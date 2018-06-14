Україна копіює Росію: зимового часу не буде?

Схоже, що восени переходити на зимовий час Україна не буде. В принципі, такого кроку від влади чекали ще навесні, бо заява російського президента Медведєва про останнє переведення годинників у РФ прозвучала в лютому. Але у нашій Раді проект Постанови «Про зміну порядку обчислення часу на території України» був зареєстрований тільки в квітні. Його автор - народний депутат від Партії регіонів Олег Надоша (відомий ще тим, що у липні ц.р. запропонував парламенту скасувати відповідальність за самогоноваріння) ініціював «встановити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години". До речі, регіонали дуже наполегливі в цьому питанні: у 2010 році законопроект про скасування щорічного переведення годинникової стрілки на зимовий і літній час зареєстрував у ВР нардеп Вадим Колесніченко.

Руки до прийняття рішення у народних обранців на минулій сесії не дійшли, а ось на цій начебто збираються документ схвалити. Принаймні про це широко пишуть ЗМІ з посиланням на джерела. Звичайно, багато хто може сказати - правильно, скільки можна крутити годинник туди-сюди. ДАІшники додадуть: продовження світлового дня йде на користь, у темний час доби кількість ДТП тільки збільшується. Медики про своє - переведення годинників негативно позначається на здоров`ї. Хоча, конкретних даних МОЗ не оприлюднив. Що ж до основної мети переведення годинників - економії електроенергії, то на сьогодні така мотивація не є актуальною. За надлишку виробництва електрики двопроцентна економія мізерна. Та й населення саме для себе встановлює режим активності, а Сонце як вставало, так і встає, незалежно від бажання нашої влади.

Можна ще згадати про один аспект - економія електрики позитивно впливає на екологію - чим менше споживаємо, тим менше шкідливих викидів в атмосферу. Але і це спірне питання. Якщо вранці ми урізуємо користування, то ввечері з урахуванням технологічного прогресу з новою силою прискорюємо лічильник.

«Зважаючи на численні звернення громадян України щодо відмови від практики переведення годин на зимовий і літній час і з метою запобігання негативному впливу на здоров`я громадян переведення годинника на годину вперед і на годину назад, вважаю, що прийняття Постанови «Про зміну порядку обчислення часу на території України»є вкрай необхідним», - констатує Надоша.

Варто було б аплодувати за таку турботу про електорат, якби не одне але... Нам пропонують жити за літнім часом, тобто попереду планети всієї.

Щоб розібратися, почнемо з історії питання. Час буває поясним і «декретним», тобто відрізняється від астрономічного за територіальним принципом. Він вводиться за рішенням місцевої влади. Наприклад, в Індії різниця в ряді регіонів складає півгодини. «Декретний» час випереджає «поясний» на годину. Головна ідея переведення стрілок - поєднати адміністративний і сонячний час, тобто, заощадити електроенергію. Першопрохідцями були США, але у 18 столітті їм цей механізм запровадити не вдалося, розрізнені штати не збиралися жити за загальними правилами. У Європі годинами зайнялися під час першої світової війни, «родоначальники» - Великобританія, Німеччина. Вони таким чином економили паливо на освітлення.

Зараз 82 країни світу використовують літній час (з них у 9 країнах він застосовується не у всіх регіонах), а 159 - ні. Зокрема, переходять на літній час всі країни Європи (крім Ісландії та Росії), Вірменія, Азербайджан, Туреччина, Іран, Ізраїль, США (крім 1 штату), Канада (крім 1 провінції). Сім республік колишнього СРСР, Японія, Китай, Індія, Ірак відмовилися від «гри в стрілки». Більшість країн Африки, Аравійського півострова, Південно-Східної Азії і Венесуела не практикували перехід на літній час ніколи.

СРСР вперше перейшов на «літній» час у 1917 році. У 1930 році переведення годинників скасували, натомість ввели «декретний» час - стрілки годинника перевели на годину вперед щодо поясного часу. У 1981 році Союз знову перейшов на «літній час», причому «декретний» не скасовувався. Таким чином, досі країни колишнього СРСР, в яких практикується переведення стрілок, на дві години «випереджають» поясний час.

Тільки одна дуже серйозна організація СРСР ніколи не бавилася з годинником - Центр управління космічними польотами. Він досі працює за зимовим часовим стандартом.

У Росії, між іншим, до цього дня тривають дискусії, чому країна повинна жити всі дванадцять місяців за літнім, а не за зимовим часом. Питання логічне - «сусідка» ще на годину відірвалася від астрономічного часу. Простіше кажучи, чому замість того, щоб залишити зимовий час і дати росіянам поспати ще одну годину, їх такої розкоші позбавили. У російських ЗМІ відповіді я не знайшла.

Боюся, що й наші чиновники не зможуть прокоментувати свої дії у разі прийняття запропонованої Надошею постанови.

Зрозуміло одне - все робиться для того, аби світла частина доби якомога довше захоплювала економічно активні райони. І, напевно, зовсім не важливо, що приналежність до часових поясів зміщується. А рух до Сонця, тобто на Схід, відгукнеться для декого тим, що тривалий час року їм доведеться прокидатися в темряві, як і йти з роботи додому.

Нана Чорна