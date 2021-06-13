Цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України / фото УНІАН

"30 кроків" Незалежності. 2010-й – Янукович - президент, "кровосісі" Азарова, Харківські угоди й Луценко за ґратами

Станіслав Ясинський
20:32, 13 червня 2021
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Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2010-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

4 січня 2010-го в об’єднаних Арабських Еміратах урочисто відкривають 828 метровий хмарочос. Майже кілометрову вежу називають - Бурдж Халіфа. Найвищий будинок в світі звели всього за 4 роки, витративши  півтора мільярда доларів. Це вертикальне місто в місті саме виробляє собі електрику від сонця та вітру. І непогано заробляє. До 37-го поверху - це шикарний готель, дизайнером якого був сам Джорджо Армані. До 108-го поверху розміщено елітні квартири, більшість з яких розкупили за мільйони ще під час будівництва.

У 2010 році в ОАЕ відкрили 828 метровий хмарочос Бурдж Халіфа / фото ua.depositphotos.com

Тим часом в Україні, використавши правило першого та останнього слова, коли запам’ятовується лише те, що було на початку та в кінці, президент України Віктор Ющенко 22 січня видає указ зробити Степана Бандеру героєм України! Однак цей крок не допомагає йому на виборах. Ющенко набирає трохи більше 5% голосів. Далеко попереду - Яценюк, Тігіпко, Тимошенко і… Янукович. Останні двоє виходять в другий тур, в якому «залізна леді» програє на 5%. Під час інавгурації перед новим президентом раптом закриються двері, а своє омріяне президентське  посвідчення він, всупереч протоколу, сховає в кишеню піджака.

фото УНІАН, Андрій Скакодуб

Янукович - президент - це прикра закономірність в країні, де дуже багато людей втомлені від розмов про свободу, які маскують корупцію. Поміж розмовами і ковбасою виграє ковбаса.

Вже невдовзі більшість тих, хто обирав Януковича, розуміють, що свободи стало менше, а от ковбаси не побільшало. Янукович через Конституційний суд повертає собі максимальні президентські повноваження і одноосібно починає контролювати майже кожне кадрове призначення в державі.

Янукович через Конституційний суд повертає собі максимальні президентські повноваження / фото УНІАН, Андрій Мосієнко

Ейяфйядлайокюдль - у 2010 році ця назва стає світовим мемом. В Ісландії близько сотні вулканів, але саме цей, з важковимовною назвою, в березні  почав прокидатися. Хмара попелу з жерла вулкану піднімається на висоту 9 кілометрів та на кілька днів паралізує авіасполучення в половині світу. Скасовують близько 100 000 рейсів, це руйнує плани мільйонів людей.

10 квітня 2010 року все польське верховне керівництво - 96 осіб – сідає в літак, щоб вже ніколи звідти не вийти. Президентський ТУ-154 везе Лєха Качинського та ледь не всю військово-політичну верхівку країни в Смоленськ. Там, на Катинському кладовищі, лежить розстріляна Кремлем у 1940 році офіцерська еліта Війська Польського. Літаком керують досвідчені пілоти, але під час заходу на посадку він чомусь раптово знижується, зачіпає крилом березу і падає в ліс за 700 метрів до початку злітної смуги.

У Росії впав польський президентський літак ТУ-154 / фото REUTERS

В Польщі - семиденний траур. Лідери країн з усього світу переказують співчуття. Всі говорять про страшний збіг обставин - туман та можливу помилку пілотів. Однак пізніше стає зрозуміло - 96 поляків стали жертвами запланованого політичного вбивства.

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Під час огляду польською стороною будуть знайдені рештки вибухових речовин на корпусі літака. Поляки доводять – ТУ-154 вибухнув двічі, і це не було наслідком аварії. Запис переговорів диспетчерів на вежі смоленського аеропорту дозволить експертам говорити, що літак президента Качинського підводили до катастрофи навмисне. Поляки офіційно звертаються до Москви з вимогою заарештувати трьох диспетчерів смоленського аеропорту. І показова деталь - залишки  свого президентського борта Варшава не може отримати й досі.

Після перемоги Януковича Київ все більше прив’язують до Москви. 21 квітня в Харкові президенти України та РФ - Янукович та Мєдвєдєв - підписують так звані Харківські угоди. Там записано, що замість виходу з території України у 2017 році, Чорноморський флот лишається в Севастополі  до 2042-го року. Платою за чуже військо у власному домі  мала стати 30-відсоткова знижка на газ. Через 11 років українські правоохоронці назвуть ці дії Азарова та Януковича зрадою. Але в парламенті це розуміли ще тоді - димові шашки, обливання водою, бійки. Попри запеклий протест опозиції, харківські угоди ратифікують. «За» проголосують картки навіть тих депутатів, які в цей момент перебувають за кордоном.

Попри запеклий протест опозиції, харківські угоди ратифікують / фото УНІАН, Анастасія Сироткіна

Харківські угоди не приносять Україні ніякого економічного зиску. Знижка за газ виявляється абсолютно умовною. А от росіяни, окрім ідеологічної перемоги, закріплюють та посилюють реальну військову присутність на кримській землі. Збільшений у 2010 році штат військових та розвідників стане оплотом для анексії півострова через чотири роки.

Найголовніше завдання прем’єра з унікальною українською - виймати гроші з бідніючого населення. Постійно згадуючи «кровосісів», Микола Азаров і його уряд в проекті нового податкового кодексу передбачають повну ліквідацію спрощеної системи оподаткування. Така несправедливість виведе на Майдан десятки тисяч ще вчора аполітичних підприємців.

Азаров хотів повністю ліквідувати спрощену систему оподаткування / фото УНІАН, Олег Петрасюк

Податковий майдан починається 22 листопада - майже день в день з іншими революціями на цьому місці. На Майдані знову наметове містечко. Головна вимога до президента - ветувати новий податковий кодекс. 27 листопада Янукович приходить до мітингувальників та обіцяє значні поступки. Вже за три дні він частково ветує кодекс Азарова. А 3 грудня комунальники та міліція зачищають Майдан.

Пізніше проти найактивніших організаторів та учасників цієї невеличкої революції порушать кримінальні справи - за зіпсовану бруківку. За окремими будуть невідривно стежити аж до початку Революції гідності.

Юрія Луценка посадять на чотири роки / фото УНІАН, Віталій Кохан

26 грудня 2010 року спецпризначенці СБУ заарештовують колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Справа проти нього була порушена за тиждень до цього. Вина екс-міністра в тому, що він незаконно виділив квартиру своєму водієві, а також витратив понад 600 тисяч з бюджету на святкування дня міліції в Палаці «Україна». Регіонали починають віддавати борги всім тим, хто заважав їм захопити країну у 2004 році. Юрія Луценка посадять на чотири роки. А наступного року в СІЗО переїде і головна конкурентка Віктора Януковича - Юлія Тимошенко.

Станіслав Ясинський

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Теги: День незалежностінезалежність Українипогода в Одесі
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