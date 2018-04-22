Доктор Смерть з`явиться в Києві

- Я це не одягатиму! - санітар столичної «швидкої допомоги» не тямився від люті. - Хай зі мною роблять що хочуть, але я не стану ходити у тридцятиградусну спеку в такому одязі. Ця форма зроблена з таких матеріалів і вона такого фасону і якості, що в ній можна нашкодити здоров`ю.

Ця історія почалася минулої осені, коли зі всіх співробітників київської «швидкої допомоги», а це шістнадцять підстанцій, на кожній з яких працює близько ста чоловік, зняли мірки. «Скоро буде вам новий спецодяг», - повідомило лікарям і санітарам радісну звістку турботливе начальство. А кілька днів тому, коли медики побачили нову форму, то мало не зомліли.

Найприйнятніше з цього комплекту - футболки. Вони, звичайно, сірі, непоказні, зроблені з синтетики, але хоча б легкі літні. На ці футболки медики повинні будуть одягати червоні куртки. Природно, верхній одяг теж синтетичного походження, але страшно навіть не це, а його неймовірна вага і щільність. Як будуть лікарі і санітари «швидкої допомоги» паритися у тридцятиградусну спеку в куртках, які фактично є осінніми, ніхто не подумав. Але ще гірше - штани: вони темні і практично такі ж щільні, як куртки, про естетичну сторону цієї частини одягу краще промовчати. Ми зафіксували: через п`ять хвилин перебування тіла в таких штанах ногами починають бігти веселі струмочки поту.

Але хіт сезону-2007 - черевики: вони чорного кольору, зроблені зі шкірозамінника. Взуття позбавлене будь-яких вентиляційних пристосувань і дуже важке. І, якщо, судячи з лейблів, футболки виготовлені на київському підприємстві «Промiнь» (вулиця Старовокзальна, 18), а куртки зроблені руками членів Українського товариства глухих в Лубнах, то походження черевиків встановити неможливо. Швидше за все, воно, звичайно, інопланетне, оскільки ходити по землі в такому взутті просто неможливо. Нові черевики на жорсткій платформі, на них нанесені іноземні літери як свідоцтво спроби зробити «під фірму».

Співробітники однієї з київських підстанцій показали нам нову уніформу, дали її приміряти. «Так, це не Версаче і навіть не Воронін, - подумали ми. І вирішили, що саме такий “прикид” повинен мати Джек Кеворкян, легендарний Доктор Смерть, людина, яка влаштовувала своїм пацієнтам евтаназію. Такому лікареві не доведеться вводити в організм людей отруту: побачивши людину в цих обновках, серця хворих просто розірвуться від співчуття до нього. Медики ж заявили, що носити одяг, який принижує людську гідність не будуть. При цьому співробітники «швидкої» відмовилися називати свої імена, посилаючись на те, що їм не можна давати інтерв`ю без дозволу начальства.

- Але тут ми просто не втрималися і звернулися до вас, - кажуть вони. - Це вже четверта форма незалежної України. І якщо перші ще якось можна було носити, то подальші ставали все гірше і гірше. З того, що нам зараз пропонують, взагалі нічого не себе не можна одягти. Тим більше що, як медики, ми знаємо: цей одяг не відповідає жодним гігієнічним нормативам.

Медики стверджують, що не знають нікого, хто б сказав, що збирається використовувати нову форму, а якщо начальство примушуватиме одягатися в неї, то вони просто збунтуються. Взагалі-то за відмову носити те, що начальник лікарів прописав, вони мають платити штраф, але, на щастя, ніхто не зміг назвати тих, хто б постраждав за цю провину. Зараз працівники «швидкої допомоги» отримують нову форму, акуратно складають у шафи і з жахом чекають 17 червня - Дня медичного працівника, коли вони повинні з`явитися на публіці в цій формі.

Ще один страх медиків - новий зимовий спецодяг. «Навіть не уявляю, що там буде, розповідають, штани якісь з начосом», - заявляє один санітар. - «Але я одягати це не буду. Раптом що - напишу офіційну відмову. А взагалі треба провести розслідування: скільки грошей пішло на цю форму і скільки вона коштує реально, і хто виділив кошти».

- Гроші на сучасну форму одягу нам виділила Київська міськадміністрація, - говорить Микола Оладько, заступник головного лікаря «швидкої допомоги» з технічних питань. - Ми влаштували тендер. І ось: всього ми одержали три тисячі зимових і літніх комплектів - двадцять чотири тисячі триста одиниць одягу. Нова форма, зокрема, складається з плащ-накидки, які носять співробітники ДАІ, сигнальних жилетів, медичних халатів. У машині «швидкої допомоги» також знаходитимуться спеціальні захисні каски, як у будівельників. Це на той випадок, якщо медикам доведеться виїхати на будівництво. Буде також зимова форма: тепла куртка з шевронами, піджак, також з шевронами, сорочка, теніска. Крім того, ми одержали чотири тисячі дев`ятсот пар взуття, як літнього, так і зимового.

Ну, що на це сказати? Загалом вартість нової форми - одяг і взуття - складає два мільйони двісті сімдесят шість тисяч триста п`ятдесят. Чотириста з половиною тисяч доларів, між іншим. Образливо буде, якщо медики все ж таки відмовляться носити цю красу.

Антон Зікора