Як реконструктори з трьох країн Київ «визволяли» (фоторепортаж)

У суботу з нагоди святкування 67-ї річниці визволення Києва від гітлерівських військ на центральній вулиці столиці пройшла масштабна військова реконструкція подій 1943 року.

На Хрещатику лунали пісні воєнних років, а на сходах Київської міської державної адміністрації грав духовий оркестр.

Близько тисячі одиниць відновленої техніки часів Великої Вітчизняної війни пройшло парадом по центральній вулиці Києва. Участь у військовій реконструкції взяли близько 200 членів військово-історичних клубів з України, Росії, Білорусії. Вони колоною пройшли Хрещатиком у відреставрованому обмундируванні і зі зброєю часів війни. Парад відбувся в рамках 7-го фестивалю військово-історичних клубів, що проводяться в українській столиці.

За подією зі сходів київської мерії спостерігали ветерани та керівники столиці.

До річниці звільнення приурочений і 7-й військово-історичний фестиваль "Даєш Київ! Рік 43-й" з реконструкцією боїв за місто 1943 року на території музею національної архітектури і побуту "Пирогово".

Сценарій реконструкції заснований на діях зведеного загону під командуванням заступника командира 71-ої стрілецької дивізії полковника Слівіна, який 4-6 листопада 1943 року вів бої у відриві від головних сил 38-ої армії, що йшли в насттуп з Лютежського плацдарму. Організатори фестивалю з молодіжної громадської організації «Червона зірка» вважають бої цього загону одним з найважливіших елементів наступальної операції зі звільнення Києва.

Президент у привітанні, розміщеному на своєму офіційному сайті, наголосив, що "перемога у легендарній битві за Дніпро та святиню слов`янських народів – древній Київ була здобута завдяки величі духу визволителів рідної землі". Також Віктор Янукович висловив переконання, що "Україна завжди пам`ятатиме усіх, хто здолав запеклу оборону, вибивши гітлерівців з берегів сивого Славутича, а також тих, хто знайшов останній спочинок у його бурхливих водах восени 1943-го".

Ввечері на Майдані Незалежності має розпочатися концертна програма, присвячена Дню визволення Києва. Обіцяють музику та пісні воєнних років у виконанні Муніципального духового оркестру, Театру українського фольклору «Берегиня», Камерного хору «Хрещатик» та гурту «Гетьмани».

Завершиться концертна програма о 20:00 святковим феєрверком.

Ганна Ткаченко

Фото Олександра Синиці / УНІАН