Цінова паніка в Росії несе загрозу і Україні

Складно собі уявити, що Янукович дасть команду прикордонникам і митникам встановити вздовж кордону з Росією загороджувальні загони для припинення вивозу продовольства. Хоча, може, і варто...

В останні дні й тижні в сусідній Росії почалася вже справжня паніка у зв`язку з різким зростанням цін на продукти харчування, а також очікуваннями ще більшого їх підвищення восени і взимку. Причому, панічні настрої охопили в цій країні, як населення, так і владу.

Лише за один останній тиждень в багатьох російських регіонах повідомили про різке зростання роздрібних цін на молоко, гречану крупу, хліб і багато видів овочів. Зокрема, оптові ціни на деякі види молочної продукції підскочили більш ніж на 30%, що одразу позначилося на роздрібних цінах молочної продукції.

При цьому ціни в Росії активно полізли вгору ще в липні. Наприклад, в Алтайському краї минулого місяця гречана крупа подорожчала на 14,7%, а в Пензенській області, Республіці Марій Ел і у Воронезькій області повідомляють про півторазове зростання роздрібних цін на крупу. Ціни на хліб помітно піднялися в столиці: у московських соціальних магазинах і магазинах крокової доступності хліб подорожчав приблизно на 10–15%. На Свердловщині різкого дорожчання продуктів харчування поки не спостерігається, але й там чекають стрибка роздрібних цін на хліб на 15%. У Челябінську готові до подорожчання картоплі відразу на 50%.

Ситуація в Росії погіршується тим, що виробники і торговельні мережі фактично оголосили одні одним війну. Як у аграріїв-виробників, так і у ритейлерів втрачені цінові орієнтири, і вони тепер звинувачують один одного в спекулятивному завищенні цін на продукцію. Виробники пояснюють зростання закупівельних цін на свою продукцію засухою, неврожаями і загибеллю худоби. Вони впевнені, що основна провина в дорожчанні продуктів харчування на полицях магазинів повністю лягає на торговельні мережі, які на тлі тривожних повідомлень про природні аномалії зайнялися надмірною накруткою роздрібних цін. З іншого боку, деякі торговельні мережі відмовляються від контрактів з постачальниками, вважаючи, що підвищення оптових цін не відповідне реальним втратам від засухи. Зі свого боку, Федеральна антимонопольна служба Росії (ФАС) побачила в подорожчанні дії спекулянтів і обіцяє в усьому розібратися найближчим часом. Утім, багато російських експертів вже майже втратили віру в те, що ФАС справді знайде і покарає всіх винних.

Паніка від населення і ритейлерів перекинулася також на російську владу, про що свідчать суперечливі і непродумані дії з її боку. Так, минулої середи президент РФ Дмитро Медведєв доручив державним службам організувати оперативний моніторинг цін на муку, хліб, м`ясо і молоко. Відповідальними за це доручення призначені прем`єр Володимир Путін, генпрокурор Юрій Чайка, глава ФАС Ігор Артем’єв. Проте в уряді вже діє кілька схожих систем цінового моніторингу – один проводить Федеральна служба державної статистики, а інший організовує керівництво Мінпромторгу. Загальну картину цінової плутанини доповнює згадана вище війна торговельних мереж і виробників, які звинувачують один одного в спекуляції на темі неврожаю і в нагнітанні інфляційних настроїв.

У результаті таких дій, як проінформував у четвер журналістів заступник голови комітету з аграрно-продовольчої політики Ради Федерації Сергій Лісовський, в Росії склалася плачевна ситуація з регулюванням і відстеженням процесів, що відбуваються на продуктовому ринку. За його словами, три ключові відомства – Мінекономрозвитку, Міністерство промисловості і торгівлі і Мінсільгосп – досі так і не змогли розібратися, за що саме вони відповідають.

У зв`язку з такою ситуацією незалежні російські експерти вважають, що на урядових планах зниження інфляції поставлено хрест: замість очікуваних 6–7% інфляція складе цього року не менше 9–10%. Вони впевнені, що вже у вересні в Росії різко подорожчають всі продукти харчування.

Тенденція зростання цін, що намітилася в останні місяці, на зернові та інші продукти харчування в Росії, як і в світі, не могла не надихнути українських аграріїв і трейдерів. Проте панічні очікування і вже безпосередньо помічене швидке зростання цін на продукти харчування в сусідній державі криють у собі загрозу для України в соціально-економічному аспекті в цілому. Оскільки дві наших країни можна порівняти із сполученими судинами, і якщо продовольча інфляція галопуватиме в Росії, то такі ж явища неминуче мають відбутися і в Україні. Мало того, можна сказати, що цей процес у нас стартував.

Дані тенденції вже «на повен зріст» простежуються, зокрема, на українському молочному ринку. Зокрема, ще наприкінці липня 1 літр молока в приватних господарствах коштував не більше 2,5 грн., а нині виробники продають його за ціною більше 3 грн./л. У промисловому виробництві рівень цін ще в липні досяг 3,50-3,80 грн./л. «Виходить, що у нас, якщо подивитися цінову динаміку, грудень наступив в липні-серпні», - прокоментував ситуацію президент Асоціації виробників молока Андрій Дикун.

Причому, на думку вітчизняних експертів, надалі молоко лише дорожчатиме, оскільки пік падіння його вартості минув. «На вересень його вартість у приватних господарствах буде не менше 4-4,50 грн./л»,- вважає аналітик компанії «Украгроконсалт» Ольга Мозгова. Це означає, що на прилавках магазинів воно продаватиметься не менше ніж по 7 грн./л. У зв`язку з цим, прогнозує аналітик, «продукти з вищою доданою вартістю підвищаться в ціні на 10-15%».

Однією ж з головних причин подорожчання молока в Україні стало саме очікування дефіциту молочних продуктів на ринку Росії. Оскільки це змусило українських переробників націлюватися на зростання експорту своєї продукції в сусідню країну, яка має зараз великі проблеми. «Ми старатимемося дорожчу молочну продукцію поставляти до Росії», - підтвердив наміри молочників Андрій Дікун.

Крім того, потрібно брати до уваги і ту обставину, що Україна має з Росією вельми довгий спільний кордон (Сумська, Харківська, Луганська і Донецька області), який громадяни обох держав перетинають без особливих труднощів. І коли у вересні-жовтні ціни на продукти харчування в Росії справді різко виростуть, як прогнозують російські аналітики, то варто чекати масованого паломництва росіян до України з метою закупівлі дешевшого продовольства. При цьому саме в прикордонних з Росією регіонах України об`єми таких закупівель продуктів харчування росіянами можуть бути дуже значними, а поповнювати швидке пустошення складських запасів підприємці будуть шляхом підвезення товарів з південних і центральних областей.

Як наслідок, ціни на продукти харчування стрімко підуть в гору і в Україні. Що викличе паніку вже у українців, а це стане, у свою чергу, додатковим чинником для розкручування інфляції. До того ж, істотно піджене інфляцію підвищення на 50% з 1 серпня ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго, про яке нещодавно оголосив уряд.

Тому нам варто забути на найближчу перспективу про низькі темпи зростання споживчих цін. Як вважають сьогодні вітчизняні експерти, інфляція в 2010 році перевищить прогнозований урядом рівень: замість очікуваних 10% вони впевнено обіцяють 13-15%.

Звичайно, українському урядові потрібно чекати здійснення викладених сценаріїв і вже сьогодні почати відповідну підготовку до майбутніх заходів з подолання або хоч би пом`якшення вірогідного негативу, що підкрадається ззовні. Проте зрозуміло, що зробити щось рішуче в цьому плані нашій владі буде дуже непросто. Оскільки, наприклад, складно собі уявити, що великий друг Москви президент Янукович дасть команду прикордонникам, митникам і іншим силовикам встановити вздовж кордону з Росією загороджувальні загони для припинення вивозу продовольства, а також накаже посилити перевірки багажу виїжджаючих з України росіян. Хоча щось таке на користь українців, напевно, і слід було б зробити.

Юрій Глухов