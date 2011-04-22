УГКЦ чекає на повернення церковного майна та реабілітацію

Українська Греко-католицька церква чекає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на реституцію церковного майна та реабілітацію церкви.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, про це глава УГКЦ Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) заявив на зустрічі з Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка сьогодні відбулася в Києві.

«Я говорив, що наша Церква свого часу була репресована сталінським режимом і ще до сьогоднішнього часу чекає своєї реабілітації», - сказав Блаженніший СВЯТОСЛАВ, зауваживши, що питання повернення церковного майна торкнули майже всі представники Церков і релігійних організацій, що також були присутні на цій зустрічі.

«Тут не йдеться лише про храми. Мова йде про інші види майна, які наша Церква мала, оскільки Церква не лише молиться, а також займається виховною, навчальною, просвітницькою діяльністю», – сказав першоієрарх УГКЦ і висловив переконання, що зі свого боку Церква до практичного вирішення цього питання готова.

Також Блаженніший СВЯТОСЛАВ порушив питання богословської освіти в Україні. Він висловив вдячність владі за те, що нарешті богослів’я визнано окремим напрямком гуманітарних наук. У той самий час першоієрарх наголосив на необхідності здійснення подальших важливих кроків, з тим, щоб богослів’я «могло дійсно реально бути відкритим для акредитації на державному рівні у навчальних закладах України».

Президент України привітав Блаженнішого СВЯТОСЛАВА з недавнім його обранням главою УГКЦ великим букетом білих троянд.