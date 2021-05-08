Перший півфінал конкурсу відбудеться 18 травня.

Представники України на конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A вирушив у Роттердам.

Читайте такожЄвробачення 2021 проведуть з глядачами, але є обмеження (відео)Про це музиканти повідомили у Instagram. Артисти, які вийдуть на сцену конкурсу у першому півфіналі - 18 травня, опублікували відео, зняте у столичному аеропорту "Бориспіль".

У ролику музиканти у захисних масках позують на камеру з українським прапором.

"Ми вирушаємо у Роттердам", - підписали відео артисти.

Вже завтра у музикантів відбудеться перша репетиція на сцені Ahoy Arena, яку нещодавно представили організатори конкурсу.

Шанувальники побажали гурту у коментарях гарного виступу та повернутися додому з перемогою.

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".

Півфінали та фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде переглянути на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

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Автор: Ірина Погоріла