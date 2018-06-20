Що буде з гривнею після 7 лютого

Україна напередодні «знаменної» дати – 7 лютого, другого туру виборів Президента. Цей день привнесе у наше життя не тільки політичні, але й економічні сюрпризи. Серед останніх – валютний курс. Яким він буде?

Якщо Президентом стане...

І знову дилема. Якщо Президентом стане Юлія Тимошенко, то вона, найімовірніше, візьметься за ревальвацію національної валюти, як це було у 2005 і 2008 роках, тобто підвищить курс гривні до рівня 6,5 грн., як і обіцяла раніше. Теоретично це можливо. Але виникає питання – чи потрібно це зараз економіці? З одного боку, при такому курсі знизиться боргове навантаження за валютними кредитами, взятими до кризи. Це дасть змогу позичальникам заощадити близько 80 млрд. грн. З іншого боку, у банків виникне проблема з виплатою відсотків і поверненням валютних депозитів. Тобто «виграш» позичальників доведеться сплачувати власникам депозитів.

Другим плюсом сильної гривні можна назвати здешевлення імпорту, насамперед – російського природного газу. Ревальвація національної валюти до рівня 6,5 грн./дол. фактично дозволить компенсувати підвищення Росією ціни на блакитне паливо на цей рік.

Але є і мінус – виникнуть проблеми в українських виробників, адже частина вітчизняної продукції виявиться дорожчою за імпортну. Як наслідок – імпортер править бал, як це було у 2005-2008 роках.

Девальвація національної валюти до рівня 8 грн./дол. – доконаний факт, щоб економіка працювала нормально, потрібні не різкі коливання курсу, а його стабільність на тривалу перспективу.

Якщо Президентом стане Віктор Янукович, то, скоріш за все, ревальвації гривні не буде. Не виключена незначна девальвація національної валюти, що може бути зумовлене як вливанням «свіжих» грошей в економіку, так і бажанням створити сприятливіші умови для експортерів. Основний український експорт – метал і продукція хімпрому, ціни на які великою мірою залежать від вартості російського природного газу. Цей чинник стримуватиме девальвацію.

Як може бути...

А тепер про можливі сценарії розвитку ситуації після завершального, сподіємося, другого туру виборів Президента.

Сценарій 1. Якщо сторона, яка програла, не погодиться з результатами виборів і намагатиметься за допомогою демонстрацій і мітингів паралізувати життя країни, блокуючи роботу бізнесу, долар обов`язково підскочить. «Втеча» у готівкову валюту посилиться, що може спровокувати стрибок курсу до 10 грн./дол. і вище. Будь-які потрясіння для післякризової економіки небажані.

Сценарій 2. Якщо оскарження результатів виборів не вийде за рамки «етичних» судових розглядів, то, найімовірніше, курс 8 грн./дол. залишиться орієнтиром для ринку. Можливі невеликі коливання на міжбанку у межах 8,1-8,8 грн./дол., що буде зумовлене календарними платежами експортерів та імпортерів. Що швидше закінчаться політичні розбрати, то краще для економіки. До цього можна додати відновлення співпраці з МВФ і надходжень зарубіжних інвестицій. А сигнал, що зарубіжні інвестори готові вкладати в нашу країну, вже є – відчутно знизилася прибутковість українських єврооблігацій на міжнародному ринку. (Поточна прибутковість єврооблігацій України – 8-9% річних, тоді як рік тому вона становила близько 40-50% річних).

Сценарій 3. Якщо суперечки навколо президентства не затягнуться на тривалий період, то можна сподіватися повернення на ринок валюти з «тіньової» економіки і з-за кордону. А це близько 20 млрд. дол. готівки і близько 22 млдр. дол. безготівкових коштів, які під час кризи «емігрували». Навіть частина цих грошей здатна зміцнити курс на рівні 7,5-7,7 грн./дол.

А ось подальша доля гривні залежить від декількох чинників. Заборгованість із заробітної плати, із виплати соціальних стандартів з урахуванням їх підвищення, борги по ОВДП, з відшкодування ПДВ, а також проблемне покриття дефіциту держбюджету можуть стати хорошим стимулом для емісії. Але якщо друкарський верстат вмикати плавно, а процес розтягнути в часі, то курс на рівні 7,5-7,7 грн./дол. можна зберегти до кінця року і довше.

Нам залишилося зовсім недовго зачекати, щоб вибрати для себе «манеру» поведінки.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук