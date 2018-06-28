Злива в Києві: за півгодини столиця пішла під воду (фоторепортаж)
20 підземних переходів і 50 вулиць опинилися під водою. Рух транспорту був паралізований. Збитків зазнали підприємці, які торгують під землею...
Дощ лив усього півгодини - але цього вистачило.
20 підземних переходів опинилися під водою. Великих збитків зазнали підприємці, які торгують у кіосках під землею і на виходах з метро.
На окремих вулицях Києва було паралізовано рух транспорту.
Як повідомляє газета "Сегодня", повністю під водою була вулиця Шутова, виднілися лише дахи припаркованих автомобілів.
А на вулиці Жолудева з`явилося ціле озеро, і місцеві вирішили проплисти по ньому на надувному човні.
Залило вулиці В. Гетьмана в районі Індустріального моста, під яким глухнули маршрутки, а людям доводилося буквально перепливати вулицю.
Справжній потоп був на вулиці Дорогожицькій. Дощ паралізував рух на вул. Багатирській, яку підтоплює традиційно, і вул. Луговій. На останній вода залила не тільки дороги, але й зупинки з кіосками. Люди намагалися рятуватися на дахах зупинок.
Не солодко довелося й міліціонерам, які несли службу біля Печерського суду, де слухалася справа Тимошенко.
Усього в столиці за півгодини затопило близько 20 переходів і 50 вулиць.
Оксана Кубанська