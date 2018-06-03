Рятуємося від спеки: табу на м'ясо і хай живе овес

Про воду з холодильника краще забути... У зоні ризику – діти, люди з надмірною масою тіла, сердечники, спортсмени... Працює кондиціонер - дихайте тільки через ніс... Як казав Карлсон: спокій, тільки спокій...

Відомий фітотерапевт, доктор у третьому поколінні Борис Скачко в інтерв`ю УНІАН розповів, як правильно харчуватися в спеку, чим небезпечний кондиціонер і чому холодна ванна з сіллю краща за море.

Борисе Глібовичу, яким повинен бути режим харчування в таку спеку?

Вегетаріанським. Овочі-фрукти – будь ласка, в будь-яких видах. Усі білкові продукти виключаються. Якщо спека впаде до 30 градусів тепла, тоді припустимі біле м`ясо і біла риба.

Білок підвищує обмін речовин на 40%. Це сильно розігріває організм і збільшує потребу в охолодженні. А охолоджуватися людина може одним способом – коли вода, випаровуючись через шкіру, виносить з собою багато калорій. Але при температурі довкілля +33 і вище, температура повітря і тіла практично зрівнюється, і людина вже не може, випаровуючи воду, охолоджуватися.

Якщо з ранку людина поїла м`яса-риби, то ще більше розігріла свої обмінні процеси. І треба більше витрачати сил на охолодження.

Якщо вже дуже кортить білка, то можна залишити в раціоні кисломолочні продукти і яйця.

Повністю треба виключити йод в будь-яких видах: це і морська капуста, і йодована сіль і т.д. Йод знижує ККД розщеплення харчів.

На всі адаптогени, стимулятори накласти заборону: женьшень, лимонник, радіола, заманиха. Вони через гормони надниркових підвищують температуру тіла.

Продукти з кофеїном теж виключити.

У спеку традиційно радять пити більше води. Але водночас надмірне вживання рідини несе загрозу ниркам...

Парадокс, але у нас немає натуральної води. У нас вся вода – це консерви. Подивіться, вода з пляшки не псується місяцями. Тому звичайна вода підвищує в`язкість крові. Людина випила склянку води, вода пішла, а консерванти залишилися в крові. І в`язкість крові збільшується, а з нею зростають і кардіологічні ризики. Тому пити чисту воду – це неправильно. Потрібно її вживати у вигляді соків і компотів (краще домашнього приготування), супчиків, чаю тощо.

Нам важливий темп. У спеку треба швидко воду засвоїти, прокачати її без проблем через організм і швидше виштовхнути. Коли людина п`є звичайну воду, вона механічно дратує шлунок, і організм повільно її всмоктує. Якщо людина випила сік або компот, який окрім води складається з органічних кислот і цукрів, то шлунок подразнюється хімічно, і всмоктування соку в організм посилюється. Соки-супчики швидше рухаються по організму і прискорюють процес охолодження.

А якої температури повинне бути пиття?

Найшвидший темп руху рідини, коли вона дорівнює температурі тіла, тобто близько 40 градусів. Організму не потрібно її ні нагрівати, ні охолоджувати.

А ось про воду з холодильника краще забути.

Трахея складається з хрящових кілець на три чверті, а задня чверть – м`яка тканина. У цьому місці до трахеї прилягає стравохід. Коли ми випиваємо холодної води, стравохід охолоджується, і охолоджується трахея. Знижується імунітет, і чоловік, як мінімум, заробляє трахеїт, а як максимум – пневмонію. Комусь при низькому імунітеті вистачає одноразового прийому холодного напою, комусь треба попити кілька днів, але система все одно зреагує.

Адже нас цікавить не розбавити тепло всередині, а вивести його з організму.

Виходить, що улюблене багатьма морозиво теж не допомагає охолодитися? Солодке збільшує спрагу. Збільшують в`язкість крові. Морозиво провокує вживання рідини разом з ним. Морозиво зазвичай їдять для отримання задоволення, а не з метою набити шлунок холодною солодкою масою.

До речі, чим швидше набив шлунок, тим швидше морозиво опиниться на стегнах, в жировій тканині. А повні люди гірше переносять спеку. Оскільки тепло виділяється, а жирова тканина, яка фактично є діелектриком, не дає йому піти в навколишнє середовище. Таким людям треба вживати більше рідини.

Влітку треба вживати мінімум 5% рідини від маси тіла в день. А при температурі за 30 градусів – ще більше.

Дуже важливо контролювати кількість сечі. Повинно бути за добу не менше літра. Рідина потрапляє в організм, “на автоматі” випаровується через легені, через шкіру, а нирки працюють “за залишковим принципом”. Якщо води в організмі мало, ниркам вона не дістається, йде перегрів організму і піднімається температура тіла. Може бути тепловий удар.

Хто в зоні ризику теплового удару і як надати першу допомогу?

Тепловий удар – це різке збільшення в`язкості крові, перегрів організму через відсутність води. Йде розширення шкірних судин, почервоніння шкіри, з`являється головний біль.

Перша допомога – людину потрібно перенести в прохолодніше приміщення. Забезпечити спокій. Бо буває, трохи попустило – і він відразу побіг. Куди ти побіг? Чим більше навантаження на м`язи, тим більше знову виробляєш тепло. Як казав Карлсон: спокій, тільки спокій. Щоб підтримати діяльність серця тут вже можна дати випити чай-каву. Краще не гарячий, а тепленький. Підвести ноги, щоб кров пішла в центр. І краще за все викликати швидку – ситуація з в`язкою кров`ю може дуже плачевно закінчиться. Можна знепритомніти, може зупинитися серце, якщо людина у віці, можуть не витримати судини, адже перекачуючи в`язку кров серце автоматичних піднімає тиск. Ускладнення можуть виникнути у будь-який момент. І краще, щоб поряд були не родичі, а фахівці.

А в зоні ризику – діти, люди з надмірною масою тіла, сердечники, спортсмени, люди, які займаються важкою фізичною працею і ті, хто в спеку м`ясо тріскає від пуза або зловживає алкоголем.

Сердечники тяжко переносять спеку, чи можна якось мінімізувати ризик виникнення інсультів, інфарктів?

Первинно – треба дотримуватись усіх дієтичних рекомендацій. Але у сердечників інший норматив споживання рідини – 1,5% від маси тіла. Їм не можна “заливати” в себе воду, щоб не перенавантажувати серце. Чим менше рухові навантаження, тим краще. Кожен рух – це робота м`яза, а м`язи працюють і виділяють тепло, для його видалення потрібна вода, а людина не може випити достатню кількість рідини. Тому у сердечників два шляхи погіршення самопочуття: або в організмі бракує води і йде перегрів, або людина обпивається водою, і йде колосальне навантаження на судини і серце.

Дуже легко загострюється подагра в таку спеку. Ниркам замало води на виведення сечової кислоти.

Найкращий варіант для сердечників – це овес. Тільки не вівсянку є, а взяти цілісні зерна вівса, зварити 5-6 столових ложок у літрі води хвилин 30-40. Потім зерна відокремити, з них можна зробити кашу, а відваром, який вийшов, залити жменьку родзинок з курагою, настояти, і протягом дня помалу пити, щоб компенсувати втрати калію. Відвар вівса підсилює роботу серця, без побічних дій. Коні бігають по 20 років, легені псуються, а серце здорове.

Це рецепт тільки для сердечників?

Це можна всім. Просто сердечникам в таку спеку гірше за всіх. І дітям. Діти дуже легко перегріваються. І чим менша дитина, тим гірше. Найважче новонародженим. Там молока не вистачає маминого. Треба воду додавати. Саме звичайну воду, бо соки і компотики давати можна тільки з 3-4 місяців.

Рятівні властивості кондиціонера в таку спеку відомі всім, як і побічні дії такої радості: бронхіти, трахеїти тощо. Як використовувати кондиціонер без шкоди для здоров`я? Зона теплового комфорту для людини – 18-24 градуси. Якщо в навколишньому середовищі 30 градусів, то можна спокійно поставити на кондиціонері 24 градуси. Але якщо температура за вікном “повзе” вище, то температуру в кондиціонері потрібно теж пропорційно збільшувати. Потрібно тримати діапазон 6-8 градусів. Чим більше різниця, тим гірше.

Ще один нюанс. Якщо людина перебуває в приміщенні з кондиціонером постійно – ще не так страшно. А якщо епізодично, то на спеці на вулиці, то в холодному приміщенні – такий контрасний душ дихальна система може не витримати.

Раніше кондиціонерів не було, але влітку всі робітники, які обслуговували холодильні установки, хворіли на пневмонію.

Кондиціонер сушить повітря, і його дуже складно зволожувати. Квіточки тут не врятують, і вологі ганчірки теж. Органи дихання пересушуються. І тут важливо, щоб в організмі вистачало води. За добу в дихальній системі людини утворюється літр слизу. І якщо води на утворення слизу замало, вона стає густою, вона закриває будь-який бронх, і на тій ділянці легені, яка забезпечує цей бронх, виникає пневмонія.

Кондиціонером все-таки не варто зловживати. І дихати в приміщенні, де активно працює кондиціонер, можна тільки через ніс. Якщо дихати через рот – фарингіт забезпечений.

Залишається рятуватися біля водоймищ?

Не врятуєшся зараз там. Вода градусів 30. Вона не дасть можливості охолодитися. Краще водоймище – це ванна. Налив собі холодної води. Хочеш Азовське море – 1,3% куховарської солі кидай, хочеш Чорне море – 1,9%, хочеш океан – 3%. Можна з морозилки крижинок накидати – відчуватимете себе на березі Льодовитого океану. Антураж будь-який.

А організм не переохолодиться? Вода з-під крана зараз йде не крижана, градусів 20. А якщо зробити ванну з сіллю, ми ще й добре почистимо кров. Занурення у воду знижує навантаження на серцевий м`яз. Ніж у таку спеку їхати кудись, та ще й у громадському транспорті, щоб викупатися, а дорогою назад зігрітися ще більше, краще пройти два кроки до ванни.

Ганна Ященко