Тіна Кароль: Пугачова обов’язково дивитиметься мій виступ

Здоров’я, любов і молодість випромінювала нова українська надія Євробачення-2006 Тіна Кароль. І хоча молода зірка з’явилася на зустріч із запізненням, ніхто й не думав сердитися. Її піднесений настрій одразу передався більше як півсотні репортерів і фотографів, що тіснилися в задушливій залі.

Чарівна блондинка трималася весело й упевнено (сподіваємося, такою вона буде й під час конкурсу), з задоволенням позувала на камери. І, скажу чесно, одне задоволення було її фотографувати.Співачка презентувала новий диск, який уперше взяла до рук, але найбільш цікавим питанням для усіх була її участь у конкурсі Євробачення, куди Тіна відправиться сьогодні уночі.

Розповідаючи про майбутню поїздку до Афін, співачка обіцяла віддати свою любов та енергію глядачам. Для цього, зокрема, прихопить з собою механічне серце, зроблене на фабриці Коперфільда. При цьому зауважила, що жодного стосунку до виборчого блоку, відомого своєю «сердечною» виборчою кампанією, це не має: «Косу я плести не збираюся». Ніхто з політиків, відзначив прес-секретар співачки, не став її спонсором – хоча й збиралися. Хто саме в останній момент відмовився фінансувати цю поїздку, члени команди Тіни коментувати не стали. Лише з образою відзначили, що це – практично прецедент: «Ми витратили більше 100, але менше 300 тис доларів. І всі витрати – за наш кошт». Сама Тіна й не знала, що, приміром, лише за проживання команди з 18 людей у афінському отелі доведеться викласти близько 30 тис. євро.

За словами продюсера Олега Чорного, команда, що готується до співочого конкурсу, пішла іншим шляхом підготовки, ніж це робила позаторік Руслана: “У нас інша тактика, ми не робимо ставку на промо-тури. Вже є великий інтерес до співачки, будемо його підігрівати”. Він каже, що вже практично з усіх європейських країн виходили на співачку, аби отримати її пісні, зокрема – для прокрутки на радіостанціях.

Згадуючи інтерес російської примадонни Пугачової до української переможниці російського конкурсу “Нова хвиля”, Кароль висловила упевненість: “Пугачова обов’язково дивитиметься мій виступ. 80% ажіотажу після цього конкурсу створила вона”.

Здавалося, вона й не потребує втручання жодних примадонн й уже отримала голоси усіх присутніх, коли на завершення заспівала пісню, з якою вийде на афінську сцену.

Нагадаємо, конкурс “Євробачення-2006” розпочнеться 15 травня, виступ української співачки відбудеться 18-20 травня.

Дмитро Стаховський