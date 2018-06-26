Вакцинація проти грипу: панацея чи плацебо?

Вакцинація проти грипу: панацея чи плацебо?

17:21, 09 листопада 2009
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Якщо наш Президент, розставивши руки, говорить, що треба вакцинуватися... Це перетворюється на шоу... Якщо печінка працює погано, то вводячи будь-які вакцини, людина втрачає час і гроші... Думки експертів

У зв`язку із смертю школяра з Краматорська після щеплення проти кору і краснухи криза довіри українців до вакцинації посилилася, з вуст у вуста передавалися історії про поствакційні реакції й ускладнення у пацієнтів, натомість міжнародні експерти наполягали на відновленні обов`язкової імунопрофілактики. Епідемія грипу стала приводом для відновлення дискусії про необхідність вакцинації. Президент України Віктор Ющенко закликав українців до вакцинації. Керівник міжнародної місії Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Юкка Пуккила рекомендує Україні почати вакцинацію проти пандемічного грипу A/H1N1. Але жодна вакцина проти свинячого грипу в Україні ще не зареєстрована. Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що нині одним з основних пріоритетів співпраці України і ВООЗ стане вакцинація проти сезонного і пандемічного грипу.

Наскільки безпечно і доцільно вакцинуватися в період епідемії, ми запитали у експертів.

Михайло Андрейчин, голова Асоціації інфекціоністів України, професор Тернопільського медичного університету

ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ ЩЕПЛЕННЯ РОБИТИ НЕДОЦІЛЬНО І НАВІТЬ РИЗИКОВАНО

Михайло АндрейчинПід час епідемії щеплення робити недоцільно і навіть ризиковано. В період епідемії є ризик, що на інфекцію, яка вже має місце в організмі в стані інкубації, може нашаруватися роздратування імунної системи, викликане щепленням. В результаті можливі небажані результати.

На тлі зростання захворюваності ГРВІ щеплення можуть дати більший відсоток реакції. Фахівці на час епідемії радять утриматися від щеплення.

Інкубаційний період грипу триває від доби до 7 діб. Якщо людині роблять щеплення, то щоб виробився імунітет, потрібно не менше 2 тижнів, хоча деякі, припускають і 10 днів. Відповідно, якщо хтось гарантує людині, що в найближчі 7 днів вона буде в умовах, де абсолютно виключається зараження, а потім дає ще 10 днів своєрідної ізоляції, яка виключає зараження, – тоді щепіть цих людей. Але підпишіться, дайте гарантії.

Євген Комаровський, педіатр

ЩОЙНО З`ЯВИЛАСЯ РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ГРИПУ – ВСІ ПОЧАЛИ ЛЮБИТИ ВАКЦИНАЦІЮ

Євген КомаровськийНі про яку вакцинацію від свинячого грипу сьогодні не йдеться в принципі. Її немає. Реально зареєстрованих вакцин від свинячого грипу в Україні не існує. Коли вони з`являться – не знає ніхто.

Що ж до вакцинації проти сезонного грипу, то звучить інформація про те, що щепитися в розпал епідемії – це безумство, і без того йде страшне навантаження на імунітет тощо.

Але чому не можна продовжити вакцинацію в тих районах, де немає епідемії? Я вважаю, її треба продовжувати.

Чого ми боїмося? Навіть якщо зроблять щеплення, і протягом найближчих двох тижнів воно не встигне спрацювати, – в цьому немає нічого небезпечного.

Я впевнений, що ця епопея зупинить антищепну вакханалію в країні. Я це бачу на прикладі рідного міста Харкова. Тільки-но з`явилася реальна загроза грипу, всі почали так любити вакцинацію, просто серце радіє.

Борис Скачко, фітотерапевт, лікар у третьому поколінні

У РЕГІОНАХ, ДЕ ВВЕДЕНО КАРАНТИН, ТРЕБА ЗАБУТИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Борис СкачкоДля проведення вакцинації людина повинна бути здоровою впродовж останніх 3-4-х тижнів. Не повинно бути ні температури, ні нежиті, ні болю в горлі. А сьогодні більшість українців це все мають. Якщо в організмі є якийсь вірус або діє якась бактерія, імунна система 2-3 тижні відновлюватиме свій статус-кво, тобто активно працювати проти цієї інфекції. Імунна система не гумова, вона не може зреагувати на все одразу, вона виробляє захист від одного вірусу. А сьогодні у нас три види небезпечного грипу: два сезонних і каліфорнійський. За ідеєю потрібно ввести три вакцини. Але це напружена ситуація для імунної системи. Імунітет може не виробитися.

Вакцинуватися чи не вакцинуватися? Скоріше ні, ніж так. У регіонах, де введено карантин, – взагалі треба забути про повну вакцинацію. Єдине, де там можна провести вакцинацію – це закриті колективи. У військовій частині легко обмежити контакти з навколишнім середовищем і прищепити солдатів. Або у в`язниці.

Є статистика, якщо людина захворює в перші два-три тижні після вакцинації, кількість ускладнень на 40% більша. Але якщо людина була здорова, і може забезпечити собі два тижні комфортного режиму, то я руками і ногами за вакцинацію. 

Щоб отримати добрий результат від вакцинації, потрібно організм підготувати. Ввели вакцину – потрапив подразник в організм, імунна система починає виробляти протиотруту у вигляді антитіл – це білки. Щоб вона змогла виробити достатню кількість антитіл - є показник імуногенність вакцини. У когось виробляється хороший імунітет, у когось - слабенький, у когось - взагалі немає. Печінка постачає імунній системі кислоти, з яких вона збере інтерферон або антитіла. Якщо печінка працює погано або людина неправильно харчується, то вводячи будь-які вакцини, вона тільки втрачає час і гроші і не отримає бажаного результату. 

Директор Інституту імунології і алергології Віра Казмірчук

ХТО ЗАВГОДНО РОЗПОВІДАЄ, ЩО ПОТРІБНО ВАКЦИНУВАТИСЯ

Віра КазмирчукЯ не даватиму ніяких коментарів. Якщо наш Президент, розставивши руки, каже, що треба вакцинуватися... Це перетворюється на шоу... Коли Андрейчин (голова Асоціації інфекціоністів України - УНІАН) каже: забезпечте два тижні повного благополуччя, відсутність контакту з вірусними хворими і лише тоді вакцинуйтеся, а після цього виступає хто завгодно і розповідає, що потрібно вакцинуватися... 

 

Володимир Гаврилюк, імунолог, сімейний доктор

В ІДЕАЛІ ПОТРІБНО ЩЕПИТИСЯ ПРОТИ КОЖНОГО ШТАМУ ГРИПУ

Володимир ГаврилюкДоцільність вакцинації – це питання до епідеміологів. Вони краще за всіх знають, почалася епідемія чи ні. Наскільки я розумію, зараз об`єднали епідемію ГРВІ з епідемією грипу і з вкрапленнями свинячого грипу зокрема. Своєчасно тепер вакцинуватися чи вже пізно - зараз імунологи вам не скажуть, оскільки у нас немає даних щодо термінів і масштабів процесу.

Імунологи можуть сказати, що буде з організмом, якщо його прищепити пізно, своєчасно або завчасно. Якщо завчасно – буде очікуваний корисний ефект вакцинації: зменшено масштаб епідемії, якщо людина захворіє, то перенесе легку форму, а якщо все ж таки тяжку, то без ускладнень. Якщо прищепити своєчасно – ефект буде приблизно такий же. Якщо прищепити пізно, в розпал епідемії – ефект буде непередбачуваний, швидше за все він буде негативний.

Кожна людина має індивідуальний тип імунної відповіді. Є люди з трохи зниженою імунною реактивністю, а є люди імунна реактивність яких дуже висока (алергіки, люди, які вживають імунностимулюючі препарати). Реакция буде гіршою в тих, у кого імунна система сильніша, міцніша й реактивніша.

В ідеалі потрібно щепитися проти кожного штаму грипу. Доведених перехресних реакцій поки що не існує. Робити всі три щеплення зараз – я швидше за все заперечуватиму доцільність такого заходу. Але якби зробити вакцинацію у вересні від типового грипу для цього сезону, а потім через який час щепитися від вкраплень свинячого грипу, тоді все було б нормально. Якщо робити все своєчасно, то й наслідки будуть більш передбачувані й очікувані.

Анна Ященко, Андрій Вацик

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