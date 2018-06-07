Глава НБУ: «Тіньовому» ринку готівкової валюти завдано серйозного удару

Будь-які рішення Національного банку завжди викликали гострі дискусії банкірів, клієнтів банків, експертів, політиків – всі мають власну думку про те, як потрібно регулювати грошовий ринок для досягнення максимального ефекту економічних реформ. У зв`язку зі зміною правил обміну готівкової валюти регулятор узагалі опинився в епіцентрі загальної уваги. Про причини і перші результати дії змінених правил перевірки резидентності фізосіб при здійсненні валютно-обмінних операцій - розповів глава Національного банку Сергій Арбузов.

Сергію Геннадієвичу, наскільки доцільним було вводити нові правила обміну готівкової валюти?

Тут є неточність в інтерпретації. По-перше, обов`язкова перевірка резидентності особи, яка обмінює валюту, існувала з 1993 року, згідно з Декретом Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». У цьому сенсі жодних принципових нововведень немає: ті правила валютно-обмінних операцій, які існували для банків, - не змінилися, а ми лише зобов`язали своєю постановою № 278 їх виконувати.

За всієї поваги до нашої фінансової системи, ліміти здійснення валютно-обмінних операцій однією особою протягом дня в одному банку (не більше 80 тис. грн.) не дотримувалися. Це призводило до того, що будь-яке підживлення інфляційних очікувань громадян або пожвавлення «тіньового» сектора економіки створювали ажіотажний попит на готівкову валюту і приводили до її вилучення з банківського обороту. Тому ми ухвалили рішення збільшити ліміт валютно-обмінних операцій з 80 тис. до 150 тис. грн., але при цьому посилити контроль над їх здійсненням.

Перед нами й урядом поставлено завдання забезпечити курсову стабільність. Зі свого боку ми приділяємо велику увагу збільшенню золотовалютних резервів і зменшенню ажіотажного попиту на готівкову валюту з боку населення і «тіньового» сектора. Вжиті заходи дозволять нам згладити наслідки погіршення ситуації на світових фінансових ринках, зменшити попит на готівкову валюту з боку «тіньового» сектора і населення і не допустити коливання курсу гривні.

Ми готові й надалі спільно з урядом обговорювати і вживати заходів, направлених на підтримку стабільного курсу гривні. Тому, ще раз повторю: жодного ризику девальвації або ревальвації гривні немає і не буде.

По-друге, якщо ми подивимося на практику таких розвинених країн, як Італія, Угорщина, Греція, Китай, Японія, Росія, Болгарія - там обов`язковим є пред`явлення паспорта при обміні валюти. Ще один аргумент на користь цього рішення – це необхідність протидії легалізації і відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Директиви FATF вимагають від держав, у яких розрахунки здійснюються з використанням значного об`єму готівкових коштів, контролю над тим, щоб клієнти не використали ці кошти в злочинних цілях.

Чом би в такому випадку не ввести ліміт продажу валюти в одні руки?

Я вважаю такий підхід не ринковим. Що-небудь забороняючи, вирішити проблему не можна.

Багато українців хвилює, як далі можуть бути використані ксерокопії їх паспортних даних?

Відповідно до Закону «Про банки і банківську діяльність» ця інформація є банківською таємницею і розкривається тільки в порядку, передбаченому цим законом. Податкова служба або Держфінмоніторинг зможуть витребувати ці дані тільки за рішенням суду. Регулятор може вивчити цю інформацію тільки при проведенні перевірки в банку або обмінному пункті, але знову ж таки в рамках банківської таємниці.

До речі, не у всіх випадках при продажі валюти необхідно буде пред`являти паспорт. Абсолютно анонімно можна буде продати валюту через банкомат, що є важливим елементом лібералізації валютного ринку і зручною підмогою для громадян.

Як змінилися правила обміну валюти для іноземних громадян напередодні ЄВРО-2012?

Жодних змін правил обміну валюти для іноземних громадян не відбулося. І тоді, і зараз вони мають право тільки продавати валюту і здійснювати її зворотний викуп при виїзді з території України. Вільного продажу валюти іноземцям у нас не було з 1993 року.

Деякі експерти висловлюють побоювання, що громадяни, не бажаючи залишати свої паспортні дані в банках, звертатимуться на «чорний» ринок валюти. Це стане стимулом до появи декількох паралельних курсів – офіційного, банківського і курсу «чорного ринку».

Не забувайте, що «тіньовий» ринок для здійснення, перш за все, розрахунків по імпортних товарах, спочатку купує валюту на легальному готівковому ринку. Чим більше валюти купував «тіньовий» сектор, тим більше банки «дробили» такі операції на дрібніші, щоб уникнути контролю. Оскільки тепер для здійснення валютно-обмінних операцій потрібно пред`явити паспорт або інший документ, що засвідчує резидентність, надходження готівкової валюти на нелегальний ринок через банки різко скоротилося. Вже можна говорити про те, що «тіньовому» ринку готівкової валюти завдано серйозного удару.

Ми розуміємо, що усунути глибинні причини існування «тіньового» ринку за рахунок дій лише НБУ, який здійснює валютний контроль, украй важко, точніше сказати – взагалі неможливо. Очевидно, що в цьому питанні потрібні узгоджені дії регулятора, Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів. Необхідне збільшення частки безготівкових розрахунків і створення нових інструментів, які забезпечать громадянам збереження їх заощаджень. Ми розраховуємо спільно з урядом до кінця цього року запропонувати громадянам іпотечні кредити під 14% річних, що приведе до зменшення попиту на готівкову валюту. Врешті-решт, розраховуючись у гривнях, а не в доларах, ми кредитуємо свою економіку, а не іноземну.

За вашими даними, як з 23 вересня змінився попит населення на готівкову валюту: збільшився, зменшився?

За наслідками звіту за п`ятницю, 23 вересня, об`єм продажу готівкової валюти скоротився майже в чотири рази.

Чи готовий НБУ піти на якісь послаблення правил обміну готівкової валюти для громадян?

На даний час ми аналізуємо ситуацію на ринку і обговорюємо доцільність таких заходів. Ми не виключаємо, що за деякий час, коли громадяни звикнуть до нових правил, і всі хвилювання уляжуться, ми дозволимо банкам здійснювати обмін валюти на незначну суму без пред`явлення клієнтом паспорта. Ліміт таких операцій поки називати рано.

Я впевнений, що підвищення лімітів валютно-обмінних операцій з 80 тис. до 150 тис. грн., з одночасною перевіркою резидентності клієнтів, спростить життя пересічним громадянам при купівлі валюти і знизить ажіотаж на ринку. А ось спекулянти до нових правил не звикнуть ніколи. І швидко всі в цьому переконаються.

Алла Присяжнюк