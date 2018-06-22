Обвалу гривні треба чекати вже восени?

Коментуючи оприлюднений наприкінці минулого тижня лист голови Національного банку України Сергія Арбузова до прем`єр-міністра Миколи Азарова, колишній заступник голови Нацбанку і екс-віце-прем`єр Олег Рибачук висловив переконаність, що подібну критику керівника НБУ в адресу розділу уряду санкціонував президент Віктор Янукович.

«За співпрацю з МВФ відповідає не уряд і не Нацбанк, а президент Янукович, який контролює кожного чиновника», - заявив, зокрема, він в інтерв`ю «Радіо Свобода».

На думку Рибачука, оскільки вся влада сконцентрована в одних руках, то й відповідальність - в одних руках. «А нам вони натомість закидають таку тему для обговорення», - пояснив він.

Нагадаємо, в цьому листі Арбузов звинуватив уряд у зависокій інфляції, а також у призупиненні співпраці з МВФ, що загрожує неотриманням від зовнішніх кредиторів близько 7,7 млрд. дол.

Як вважає Рибачук, неотримання чергового транша кредиту МВФ може призвести до складних соціально-економічних наслідків вже цієюї осені. «На осінь очікуються очевидні проблеми, щоб їх вирішити потрібно буде приймати рішення щодо девальвації гривні. Інакше може статися просто обвал. Бо коли зупиниться з якихось причин зовнішнє фінансування або раптом трапиться чергова хвиля економічної кризи - нам нема з чого виживати», - попередив колишній заступник голови Нацбанку.

Не менш зловісний прогноз на цю ж тему зробив ще один колишній заступник голови НБУ і екс-міністр економіки Арсеній Яценюк. В ефірі Першого національного телеканалу в останній програмі «Шустер live» він заявив, що в своєму листі до прем`єра керівник НБУ попередив про кілька небезпечних ситуацій: можливу девальвацію національної валюти, можливий відтік капіталу з України, а також про можливе зростання рівня безробіття.

«Якщо стануться ці три речі, у країні збільшиться дефіцит державного бюджету: люди не працюють, нема з чого платити податки, нема виробництва, отже, зменшуються доходи бюджету, після цього - бюджет не в змозі виконувати свої соціальні зобов`язання, і країна потрапляє в дефолтну ситуацію», - застеріг Яценюк.

Приблизно такої ж думки і колишній голова Нацбанку, а нині віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко. Минулої п`ятниці в ефірі телеканалу «Інтер» він зазначив, що відмова від співпраці з МВФ може поставити Україну на грань дефолту.

За словами Тігіпка, «відхід Міжнародного валютного фонду зразу ж знижує рейтинги країни». «Більш того, я вам можу сказати, що ми можемо прийти через одне-два запозичення до того, що перебуватимемо в переддефолтній ситуації, - наголосив Тігіпко. - І ось тоді те, що в Греції, коли по-живому ріжуть заробітні плати. Дуже не хотілося б, щоб це відбулося в Україні».

А на місяць раніше про неминучу і необхідну для вітчизняної економіки девальвацію гривні заявив директор Інституту економки і прогнозування НАНУ академік Валерій Геєць. «Що ми спостерігаємо сьогодні? Зростає імпорт товарів народного споживання. Збільшуються резерви за рахунок капітальних операцій. Підвищуються ціни. Падає цінова конкурентоспроможність. І, за нашими оцінками, якщо за підсумками цього року інфляція перевищить 10%, залежно від ситуації з доларом конкурентоспроможність може знизитися до нуля або навіть стати негативною», - спрогнозував він. При цьому Геєць наголосив, що відновлення цінової конкурентоспроможності для українських товарів «відбудеться тільки за рахунок девальвації, іншого виходу немає».

До речі, в згаданому вище листі прем`єр-міністрові голова Нацбанку Сергій Арбузов виявляє велике занепокоєня саме тією обставиною, що інфляція вже в найближчі місяці перевищить 10%. Як зазначається в документі, в квітні зростання індексу споживчих цін «прискорилося» до 9,4% в річному обчисленні, а, враховуючи тенденції до зростання світових цін на сировинні товари і низьку базу порівняння минулого року, до середини літа споживча інфляція може досягти 12-13% в річному обчисленні. Причому, тут ідеться про офіційну інфляцію, тоді як багато експертів припускають, що реальна інфляція істотно перевищує урядові показники зростання споживчих цін.

Таким чином, одразу кілька провідних економічних експертів пророкуватимуть величезні проблеми в Україні - причому, вже найближчим часом. Зокрема, обвалу гривни можна чекати вже цього року.

Означати ж така ситуація може тільки те, що нинішній уряд України не тільки не забезпечив за рахунок обіцяних реформ сприятливих зрушень в економіці, але, навпаки, в недалекому майбутньому країну чекає нова криза. Яка втілиться в девальвації гривні, а у зв`язку з цим додатковим прискоренням інфляції і новим витком дестабілізації в усій банківській системі. Отже, замість обіцяного громадянам України «поліпшення життя» наступить її подальше і, можливо, дуже сильне погіршення.

Ігор Котович