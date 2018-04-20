Київський бомонд балдів на концерті Кабальє-Гришко

На VIP-концерт завітали Катерина Ющенко, Ліна Ющенко, Андрій Ющенко, Юрій Єхануров, Іван Васюник, Ігор Ліховий та інші офіційні особи…

20 квітня в столичному Палаці "Україна" відбувся довгоочікуваний спільний концерт королеви світової оперної сцени Монсеррат Кабальє з народним артистом України Володимиром Гришком. Виступ почався з вручення Президентом Віктором Ющенком іспанській зірці Ордена княгині Ольги першого ступеня. У своїй промові Віктор Андрійович відзначив внесок Кабальє у розвиток відносин між Іспанією та Україною.

Віп-концерт почався з ретельного огляду відвідувачів на вході. Послухати іспансько-український дует прийшов весь київський бомонд, включаючи прем`єр-міністра Єханурова. Разом з Президентом на концерт завітали перша леді Катерина Ющенко, дочка Віктора Андрійовича Ліна і син Андрій. Були також помічені народні депутати Володимир Майстришин (фракція Народної партії), Равіль Сафіуллін (Партія регіонів), перший заступник керівника секретаріату Президента Іван Васюник, міністр культури і туризму Ігор Ліховий та ін.

У першому відділенні іспанка виступала в чорно-червоній сукні, у другому – в пурпурному. Якщо в минулий свій приїзд до Києва в Кабальє була зламана нога, і вона ледве пересувалася, то цього разу вона була цілком здорова. Зірка світової опери закінчила свій виступ українською народною піснею «Чорнії очі, очі дівочі». Слухачі розчаровані не були. Утім, виступ Володимира Гришка був анітрохи не гіршим, ніж Кабальє.

Олексій Просєкін

Фото Олександра Синиці