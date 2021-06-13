"30 кроків" Незалежності. 2010-й – Янукович - президент, "кровосісі" Азарова, Харківські угоди й Луценко за ґратами

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2010-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

4 січня 2010-го в об’єднаних Арабських Еміратах урочисто відкривають 828 метровий хмарочос. Майже кілометрову вежу називають - Бурдж Халіфа. Найвищий будинок в світі звели всього за 4 роки, витративши півтора мільярда доларів. Це вертикальне місто в місті саме виробляє собі електрику від сонця та вітру. І непогано заробляє. До 37-го поверху - це шикарний готель, дизайнером якого був сам Джорджо Армані. До 108-го поверху розміщено елітні квартири, більшість з яких розкупили за мільйони ще під час будівництва.

Тим часом в Україні, використавши правило першого та останнього слова, коли запам’ятовується лише те, що було на початку та в кінці, президент України Віктор Ющенко 22 січня видає указ зробити Степана Бандеру героєм України! Однак цей крок не допомагає йому на виборах. Ющенко набирає трохи більше 5% голосів. Далеко попереду - Яценюк, Тігіпко, Тимошенко і… Янукович. Останні двоє виходять в другий тур, в якому «залізна леді» програє на 5%. Під час інавгурації перед новим президентом раптом закриються двері, а своє омріяне президентське посвідчення він, всупереч протоколу, сховає в кишеню піджака.

Янукович - президент - це прикра закономірність в країні, де дуже багато людей втомлені від розмов про свободу, які маскують корупцію. Поміж розмовами і ковбасою виграє ковбаса.

Вже невдовзі більшість тих, хто обирав Януковича, розуміють, що свободи стало менше, а от ковбаси не побільшало. Янукович через Конституційний суд повертає собі максимальні президентські повноваження і одноосібно починає контролювати майже кожне кадрове призначення в державі.

Ейяфйядлайокюдль - у 2010 році ця назва стає світовим мемом. В Ісландії близько сотні вулканів, але саме цей, з важковимовною назвою, в березні почав прокидатися. Хмара попелу з жерла вулкану піднімається на висоту 9 кілометрів та на кілька днів паралізує авіасполучення в половині світу. Скасовують близько 100 000 рейсів, це руйнує плани мільйонів людей.

10 квітня 2010 року все польське верховне керівництво - 96 осіб – сідає в літак, щоб вже ніколи звідти не вийти. Президентський ТУ-154 везе Лєха Качинського та ледь не всю військово-політичну верхівку країни в Смоленськ. Там, на Катинському кладовищі, лежить розстріляна Кремлем у 1940 році офіцерська еліта Війська Польського. Літаком керують досвідчені пілоти, але під час заходу на посадку він чомусь раптово знижується, зачіпає крилом березу і падає в ліс за 700 метрів до початку злітної смуги.

В Польщі - семиденний траур. Лідери країн з усього світу переказують співчуття. Всі говорять про страшний збіг обставин - туман та можливу помилку пілотів. Однак пізніше стає зрозуміло - 96 поляків стали жертвами запланованого політичного вбивства.

Читайте такожРозслідування смоленської катастрофи: на борту літака президента сталися два вибухи - комісія Сейму (відео)

Під час огляду польською стороною будуть знайдені рештки вибухових речовин на корпусі літака. Поляки доводять – ТУ-154 вибухнув двічі, і це не було наслідком аварії. Запис переговорів диспетчерів на вежі смоленського аеропорту дозволить експертам говорити, що літак президента Качинського підводили до катастрофи навмисне. Поляки офіційно звертаються до Москви з вимогою заарештувати трьох диспетчерів смоленського аеропорту. І показова деталь - залишки свого президентського борта Варшава не може отримати й досі.

Після перемоги Януковича Київ все більше прив’язують до Москви. 21 квітня в Харкові президенти України та РФ - Янукович та Мєдвєдєв - підписують так звані Харківські угоди. Там записано, що замість виходу з території України у 2017 році, Чорноморський флот лишається в Севастополі до 2042-го року. Платою за чуже військо у власному домі мала стати 30-відсоткова знижка на газ. Через 11 років українські правоохоронці назвуть ці дії Азарова та Януковича зрадою. Але в парламенті це розуміли ще тоді - димові шашки, обливання водою, бійки. Попри запеклий протест опозиції, харківські угоди ратифікують. «За» проголосують картки навіть тих депутатів, які в цей момент перебувають за кордоном.

Харківські угоди не приносять Україні ніякого економічного зиску. Знижка за газ виявляється абсолютно умовною. А от росіяни, окрім ідеологічної перемоги, закріплюють та посилюють реальну військову присутність на кримській землі. Збільшений у 2010 році штат військових та розвідників стане оплотом для анексії півострова через чотири роки.

Найголовніше завдання прем’єра з унікальною українською - виймати гроші з бідніючого населення. Постійно згадуючи «кровосісів», Микола Азаров і його уряд в проекті нового податкового кодексу передбачають повну ліквідацію спрощеної системи оподаткування. Така несправедливість виведе на Майдан десятки тисяч ще вчора аполітичних підприємців.

Податковий майдан починається 22 листопада - майже день в день з іншими революціями на цьому місці. На Майдані знову наметове містечко. Головна вимога до президента - ветувати новий податковий кодекс. 27 листопада Янукович приходить до мітингувальників та обіцяє значні поступки. Вже за три дні він частково ветує кодекс Азарова. А 3 грудня комунальники та міліція зачищають Майдан.

Пізніше проти найактивніших організаторів та учасників цієї невеличкої революції порушать кримінальні справи - за зіпсовану бруківку. За окремими будуть невідривно стежити аж до початку Революції гідності.

26 грудня 2010 року спецпризначенці СБУ заарештовують колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Справа проти нього була порушена за тиждень до цього. Вина екс-міністра в тому, що він незаконно виділив квартиру своєму водієві, а також витратив понад 600 тисяч з бюджету на святкування дня міліції в Палаці «Україна». Регіонали починають віддавати борги всім тим, хто заважав їм захопити країну у 2004 році. Юрія Луценка посадять на чотири роки. А наступного року в СІЗО переїде і головна конкурентка Віктора Януковича - Юлія Тимошенко.

Станіслав Ясинський

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter