"30 кроків" Незалежності. 2005-й – "Любі друзі" президента, Євробачення у Києві та затримання вбивць Гонгадзе

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2005-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*"30 років – 30 кроків Незалежності" - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

Новий президент України Віктор Ющенко обіцяє бандитам тюрми. Бандитами виявляються політичні конкуренти. І нова команда починає розслідувати дії попередників, які влаштували сепаратистський з’їзд в Сєверодонецьку. До СІЗО на кілька місяців запроторюють донецького губернатора Бориса Колєснікова і на кілька тижнів - його харківського колегу Євгена Кушнарьова.

Головний успіх перших місяців нової команди - арештовують убивць Гонгадзе. Найгірше те, що ними виявилися троє чинних офіцерів міліцейської "наружки", якими керував цілий генерал - Олексій Пукач. Генерала затримали ще у 2003-му, але суд тоді звільнив його під підписку про невиїзд. Пукач зник на довгі шість років.

Але де ж організатори і на якій посаді вони мають сидіти, аби замовити вбивство генералу і легальному відділу міліцейського стеження?

Справа завмирає. А головний фігурант касетного скандалу не встигає назвати імена: 4 березня 2005 року в елітному селищі Конча-Заспа, серед палаців та парканів, двома пострілами в голову завершується життя колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

Цю смерть надто важко назвати самогубством. Бо вбив він себе... двома пострілами в голову. Цей нонсенс пояснювали різними версіями: від вдачі супермена до наявності у Юрія Кравченка підстраховщика - другий постріл нібито здійснює один з його охоронців, який після цього виїхав з України.

Але все не так просто. Ті, хто знав Кравченка, сильно сумніваються, що міліцейський генерал, який з будь-якого приводу вдягав мундир з кілограмами нагород, буде стрілятися в домашньому спортивному костюмі. Таємниця цього самогубства з двома кулями в голові не розгадана до сьогодні.

У 2005 році українські мами нарешті можуть почуватися трохи спокійніше - народжувати стає не так скрутно. З 1 квітня - і це не жарт - виплата за народження дитини збільшується з 360 до 8,5 тисяч гривень.

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На той час це майже 1700 доларів - одна з найбільших соціальних допомог в Європі. Така сума, розбита на кілька років, має заохотити українок більше народжувати. І, певною мірою, акція досягає результатів. До 2012 року народжуваність підніметься з 428 немовлят на тисячу українців аж до 520. Але перекіс стається в іншому місці - більше дітей починають народжувати здебільшого малозабезпечені верстви населення. В окремих сім’ях це стає схемою заробітку - проїдають допомогу на одну дитину, а потім народжують наступну.

Арсенал - найстаріша класична будівля Києва - завжди виконувала військові функції. Здається, тут досі пахне порохом. Але у 2005 році в колишньому військовому містечку номер п’ять починається зовсім інше життя. Арсенал стає мистецьким.

Арсенал - це 10 гектарів найдорожчої київської землі поблизу Києво-Печерської лаври. Тому створення Віктором Ющенком національного культурного та музейного комплексу європейського масштабу фактично рятує цю територію від наступу забудовників. Весь час президенства Ющенко йде робота у величезних залах. І ця реконструкція не завершена до сьогодні. Арсенал - це найбільший культурний проект за всю сучасну українську історію. Сучасне мистецтво стає модним, і, щоб потрапити на події, які тут відбуваються, нерідко доводиться вистоювати у величезних чергах.

Дикі танці Руслани на Стамбульському Євробаченні вперше роблять Київ музичною столицею Європи. Євробачення-2005 приїхало до Києва, в Палац Спорту.

Конкурс в столиці України ювілейний, 50-й за рахунком. Організатори переймаються - попри солідний бюджет, Україна може не встигнути підготуватися вчасно. Більшість з 24 мільйонів доларів йде на реконструкцію Палацу Спорту. За Україну співатимуть "Грінжоли". Хоча тут трапляється міжнародний скандал. Адже організатори вимагають в учасників гурту переписати текст у пісні "Разом нас багато" - бояться, що слова про козлів та політична агітація образять європейців. Але Євробачення - це і є політика. А ще - містика, яку тут люблять підмічати. Наприклад, ніколи за історію конкурс не виграв учасник з номером два. А серед переможців - вчетверо більше жінок, ніж чоловіків.

У 2005 році Євробачення, трансляцію якого щороку дивляться понад сто мільйонів глядачів, вдається на славу. Виграє - вперше за всю історію - співачка з Греції Єлена Папарізу…

Одним із головних завдань влади Ющенка стає реприватизація. Забрати та перепродати обіцяють 30 об’єктів. Серед них найбільшим є металургійний комбінат Криворіжсталь. Велетенський завод у 2004 році продали консорціуму Ахметова та Пінчука ледь не ціною металобрухту - за 3,8 мільярда гривень.

Аукціон проводять в жовтні 2005-го, його виграє індійський мільярдер Лакшмі Міттал. Він віддає за Криворіжсталь 24,2 мільярда гривень - це чверть українського бюджету. Та далі реприватизація не просувається через політичну протидію. Всі великі бізнесмени швидко розуміють ризик того, що відібрати та продати можуть і їхній завод.

3 вересня 2005 року - день, який руйнує "рожеву мрію" про Помаранчеву революцію. Голова адміністрації президента Олександр Зінченко виходить до журналістів, щоб розповісти - корупція в найвищому керівництві держави залишається нормою.

Зінченко - вже колишній держсекретар. За кілька днів до прес-конференції Віктор Ющенко приймає його відставку. Відставний політик називає головними корупціонерами трьох поплічників нового президента - секретаря РНБО Петра Порошенка, першого помічника Ющенка Олександра Третьякова та лідера фракції "Наша Україна" Олександра Мартиненка. Конкретних фактів Зінченко не називає, і, тим не менш, його скандальна прес-конференція стає початком руйнування помаранчевої команди. Українці розчаровано зітхають - Віктор Ющенко надто слабкий, щоб зламати старі схеми управління…

"Ваша труба" - якась дивна назва. Але хлопці, які у 2005 році запускають відео платформу YouTube, взагалі дивакуваті. Перший ролик на YouTube - це просто кілька фраз одного з них про хоботи слонів у зоопарку - зараз нараховує 18 мільйонів переглядів та більше ніж 7 мільйонів лайків.

Цей хлопець - Джавед Карім. Виходець з компанії Пейпал, який і вигадав хостингу назву. Та головне - ідея. Вона народилась випадково, коли друзі-програмісти не змогли переслати відео з вечірки звичайною поштою, бо воно було заважке. Так з’являється портал, на якому будь-хто може завантажувати власне відео та ділитися ними. Вже через рік YouTube щодня користуються більше ніж сто мільйонів користувачів, а корпорація Google купує його за фантастичну на той час суму - 1,65 мільярда доларів. Та експерти з банку Морган Стенлі кажуть: якби його продавали сьогодні, він уже б коштував 160 мільярдів. Як вам така парубоцька вечірка?

Станіслав Ясинський

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