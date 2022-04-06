Відомо, що деяких зі зниклих вже немає серед живих.

За 35 днів окупації в Гостомелі на Київщині зникли безвісти чотири сотні людей.

Про це очільник новоствореної Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко розповів в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися", — поділився він.

Він нагадав, що у Гостомелі російські війська вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, тіла яких були знайдені.

"Але окремо в нас є лікарка, яка 35 днів надавала медичну допомогу сама, в Гостомелі, будучи в окупації та під обстрілами. У неї 12 днів тому забрали чоловіка і сина. Ми досі їх розшукуємо. До того ж шукаємо тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту, і також не можемо знайти", — додав представник влади.

Думенко розповів, що росіяни підчищали сліди своїх звірств.

"Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись - а цих тіл вже не було", - розповів він.

Нагадаємо, що Гостомель звільнили від окупантів услід за Ірпенем. Місто стало однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Там бої не припинялися ні на день: ворог знущався з мирного населення, займався мародерством.

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