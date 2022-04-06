Сашко якраз був у бабусі у Вишгородському районі, коли розпочалися облога та бомбардування.

Чотирирічного Сашка, зниклого ще у середині березня під час бойових дій під Вишгородом, знайшли мертвим.

Про це в Instagram повідомила його матір Анна Яхно.

Кілька тижнів громадськість шукала хлопчика під Києвом, до пошуків долучилися навіть українські знаменитості.

Сашко якраз був у бабусі у Вишгородському районі, коли розпочалися облога та бомбардування.

Через зруйновані мости та заблоковані російськими військами дороги люди залишилися заблокованими.

Під час евакуації через річку один з човнів, на якому був Сашко, до берега не доплив.

"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах. Сьогодні його душа знайшла спокій", - написала Анна Яхно.

2 квітня стало відомо про звільнення всієї Київської області від російських окупантів. Через невдалий наступ на столицю і великі втрати у живій силі та техніці рашисти були вимушені відступати у бік Білорусі.

Втім, як зазначає Генштаб, вказані війська перегруповують для ударів по Донбасу і прориву у бік південних регіонів.

Тільки у Гостомелі, що з перших днів вторгнення РФ був під окупацією росіян, зниклими безвісти вважаються щонайменше 400 осіб.

У Бучі росіяни жорстоко вбивали цивільних просто на вулицях, деяких вдалося поховати у братських могилах. Фахівці займаються ідентифікацією загиблих.

Інформацією про полонених і зниклих безвісти українців можна віднайти на сайті омбудсмена Людмили Денісової.

В мережі Facebook є група "Пошук людей під час війни", де публікують фото та дані зниклих людей.

Повідомити про те, що близька людина пропала чи загинула, можна вже зараз за гарячим номером 1648, або номером (044)287 81 65 для дзвінків з-за кордону.

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