Злива в Києві: за півгодини столиця пішла під воду (фоторепортаж)

Дощ лив усього півгодини - але цього вистачило.

20 підземних переходів опинилися під водою. Великих збитків зазнали підприємці, які торгують у кіосках під землею і на виходах з метро.

На окремих вулицях Києва було паралізовано рух транспорту.

Як повідомляє газета "Сегодня", повністю під водою була вулиця Шутова, виднілися лише дахи припаркованих автомобілів.

А на вулиці Жолудева з`явилося ціле озеро, і місцеві вирішили проплисти по ньому на надувному човні.

Залило вулиці В. Гетьмана в районі Індустріального моста, під яким глухнули маршрутки, а людям доводилося буквально перепливати вулицю.

Справжній потоп був на вулиці Дорогожицькій. Дощ паралізував рух на вул. Багатирській, яку підтоплює традиційно, і вул. Луговій. На останній вода залила не тільки дороги, але й зупинки з кіосками. Люди намагалися рятуватися на дахах зупинок.

Не солодко довелося й міліціонерам, які несли службу біля Печерського суду, де слухалася справа Тимошенко.

Усього в столиці за півгодини затопило близько 20 переходів і 50 вулиць.

Оксана Кубанська

Фото Олексія Чернишова/ УНІАН і сайту i.ua