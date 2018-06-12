Комаровський: Що таке грипозна пневмонія

Якщо не купувати ліків з недоведеною ефективністю, то збідніє дуже багато підприємств... Легенева чума для лікаря в тисячу разів простіша, ніж грипозна пневмонія... «Таміфлю» для профілактики – злочин...

Відомий педіатр Євген Комаровський поділився з журналістами своїм баченням епідемії грипу, способами боротьби і профілактикою вірусних захворювань.

Чи потрібна вакцинація

Ні про яку вакцинацію від свинячого грипу сьогодні не йдеться в принципі. Її немає. Реально зареєстрованих вакцин від свинячого грипу в Україні не існує. Коли вони з`являться – не знає ніхто.

Що ж до вакцинації проти сезонного грипу, то звучить інформація про те, що робити щеплення в розпал епідемії – це безумство, і без цього йде страшне навантаження на імунітет і т.д.

Але чому не можна продовжити вакцинацію в тих районах, де немає епідемії? Я вважаю, її треба продовжувати.

Чого ми боїмося? Навіть якщо зроблять щеплення, і протягом найближчих двох тижнів воно не встигне спрацювати, – в цьому немає нічого небезпечного.

Я упевнений, що ця епопея зупинить антищеплювальну вакханалію в країні. Я це бачу на прикладі рідного міста Харкова. Як тільки з`явилася реальна загроза грипу, всі почали так любити вакцинацію, просто серце радіє.

Легенева чума для лікаря в тисячу разів простіша, ніж грипозна пневмонія

Сезонний грип у нас є однозначно. У цьому не сумнівається ніхто. Легенева чума – це стовідсоткова смерть протягом доби. Від цього масово не лікують. Легенева чума для лікаря в тисячу разів простіша, ніж грипозна пневмонія. Тому що елементарні антибіотики на зразок тетрацикліну, який коштує копійки і продається в будь-якій аптеці, чудово діють проти збудника чуми. Коли є реальна загроза чуми – потрібно поставити шлагбауми і примусити населення жерти тетрациклін, і все буде нормально.

Пташиний грип – фактично смертельний. Але на щастя для всіх, цей грип передається від птаха до людини, але не передається від людини до людини. І якщо, не дай Бог, він почне передаватися – це буде загроза людству. І до цієї загрози треба бути готовими. Створити вакцину, яка врятує світ після початку епідемії, можна протягом шести місяців. Але ці шість місяців світові потрібно протриматися. Той же озельтамивір поки що діє проти пташиного грипу. А масова роздача препарату може привести до того, що перестане діяти.

«Таміфлю» для профілактики – це злочин

«Таміфлю» для профілактики, з точки зору сучасної медицини, – це злочин. Це означає приректи цей препарат на неефективність. Декілька місяців поголовного пожирання «Таміфлю» – і вірус буде до нього стійкий. Значить, ми втратимо один з інструментів боротьби з ним.

Ефективних противірусних препаратів не існує

Візьмемо усім відому оксолінову мазь. Я не стверджую ані того, що вона хороша, ані того, що погана. Це ліки з недоведеною ефективністю. Медична наука строго регламентує усі процеси щодо доведення ефективності препаратів. Треба зробити 5 тисяч тюбиків оксолінової мазі і 5 тисяч тюбиків з “пустишкою”, схожою на оригінал. Роздати це 10 тисячам людей, які будуть мазати собі носи. Але ніхто, крім комісії незалежних експертів, не буде знати, що у такому тюбику знаходиться. А потім порівняти результати. На сьогодні таких досліджень немає. Тому що завжди було простіше фінансувати конкретного чиновника, ніж подібні дослідження.

Якщо люди перестануть купувати ліки з недоведеною ефективністю, то в нашій країні збідніє величезна кількість підприємств і виробників.

Ефективних противірусних препаратів не існує.

Аспірин і вірус несумісні

Що стосується жарознижуючих засобів, то є всього два види ліків, які можна використовувати для дітей – ібупрофен і парацетамол. Категорично не можна використовувати аспірин, або ацетилсаліцилову кислоту. Сучасні дослідження показують, що може виникнути такий страшний стан, як синдром Рея. Це гостре ураження печінки за типом цирозу, з летальністю більше 90%. Воно виникає тоді, коли на певні структури печінки одночасно діють вірус і аспірин. Аспірин і вірусні інфекції – несумісні. При грипі і вітряній віспі аспірин – це злочин.

Про соплі й біль у горлі

За останні три дні я одержав понад 200 листів з одним питанням: “Чому написано, що за відсутності сопель і навіть невеликого болю в горлі, треба терміново звертатися до лікаря?” Соплі – це перша очевидна ознака вірусної інфекції. А вірусні інфекції лікуються якимось чином? Ніяк. Вони проходять самі. Якщо ж у вас болить горло, а сопель немає – це, з імовірністю щонайменше 50%, ангіна, гостра бактерійна інфекція, що вимагає негайного включення антибактеріальних препаратів. Якщо горло болить і ви шмигаєте носом, – хай болить. Якщо горло болить, а ви носом не шмигаєте, – хай лікар туди загляне і переконається, що це не вірусний фарингіт, а ангіна, або навпаки. В цьому випадку зволікати з лікуванням дуже небезпечно.

Антибіотики і вірус

Часто-густо при вірусній інфекції призначають антибіотики. Це не просто – не можна, це протипоказано. Справа в тому, що будь-який лікар знає: вірусна інфекція може ускладнитися бактерійною пневмонією, і тоді його звинуватять у тому, що він нібито не вчасно призначив лікування.

Аскорбіну вистачає в картоплі

Масштабні дослідження щодо ефективності вживання аскорбінової кислоти були проведені в Австралії. Було доведено, що у дорослих аскорбінова кислота скорочує терміни хвороби в середньому на 12 годин. Якщо ефективність і є, то дуже незначна. Україна – це не та країна, де є дефіцит вітаміну С. Все-таки у нас картопля головна їжа, а в ній цього вітаміну вистачає.

Світова медицина не визнає відхаркувальних засобів

У мене стоїть у кабінеті чотиритомник американської фармакології. У ньому немає такого слова відхаркувальні засоби. Я почав шукати – взагалі немає. А в американському підручнику педіатрії написано – ефективність відхаркувальних засобів порівняно з великою кількістю гарячих напоїв – не доведена.

Часник тримає людей на відстані один від одного

Як лікар не можу сказати, що часник допомагає. Хоча коли від тебе сахаються люди – це різко зменшує імовірність підхопити вірус.

Я ще не бачив людей, які могли б мені точно сказати, що, наприклад, у цьому класі 30 чоловік не їли часник, а Вася їв, і Вася не захворів, а інші захворіли. Якщо в класі хтось захворіє – те захворіють усі: і хто їсть часник, і хто не їсть, і хто їсть хрін і редьку.

Напередодні від`їзду з Харкова у мене була дитина, яку ледве врятували, тому що бабуся загодувала його редькою, і у нього уві сні почалася блювота з опіком дихальних шляхів. Любов до дитини виявляється в тому, щоб тепло її одягнути, зволожити і провітрити спальню, а не щоб у замкнутій теплій кімнаті, де дихати й так нічим, ще й часником смерділо. Прийнято – якщо дуже смердить, значить, ми зробили все, що могли.

Що таке грипозна пневмонія

Смертельна геморагічна пневмонія (грипозна) розвивається за лічені години два-три дні – і людина гине. А нам повідомляють, що люди пізно звертаються за медичною допомогою – на 5–7-й день.

Боюся, що в Харкові зіткнуся з тими самими проблемами, з якими зіткнулися мої колеги в Тернополі, Ужгороді, Львові. Мені потрібна інформація. Я хочу, щоб ми знали, що зі всіх померлих стільки-то займалися самолікуванням і приймали такі-то препарати, що коли вони потрапили до стаціонару їм були призначені такі-то антибіотики, які виявилися неефективними, з хворих стільки-то курили і т.д. Щоб я або хтось у Мінохоронздоров`я проаналізував чинники ризику і щоб ми знали, що не можна на долікарняному етапі жерти бісептол або щось іще.

Медицина, на жаль, – друга за точністю наука після богослів`я. У нашій країні жоден працівник бюджетної організації не може озвучити думку, відмінну від думки його безпосереднього керівника. І так цей ланцюжок тягнеться від лікаря до міністра. А вгорі теж не знають, що відбувається. Побували у нас експерти ВООЗ, поїхали і сказали наостанок: почекайте, ми вам потім розповімо, що це було. Навіть вони не можуть сформулювати відповідь. Ось усі й мовчать. А оскільки у мене немає безпосереднього начальника, то я відкрив рот.

Як зменшити ймовірність захворювання

Існує два шляхи: не зустрітися з вірусом (обмежити контакти з людьми) і вакцинація. Інших способів не існує.

Зустріч з вірусом – це лотерея. Як зменшити імовірність того, що зустріч з вірусом приведе до хвороби? Це визначається двома чинниками. Перший – інфікуюча доза. Щоб хвороба виникла, у наші дихальні шляхи повинна потрапити строго певна кількість вірусів. Вона для кожної людини різна. Як можна розбавити вірус у повітрі, яке вдихається? Пускаючи повітря, де немає вірусів. Треба провітрювати приміщення. Спокійно дихати свіжим повітрям. Коли ви хором співаєте пісні – ви вентилюєте легені. Але коли ви мовчки прощаєтеся з життям – це неправильно.

Міський транспорт... Автобус приїхав на кінцеву зупинку – концентрація вірусів у його салоні божевільна. Потрібно просто відкрити всі двері і 5 хвилин постояти, щоб його “перевітрити”. Це коштує нуль грошей. Але ніхто в цій країні, жоден епідеміолог, жодна санстанція не дала цю рекомендацію.

Чому дитячий садок у своїй масі вбиває здоров`я наших дітей? Чому абсолютно здорові діти з початком відвідин дитсадка не вилазять з хвороб? У країні, де немає коштів, де економлять кожен кубометр газу, в дитячих садах 28 градусів, і нічим дихати. А коли в одному садку не затопили вчасно – це показують по всіх телеканалах. У дитсадку неможливо відкрити кватирку, тому що обов`язково знайдеться квочка, яка відкриє рот з криком: “Моя маша застудиться!” І тому 28 сопливих дітей повзають по килиму в сухому, теплому, непровітреному приміщенні.

Якщо ви захочете завести собі ящірку або жабу, ви купите гідрометр, тому що якщо вологість буде менше норми –жаба загине. А якщо ви хочете завести собі дитину, то взагалі не маєте поняття, що таке гідрометр і де він продається. Зараз усі підуть по зоомагазинах скуповувати гідрометри, а закінчиться тим, що у мене в блозі в коментарях напишуть, що Комаровського купили виробники гідрометрів. І так все життя. У нас взагалі говорити не можна. Мені вже написали, що я продався виробникові «Таміфлю» (Швейцарія), і тепер я з ранку до ночі кататимуся на лижах в Альпах.

Записала Анна Ященко