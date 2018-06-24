Хто влаштував паливну кризу на Сумщині – влада чи заправки?

«14 липня в офісах був здійснений обшук, як нам пояснили, «в рамках кримінальної справи». Вилучили все, навіть папери, які не відносяться до кримінальної справи. Ми говорили слідчому, що ви перешкоджаєте законній роботі АЗС»...

Ситуація з паливною кризою на Сумщині стала основою сюжетів центральних телеканалів. Телевізійники показують закриті автозаправки і довгі черги з машин там, де заправки працюють. Окремі експерти говорять про те, що кризу нібито організували власники автозаправок, бажаючи таким чином перешкодити перевіркам податкової адміністрації. Хто ж винен насправді? Про це ми запитали у директора підприємства «Суминафтосервіс», одного із співвласників мережі заправок в Сумській області Євгена Сидоренко.

Євгене Едуардовичу, що ж все-таки відбувається із заправками на Сумщині?

Планові податкові перевірки на наших підприємствах проводилися раз на рік згідно із законом, бували і позапланові. Бували зауваження, траплялися донарахування... І нам за наслідками перевірок видавалися так звані «чисті листи», тобто висновки, що ніяких претензій до нас немає. Але по одному підприємству близько року тому податкова адміністрація надала нам акти про те, що ми нібито приховуємо податки, мінімізуємо їх тощо. Ця процедура судових розглядів тривала досить довго, скелет у шафі податкової лежав близько року, ішли суди, але відритого і гострого конфлікту не було. 14 липня у нас в офісах був здійснений доволі жорсткий обшук, як нам пояснили, «в рамках кримінальної справи».

Так от, «у рамках кримінальної справи» у нас на підприємствах вилучили все. Навіть папери, які не відносяться до кримінальної справи. У нас вилучали документи, і на кожне запитання «чому?» відповідали одне: «усе в рамках слідства». У рамках слідства виявилися вилучені всі печатки, більшість штампів, вся бухгалтерська документація, яка, як я вже сказав, до цієї справи не має відношення.

Ми говорили слідчому, що такими діями ви можете перешкодити законній роботі АЗС. Ну не може підприємство вести господарську діяльність, якщо немає печатки, касових книг, журналів руху нафтопродуктів тощо.

А були вилучені товарно-транспортні накладні, за якими нам приходить паливо, податкові декларації. (Оригінали зберігаються на АЗС і в бухгалтерії). Їх просто вкинули в пакети і повезли. При цьому на початковому етапі слідчі казали: ви не переймайтеся, ми за день все віддамо – печатки, касові книги. Ми самі привеземо і повернемо. Прийшло 15-е число, 10.00 ранку - нічого немає, 11.00 ранку – нічого немає. Потім нам сказали: вас викликають в облуправління. Після розмови в області нам відповіли, що нічого вам давати не будемо. Я питаю: ви що, спеціально блокуєте нам роботу? У відповідь чую: нічого не знаємо, все проходить у рамках кримінальної справи.

Після цього почали блокувати нам рахунки. Спочатку заблокували рахунок на підприємстві, проти якого порушили справу. При цьому ми перешкод слідству не робили. Потім заблокували рахунок на другому підприємстві. Потім заблокували рахунок постачальника. Ну до чого тут постачальник? Постачальник запитує: а як ми можемо вам давати паливо?

У такому сум`ятті ми працювали два дні з пальним, яке мали, фактично незаконно, без печатки, документів, що вже було порушенням. Після цього ми намагаємося вийти на керівництво податкової, у мене навіть є статистика дзвінків, які ми зробили. І нам весь час відповідають: пані Зленко (керівник обласної податкової) зайнята, прийняти не може. Ми уточнили, чи знає вона про наші дзвінки? Так, кажуть, знає, але прийняти не може.

При цьому скрізь у пресі пишуть, що ми «ховаємося»...

Коли постачальники проаналізували ситуацію, зіткнулися з тим, що рахунки заблоковані, звісно, відмовили нам у постачаннях пального.

У телесюжетах показували, що навіть машини лікарень, бюро ритуальних послуг не мали можливості заправитися...

Я хочу наголосити: ми не припинили відпускати пальне за раніше проданими зобов`язаннями. Ми відпускаємо пальне по талонах і так званих скретч-картах, якими користуються всі установи, машини швидкої допомоги, лікарні, обленерго тощо. Ми зробили все можливе, щоб не заблокувати роботу держпідприємств, і виконуємо свої зобов`язання.

Весь наступний тиждень з 15-го числа ми відповідаємо на запитання слідства. Але потім справа пожвавлюється, у нас починають брати проби на заправці, нібито для того, щоб перевірити якість палива. Ми кажемо, добре, беріть. Минає час, знову починають брати проби. Перевірили. Але у нас є сертифікати якості. Проходить час, у нас вилучають всі сертифікати і паспорти якості із заправок. Опечатали спочатку чотири, потім шість заправок. Ми припускаємо, що далі вони можуть заблокувати всю мережу АЗС і теж у рамках кримінальної справи. Ми пишемо скарги, написали в АМК, міськпрокуратуру, відповідей немає. Нам тільки дорікають, що ми, мовляв, блокуємо роботу.

Через чотири дні нас викликали і віддали п`ять печаток. Але рахунки не розблокували, не віддали жодного пакету первинної документації. Вони нічого нам не віддали. При цьому викликають в обладміністрацію і вимагають почати роботу.

Сьогодні було призначено судовий розгляд у цій справі, прокуратура навіть не з`явилася на судове засідання. Але ж це важливе питання для людей, для області, не тільки для нас. При цьому вони знали про засідання, юрист з нарочним у них був. Внаслідок цього судове засідання перенесене на вівторок. Ми зараз звернулися до постачальника з проханням, щоб у нас була можливість отоварити необхідний об`єм пального в першу чергу лікарням, швидким і обленерго.

Окремі експерти кажуть, що ви спеціально блокуєте роботу заправок, щоб зв`язати руки податковій...

Ми нічого не блокуємо. Є судовий розгляд, у хід якого ми не хотіли втручатися. Це є відносини між суб`єктами, між підприємством і податковою, і своє рішення скаже суд. І при чому тут інші підприємства?

Як ми можемо працювати, якщо у нас немає палива. Ну, відкриємося, дві-три години, ну добу пропрацюємо, але постачальник більше не завезе пального.

Згідно з договірними відносинами постачальники можуть зробити відстрочку платежу за поставлене паливо. Але коли почалося все це, вони нам почали дзвонити і сказали, що готові постачати пальне на умовах лише стовідсоткової передоплати. Добре, але як ми можемо зробити стовідсоткову передоплату, якщо рахунки заблоковані? Врешті-решт, поставте себе на місце постачальника. Ви б поставили товар людині, якщо над ним висить податкова і на ньому якась кримінальна справа?

Це ж ринок. А ринок – це живий організм. Ну, припустімо, якщо, бувши в рамках кримінальної справи, ми зробимо стовідсоткову передоплату – не виключений такий сценарій, – нам привезуть пальне, потім заблокують заправки. І ми при всьому цьому «винні», ми «погані», і при цьому на нас накладають мільйонні штрафи. Але законність штрафів може визначити суд. Розумієте, а так захотіли і забрали гроші, ще й звинуватили в усіх гріхах.

Розмовляла Олена Мігачова