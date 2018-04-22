Переможниця Слов`янського базару мріє про високого блондина

Україна продовжує поповнювати список перемог на музичному терені, і це факт, від якого не можна відмахнутися. Так, головний приз «Євробачення» цього року дістався не нам, але ж і друге місце теж добре. А якщо врахувати, що Гран-прі на XVI Міжнародному фестивалі мистецтв «Слов`янський базар у Вітебську» також дістався Україні, то вже можна говорити про тенденцію. Адже в цьому конкурсі взяли участь артисти, не мало, не багато, з тридцяти двох держав. Наталія Краснянська побилася об заклад зі своїм російським колегою Родіоном Роусом на шоколадку: хто з них займе перше місце. Українка програла ласощі: її пісні «Тільки з тобою» і «Неслухняна» набрали рекордну кількість балів.

Переможниці конкурсу всього сімнадцять років, і вона щойно закінчила школу. За своє життя вже неодноразово брала участь в різних українських фестивалях, займаючи на них не найостанніші місця. Наталія – мешканка Южноукраїнська Миколаївської області – міста, відомого тим, що там є атомна станція. До слова, керівництво станції зіграло не останню роль в перемозі Краснянської на «Слов`янському базарі», виділивши їй шістдесят тисяч гривень на поїздку і пошиття костюмів.

– Про те, що мене привітали Ющенко і Янукович, я дізналася за лаштунками, коли я непритомніла, дізнавшись, що я переможниця, –говорит Наталія.

– Чи поздоровляв тебе особисто президент Білорусі Олександр Лукашенко?

– Якщо не відмовляє мені пам`ять, то, здається, мене особисто він не поздоровляв. Але від нього були поздоровлення і побажання.

– Який грошовий приз ти одержала і що збираєшся зробити з цими грошима?

– Мені дали десять тисяч американських доларів, і я таких грошей в руках ще ніколи не тримала. Перше, що я хочу зробити, це відправити батьків на відпочинок до моря. Швидше за все, це буде Крим. Не знаю, може, куплю машину.

– Яка панувала аура на «Слов`янському базарі»?

– Там була дуже доброзичлива обстановка. Мене особливо надихнуло, коли я в залі побачила людей з українськими прапорами: о, і тут є наші. А взагалі публіка там була дуже чутлива, тому багато що залежало від того настрою, який несли з собою артисти. Я виступала дуже упевнено, тому перемогла, в той час як багато хто просто вищав в мікрофон, а не співав.

– Які виступи, окрім свого, тобі сподобалися?

– Сподобався виступ Георгія з Болгарії, а також Валентина Савенка, який зайняв п`яте місце. До речі, Валентин теж з Южноукраїнська, і ми приїхали на фестиваль разом з ним.

– Наталіє, чи є у тебе хлопець, чи збираєшся ти заміж?

– Хлопця поки немає, і я не збираюся заміж. Але в чотирнадцять років у мене з`явилося бажання мати дітей. Я дуже люблю їх і хочу, щоб моя сестра Юлія, яка старша за мене на одинадцять років, народила і я б няньчилася з племінниками.

– Твій принц – як він може виглядати?

– Це високий блакитноокий блондин.

– Є у тебе свої фани?

– У Вітебську до мене в готель через охорону прорвалося четверо дівчат – вони влетіли в кімнату, сфотографувалися на згадку і подарували м`яку іграшку. Вони дзвонять мені до цих пір і цікавляться, як у мене йдуть справи. Це мої перші фанати.

– Які твої подальші плани – творчі і не тільки?

– Хочу вступити в естрадно-цирковий коледж – адже я через Вітебськ пропустила вступну кампанію. Планую вивчити англійську: без неїо нікуди – це я зрозуміла навіть по Білорусі.

– Яким буде твій наступний конкурс?

– Планую підкорити Юрмалу, є мрія – Євробачення. Але поки я зменшу темпи, трохи краще підготуюся до майбутніх перемог.

Антон Зікора