Професор-імунолог: Часником треба дихати

Якщо людина робить щеплення, то має бути ізольована від спілкування з людьми 3 тижні... Якщо ти здоровий, то можеш обходитися без маски... Треба стежити, щоб маска не перетворювалася на резервуар вірусів...

Президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології і імунореабілітації, професор, завкафедри клінічної імунології і алергології НМУ їм. Богомольця Георгій Дранник відповів на запитання УНІАН

Георгію Миколайовичу, нині точиться активна дискусія про доцільність вакцинації проти сезонного грипу. Чи варто щепитися в умовах епідемії, як це позначиться на імунітеті?

Безумовно, щепитися треба. Але щепитися треба вчасно. Є центри, які відстежують і прогнозують, який штам у майбутньому сезоні превалюватиме. Коли ми щепимося вчасно – все гаразд. Нині склалася ситуація, коли багато хто не щепився з тих чи інших причин. А тут ще й пандемічний штам. Мій досвід показує, що одночасно робити вакцинацію від кількох видів грипу не можна. Ми поки що не маємо вакцини проти пандемічного штаму. Складається враження, що у нас є час, щоб зараз, на піку епідемії, щепитися від сезонного грипу, думаючи про те, що буде друга хвиля. Але якщо людина вирішує зараз щепитися, то має бути впевнена, що вона здорова і як мінімум 2,5–3 тижні зможе створити для себе необхідні умови, щоб не підхопити цей вірус. А для цього потрібно бути ізольованим від спілкування з людьми, або вдома, або десь за містом.

Я з дружиною пізно щепився від сезонного грипу, але ми прагнули обмежувати своє перебування в місцях великого скупчення людей.

Коли буде завершена імунна відповідь на першу вакцину (як правило, це 3–4 тижні), тоді можна щепитися від другого. Але зараз треба розрахувати час, щоб щеплення від сезонного грипу не завадило вакцинації від пандемічного. Правильним було б, перш за все, щепитися від пандемічного вірусу, враховуючи його тяжкі ускладнення.

ВООЗ запевняє, що всі пандемічні вакцини безпечні. Водночас із завезених до Німеччини 50 мільйонів доз вакцин проти свинячого грипу використано тільки 10 мільйонів. У німців імунізація не особливо користується довірою, як і українців. Припустімо, у нас зареєстрували вакцину від свинячого грипу, але як повернути довіру людей до вакцинації?

Коли з`являється новий збудник, такий активний, “убивчий”, то якщо популяція не матиме популяційного імунітету, це може призвести до дуже великих втрат. Популяційний імунітет стримує розвиток епідемії. А тим більше, якщо йдеться про невідомий збудник. Вважається, що мінімум 30 відсотків активного населення потрібно провакцинувати, щоб отримати добрий результат.

За умовчанням, я вірю фарм-фірмам, що вони зробили якісний продукт. А ускладнення можуть виникнути при застосуванні практично будь-якого препарату. Навіть якщо у однієї людини був якийсь побічний ефект, це обов`язково має бути викладено в інструкціях. Ми настільки відрізняємося один від одного, що сказати наперед, хто з нас як відреагує – просто неможливо.

У Росії вже зареєстровано чотири вакцини проти свинячого грипу, одна з них містить живі організми, які вприскують в ніс. Наскільки це ефективно і безпечно?

Якщо в Росії відповідні служби реєструють таку вакцину, то вони відповідають за наслідки. Отже, вони впевнені, що імунна система населення Росії витримає.

Поліоміелітна вакцина – адже теж «жива»... А ми перемогли поліоміеліт, не побоялися цього.

Людям з тяжким імунодефіцитом не можна вводити вакцини, де є живий збудник, нехай навіть послаблений. Вони можуть захворіти на нього. Але ми вакцинуємо здорових людей. Для них вірус настільки послаблений, що людина не захворіє. Але за умови, що вона не переохолоджуватиметься, у неї немає імуносупресивних чинників, які впливають на імунну систему, і вона додатково не «зловить» ще якийсь вірус.

У розпал епідемії в аптеках почали мати попит різні імуномодулятори, імуностимулятори. Який їх ефект?

В принципі, видається дуже коректним, що з профілактичного погляду ми можемо застосовувати індуктори інтерферону. Тому що перша лінія захисту від вірусів – це інтерферон. Природа настільки «любить» цей білок і розуміє його важливість, що вона зберегла здатність продукувати інтерферон майже для всіх клітин організму, щоб в них не проникав вірус.

Якщо препарат даної групи має профілактичну схему прийому, а не тільки лікувальну, тоді можна говорити, що такий препарат є сенс приймати у важкі весняно-осінні періоди, після переохолоджень, стресів, коли є фізіологічний імунодефіцит.

Але ж не можна постійно примушувати печінку виробляти інтерферон...

Повинна бути не лікувальна доза, а профілактична, коли немає перевантаження для клітин.

Широко відомий «Таміфлю» деякі медики, і не медики, радять приймати для профілактики. Але є і противники такого методу. Як ви вважаєте?

За рекомендаціями ВООЗ цей препарат профілактично не приймають. Він приймається тільки тоді, коли є діагноз грипу. Ще його можуть призначити при клінічній симптоматиці, схожій на грип.

А які народні засоби допомагають зміцнити імунітет?

Квасоля, гречка, продукти, які містять фітонциди. Це, перш за все, цибуля і часник. Фітонциди здатні «примушувати» клітини організму продукувати свій ендогенний інтерферон. У такий період потрібно збільшити кількість часнику і цибулі в раціоні. Але бажано не тільки їсти, а і дихати ним, а це мало хто робить. Раніше часник натирали на скоринку хліба, і поки дитина їсть скоринку – він надихається ним. Головне, що епітелій верхніх дихальних шляхів при цьому одержить стимул від фітонцидів продукувати інтерферон.

Що дає “масочний режим” в умовах епідемії?

Повинна бути соціальна відповідальність членів суспільства. Якщо ти відчуваєш, що захворюєш, ти повинен залишитися вдома. Це дуже важливо і для тебе, і для навколишніх, яких ти можеш заразити. Це може бути звичайне ОРЗ, яке швидко мине, але може бути і грип, і грип з ускладненням. Якщо три дні не падає висока температура, з`явилася задишка при фізичному навантаженні, утруднене дихання, ти повинен одержати спеціалізовану допомогу.

Якщо треба кудись вийти, то хворий повинен надіти маску, щоб не поширювати заразу навколо себе. Якщо ти здоровий, то можеш обходитися без маски, але якщо відчуваєш нездужання, а тобі потрібно бути у контакті з людьми, то краще її надіти. Проте стежити, щоб маска не перетворювалася на резервуар вірусів. Якомога частіше мити руки з милом, використовувати спеціальні дезинфекційні розчини, щоб зняти з рук збудників. А їх там дуже багато.

Спорт все ще здатний зміцнювати імунітет? Чим краще за все займатися?

Поза сумнівом. Не важливо чим. Головне, щоб це викликало позитивні емоції, щоб ви чекали цього тренування. Якщо у вас є таке бажання – ви щаслива людина. Тоді вам і працювати легше, тому що ви знаєте, що ввечері поспілкуєтеся з друзями, скажімо, пограєте у футбол, баскетбол.

Я граю в баскетбол з 1947 року. Двічі на тиждень. Це та позитивна емоція, яка повинна бути у кожного громадянина суспільства. Якщо її немає – це нещасна людина. У неї буде депресія і обов`язково поганий імунітет.

Розмовляла Анна Ященко