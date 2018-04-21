Кияни з`їли тонну бісквіту

29 грудня в холі столичного універмагу “Україна” раптово з`явилися олені, Санта-Клауси, снігуроньки, шоколадні будиночки, залізниця, озеро, місток. За пару годин від цієї композиції не залишилося нічого, все було з`їдене, адже фігурки були зроблені з бісквіту, крему й шоколаду. Проте солодкий запах ще довго стояв в магазині.

Таким був підсумок демонстрації найбільшого бісквітного торта в Україні. Блюдо-рекордсмен важило 950 кілограмів, сягало в довжину 3 метрів 75 сантиметрів, завширшки – 3 метрів 45 сантиметрів; заввишки – метр п`ятнадцять.

- Сьогодні презентований найбільший бісквітний і, напевно, найкрасивіший торт у світі, - сказав керівник проекту "Книга рекордів України" Ігор Підчібій. – Ми зафіксували рекорд у двох категоріях: «Розміри» і «Добродійність».

Підчібій повідомив, що в Україні робилися й більші торти. Це був торт, зроблений цього року кришнаїтами, який був точною копією гори Говордохан. Його вага сягала 1700 кг, але він був лактовегетаріанським. Бісквітний торт, який виставлявся тут же, в універмазі «Україна», минулого року, був на триста кілограмів легшим.

Підчібій з великим задоволенням власноруч зробив виміри блюда і пригадав, що найбільший торт у світі був створений у Мексиці. Важив він 58 тонн, рекорд щонайдовшого торта – 144 метри – належить росіянам, найвищий торт сягав сорока метрів.

- Я спеціально подивився безліч телерепортажів на цю тему. І скажу, що цей торт, поза сумнівом, найкрасивіший у світі.

- Чи має він шанс потрапити до світової Книги рекордів Гіннесу?

- У мене не дуже добре ставлення до цієї книги. Адже це суто комерційний проект, і тому багато наших видатних досягнень, які справді є світовими, довго там не реєструються, а часто взагалі не реєструються. Водночас у них зареєстрована Чорнобильська катастрофа, що я вважаю верхом цинізму.

- Чи заплатить українська Книга виготовникам цього торта?

- Ніяких гонорарів ми не платимо. Подеколи, робимо, звісно, подарунки, але не торговельним маркам, а простим людям.

Торт, що виставлявся в «Україні», справді виявився дуже красивим.

- Прикольна шняга! – оцінив страву один перехожий.

Роздачею шматків торта опікався сам директор універмагу «Україна» Пітер Лоуренцо. Озброєний ножем і лопаткою, він піднявся на стіл, де стояв торт, і розпочав над ним порядкувати. Помічники відносили апетитні шматки до того, що можна було назвати «місцями видачі харчів». Відразу ж вишикувалися величезні черги. І тут стало зрозумілим, чому цей твір потрапляє до категорії «Добродійність»: Підчібій сказав, що його мають скуштувати п`ять тисяч осіб. Дегустаторам у масовому порядку несли на пластмасових тарілочках ласощі. Одна дівчинка тримала в руках шматок завбільшки з її голову. Втім, відвідувачі швидко наїдалися: торт виявився дуже поживним, універмаг наповнився забрудненими бісквітом людьми. А черевики пана Лоуренцо вкрилися шоколадом упереміж з бісквітом.

- Цей торт смачніший за ті, що зазвичай продаються в наших магазинах, - сказали дві подружки Лариса і Даша.

- У чому ж причина успіху?

- Він зроблений з любов`ю.

- А які в ньому ще інгредієнти, окрім любові?

- Тут класний крем, зелена ялиночка з печивом, натуральна вишня.

- Тут використано 217 кілограмів свіжомороженої вишні, - каже Ольга Фіц, технолог кондитерського цеху, що виготовляв торт. – Також на нього пішли 154 кілограми муки, 4604 яйця, 134 кілограми цукру, 23 кілограми какао-порошку, 360 кілограмів вершкового крему, 40 кілограмів глазурі чорного шоколаду, 20 кілограмів білого шоколаду, 9 кілограмів желе, 3 кілограми марципанової маси.

Шість кондитерів, технолог і керівник розпочали виготовлення о 12 годині 27 грудня. Закінчили 29-го о восьмій ранку. Працювали практично цілодобово. Все в цій страві їстівне, крім голів Санта-Клаусів і Снігуроньок. Просто виготовники вирішили, що їх їсти неетично. Скуштував шматочка торта і кореспондент УНІАН. Що сказати? Напевно, мають рацію Лариса і Даша. З Новим роком вас усіх!

Антон Зікора