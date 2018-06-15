Як Московський патріархат за участю чиновників захоплював Будинок органної музики

Юрист, який підписав мирову угоду від імені Дніпропетровської облради з УПЦ МП, в облраді вже не працює ... Реалізовано план рейдерського захоплення ...

У Дніпропетровську вибухнув гучний скандал навколо об`єкта обласної комунальної власності - Будинку органної та камерної музики, який відповідно до мирової угоди, затвердженої господарським судом області між облрадою та релігійною громадою "Свято-Миколаївський храм" парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ МП передано церкві. Угода була прийнята судом за позовом громади до облради.

Про мирову угоду від 26 серпня 2010 громадськість міста і колектив музикантів дізналися практично випадково, коли на початку березня цього року митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней повідомив журналістам, що Будинок органної музики, в якому до 1929 року розташовувалася Свято-Миколаївська церква, відома в народі як Брянський собор, передано єпархії УПЦ Московського патріархату.

Текст мирової угоди не був оприлюднений. Мало того, директор обласного комунального підприємства "Будинок органної та камерної музики" Ніна Голікова заявляє, що її не запрошували на засідання суду, і копія мирової угоди їй не була видана на руки.

За наполяганням журналістів текст цієї угоди було все-таки оприлюднено 23 березня на прес-конференції заступника голови Дніпропетровської обласної ради Андрія Шипка.

Згідно з документом, позивач - Дніпропетровська облрада в особі Смирного Олександра Сергійовича за дорученням - визнає право власності на нерухоме майно (приміщення), розташоване на проспекті Калініна, 66 (тобто будівлю Будинку органної музики) за певних умов.

Зокрема, релігійна громада в особі священика Вороного Сергія В`ячеславовича протягом 10 років з моменту підписання угоди зобов`язана забезпечити "безперешкодний доступ відвідувачів і працівників Будинку органної музики в приміщення, де розташований орган, для підтримання його в необхідному стані, проведення реставраційних, ремонтних та інших робіт, проведення репетицій, концертів і заходів ".

Також позивач протягом зазначеного часу зобов`язаний надати безперешкодний допуск у технічні приміщення підвального блоку і не має права змінювати конструкцію приміщення в цілому. При цьому представники Дніпропетровської єпархії заявили в ЗМІ, що мають намір проводити в підвальному приміщенні богослужіння.

Представники обласної влади досить незрозуміло коментують ситуацію навколо Будинку органної музики. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул повідомив журналістам про "консенсус, який був знайдений між облрадою та церквою" з підписанням мирової угоди по Будинку органної музики.

Голова Дніпропетровської облради Євген Удод заявив наступне: «Питання про перенесення органу з будівлі дніпропетровського Будинку органної та камерної влада вирішить уже найближчим часом. Можливо, невдовзі рідкісний музичний інструмент, який за технічними показниками вважається одним з кращих в Україні, заграє в Дніпропетровській обласній філармонії».

Також з уст чиновників і представників Дніпропетровської єпархії лунали припущення, що протягом 10 років для унікального органу буде побудовано нове приміщення. Вони в один голос стверджують, що Будинок органної музики буде функціонувати в звичайному режимі.

При цьому регіональні чиновники навіть не згадують про законність прийняття рішення про передачу об`єкта обласної комунальної власності УПЦ Московського патріархату за мировою угодою.

Заступник голови Дніпропетровської облради Шипко на запитання журналістів відповів, що це «справа юристів». Тим часом юрист Смирний, який підписав мирову угоду від імені Дніпропетровської облради за дорученням, в облраді вже не працює.

За словами депутата Дніпропетровської обласної ради Катерини Відякіна, облрада не приймала рішення про передачу у власність церкви Будинку органної музики у Дніпропетровську.

"Рішення про зміну обласної комунальної власності має прийматися на сесії Дніпропетровської облради. Однак воно навіть попередньо не обговорювалося депутатами і не виносилося на сесію ", - зазначила Відякіна.

Народний депутат України Святослав Олійник заявив, що згідно із законодавством питання власності таких будівель, як Будинок органної музики, відноситься до виключної компетенції обласної ради, її рішення, або місцевого референдуму.

"У цьому випадку укладено таємну, приховану угоду між юридичною особою церкви Московського Патріархату і якимсь представником Дніпропетровської облради, котрого ніхто не бачив, і цих документів теж. Це фактично схема рейдерського захоплення, коли в кишені знаходиться судове рішення, на підставі якого починається експансія. Я звернувся до представників Дніпропетровської влади, щоб вони припинили рейдерське захоплення Будинку органної музики. Я також звернувся до ЮНЕСКО, щоб ця міжнародна організація звернула увагу президента Януковича на те, що культуру не можна рейдерським шляхом захоплювати, навіть в інтересах однієї з церковних конфесій. Я переконаний, коли це питання виноситься на український рівень, то Партія регіонів зрозуміє: те, що можна робити в Дніпропетровську шляхом диких судових угод, не можна робити в рамках всієї країни, тому що в Україні багато церков. Ми з повагою ставимося до всіх церковних конфесій, але за рахунок установ культури створювати додаткові церкви - це наступ на культуру. У цьому випадку, на жаль, церква Московського патріархату виступає фактично як культурний інквізитор ", - підкреслив Олійник.

Колектив Будинку органної музики під звуки токати Баха ре мінор провів у понеділок акцію протесту проти незаконної передачі будівлі у власність єпархії УПЦ Московського патріархату. Музиканти заявили, що грати органні концерти і вести церковні служби в одному приміщенні неможливо.

За словами директора Будинку органної музики Голікової, в останні роки церква подавала 6 позовів до суду, претендуючи на будівлю.

«Ми вже пройшли через 21 засідання суду з отцем Сергієм, який від імені єпархії виступає позивачем. Жоден суд не наважувався підписати вирок про передачу будівлі церкви, всі рекомендували це питання для розгляду на сесії облради. Але тепер господарський суд прийняв ось таке незаконне рішення. Нас просто поставили перед фактом, і тепер священик Сергій Вороний вимагає від мене укласти з ним договір про оренду Будинку органної музики», - пояснила Голікова.

Вона розповіла, що до відкриття Будинку органної музики в приміщенні Брянського собору були купи сміття. Собор 35 років простояв зруйнованим і не був затребуваний церквою. На її думку, в Дніпропетровську немає потреби у ще одній, 35-ій за рахунком церкви.

«А Будинок органний один, він входить у десятку кращих органних залів Європи. Нас визнали всі відомі європейські музиканти », - говорить Голікова.

За її словами, німецька фірми «Зауер», що побудувала орган, надіслала висновок про те, що перенести його в інше місце неможливо-кожен інструмент створюється під конкретне приміщення.

«У підвалі будівлі у нас знаходиться роздягальня, санвузол і технічні приміщення, які дозволяють підтримувати в органному залі відповідну температуру. Проводити там служби, паралельно з функціонуванням органу - неможливо! Я вважаю, що це перший крок до того, щоб у місті Органного залу не стало зовсім », - переконана Голікова

Вона зазначила, що в колективі працює 70 музикантів, 4 оркестри, 4 квартети, ансамблі, 2 музичні лекторії - ціла культурна армія, яка веде велику роботу з духовного збагачення мешканців Дніпропетровська та проводить 28 концертів щомісяця.

Колектив Будинку органної музики має намір відстоювати свої права на приміщення, звернувшись у Генеральну прокуратуру та прокуратуру Дніпропетровської області. На переконання народного депутата України Олійника, прокуратура зобов`язана втрутитися в ситуацію, що склалася навколо Будинку органної музики і виконати свою функцію щодо захисту інтересів територіальної громади Дніпропетровська.

Депутат Дніпропетровської облради Відякіна не виключає, що після можливих розглядів у законодавчому полі облрада може прийняти рішення про передачу Будинку органної музики у власність єпархії УПЦ МП на сесії, оскільки зараз провладна Партія регіонів у раді має абсолютну більшість. На її думку, питання про передачу Будинку органної музики УПЦ МП для регіональної влади з певних причин швидше принципове, ніж необхідність.

... Брянський собор був побудований у 1915 році архітекторами Георгієм Туровцем і Євстафієм Константиновичем на кошти робітників Брянського заводу (нині металургійний завод ім. Петровського) і був власністю підприємства. У 1929-у собор було закрито, тут розташувався склад. Після другої світової війни будівля прийшла у занепад. У 1988 році після капітального ремонту будівлі за кошти Міністерства металургійної промисловості України тут відкрився Будинок органної та камерної музики. В органному залі встановлено двомануальний механічний орган німецької фірми «Зауер», що має 30 регістрів і 2074 труби. Орган знаходиться під заступництвом Всесвітнього комітету з охорони культурних цінностей.

Раїса Юргель, власкор УНІАН