У Києві міліціонер застосував у маршрутці травматичну зброю

У Києві співробітник міліції був змушений застосувати у маршрутному таксі травматичну зброю, захищаючи дівчину від двох хуліганів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, інцидент стався 6 лютого о 13.30 у маршрутному таксі №33 на вулиці Червоноткацькій у Деснянському районі столиці.

За даними ЦГЗ, старший лейтенант Державної служби охорони МВС, перебуваючи у цивільному одязі поза службою, побачив, як двоє нетверезих молодиків почали чіплятися до дівчини. На зауваження припинити протиправні дії, хулігани кинулись у бійку, при цьому один із нападників тримав міліціонера, а інший бив його. Звільнившись від утримання, міліціонер попередив, що він є працівником внутрішніх справ, що ще більше розлютило хуліганів. Тоді співробітник ДСО дістав травматичний пістолет і попередив, що буде стріляти.

У відповідь на це молодики зробили спробу відібрати зброю, в результаті працівник міліції зробив попереджувальний постріл у стелю, і двічі вистрелив в одного із нападників, поранивши його у груди та ліве стегно.

Водій маршрутки, почувши постріли у салоні, зупинив транспортний засіб, зачинив двері і викликав міліцію.

Наряд міліції затримав нападників, одного доставили до райвідділу, іншого – разом із міліціонером, який отримав закриту черепно-мозкову травму і численні забої, - госпіталізовано.

Як з’ясувалося, обидва правопорушники раніше були засуджені за крадіжки і перебували у громадському місці в стані сп’яніння.

Вирішується питання про порушення проти них кримінальної справи.

Інспекція з особового складу ДСО провела перевірку дій свого працівника і ніяких порушень не виявила. Зібрані матеріали для остаточного прийняття рішення спрямовані до прокуратури.

У ЦГЗ також звернули увагу на те, що в момент конфлікту в салоні перебувало близько 20 пасажирів, у тому числі і чоловіки, з яких ніхто не прийшов на допомогу міліціонеру.