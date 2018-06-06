Крим. Занесені снігом

Замерзле море, замети в людський зріст і кілометрові пробки. Так виглядає Крим зараз. Півострів уже третій тиждень живе в умовах штормового попередження. В останні два дні погода особливо лютує: справжній буран! Втім, надзвичайний стан у республіці оголошувати не будуть.

«Є проблеми з електропостачанням в окремих регіонах Криму, є проблеми з рухом на дорогах, проте ситуація під контролем, вводити зараз надзвичайний стан сенсу немає», - заявив голова кримського уряду Анатолій Могильов.

Через сильний вітер, пориви якого досягають 30 метрів на секунду, без світла увечері 7 лютого залишилися жителі восьми десятків сіл: 70 тисяч осіб, або 3,5% населення автономної республіки.

На трасах утворилися кілометрові «пробки». Особливо важко доводиться машинам, що опинилися на дорозі з Сімферополя до північного Криму, в районі сіл Журавльовка і Трактове.

«Там повна ж..а! Замети вже не зі снігу, а із землі. Вітер здув сніг з полів і почав здувати землю. Машини по дах замело», - емоційно заявила Тетяна, дружина одного з автомобілістів.

«Кінчилося своє пальне. Стоїмо більше доби», - обурюється водій Георгій.

«Їздила техніка вночі, але вона не рятувала. Сильний вітер одразу замітав усе назад», - говорить шофер Олексій.

«Машина замерзла, не заводиться! Причіп від вітру перекинуло, джипом витягували і заховали його за фуру, щоб знову не здувало. Самі в фурі грілися», - розповідає водій вантажівки Олег.

Втім, люди в біді один одного не кидають.

«Усі прагнуть допомагати: хто трос дасть, хто лопату...», - розповідає водій Борис.

А на сході Криму свої проблеми. Там зупинено рух суден. Керченська протока, яка сполучає територію України та Росії, закрита для кораблів. На стоянках сумують більше 120 суден.

Не працює через негоду і переправа «Крим-Кавказ».

«Зараз стоїть питання, як пережити цей катаклізм: і штормові вітри, і низькі температури.Товщина льоду в протоці - в межах 30 сантиметрів. Коли штормовий вітер стихне, ми з цим льодом впораємося, якщо не буде переміщення льоду. Якщо почнеться переміщення льоду в протоці, то і ми стоятимемо», - говорить Микола Ковирниченко, який керує Керченською поромною переправою більше двох десятків років.

Він згадує, складнощі в роботі через звірства погоди повторюються з інтервалом у п`ять років. Останній «удар» був у 2006-му.

Страждає і південь Криму. Так, в Алушті 6-бальний шторм розбив набережну.

«Пошкоджені плитка й асфальт, плюс змито багато пляжів», - скаржиться співробітник мерії.

Прогнози синоптиків трохи обнадіюють. 9 лютого вітер на півострові дутиме зі швидкістю до 14 метрів на секунду, вдень обіцяють до 16 градусів морозу.

«Холоди до Криму приходять з північного сходу Росії. Винен сибірський антициклон, який не так обернувся», - говорить начальник відділення гідрометеозабезпечення регіонального центру з гідрометеорології в Криму Тетяна Любецька.

Втім, аномальною нинішню зиму метеорологи не називають. Мовляв, подібна погода була в 2006, 2004, 1942.

Віра Стриж

Фото УНІАН