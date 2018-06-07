Закарпаття засипало снігом: від світу відрізані майже 3 тисячі людей

Сотні вантажівок застрягли на перевалах, що з’єднують Закарпаття зі світом… Рятувальники буксирують машини, розчищають лавини, шукають в горах туристів... Тішаться з погоди нині хіба що любителі гірськолижного спорту...

Проблеми на перевалах

За останні два дні на Закарпатті випали рекордні сніги. Основна тутешня біда під час такої негоди – ситуація на перевалах, які з’єднують область зі Львівщиною, а відтак – загалом з Україною. Два перевали під час снігопадів та заметілей виявилися практично повністю перекритими – позавчора на них майже зупинився рух. Проблеми виникли й на дорозі (різкий підйом), яка веде до міжнародного пункту пропуску «Ужгород-Виншнє Нємецке», що на українсько-словацькому кордоні: тут традиційно багато вантажівок (типу «Каміон»), яким важко справитися з крутими підйомами.

Отож, за офіційним повідомленням теруправління МНС в Закарпатській області, на автошляху міжнародного значення «Київ–Чоп» у районі Абранського та Латірського перевалів Воловецького району та на об’їзній дорозі м. Ужгород (на під’їзді до контрольно-пропускного пункту «Ужгород») для буксирування великовагових автомобілів від МНС працювало 20 одиниць техніки високої прохідності та більш, ніж 60 людей. Загалом тільки за одну добу відбуксирували 113 великовагових автомобілів. Окрім цього, на допомогу рятувальникам довелося залучати й важку інженерну техніку з центру швидкого реагування, який дислокується у Дрогобичі.

Щоправда, без надзвичайних ситуацій таки не обійшлося: поблизу КПП «Ужгород» перевернувся навантажений лісовоз. Спеціалісти кажуть – «винні» слабка видимість та снігові замети. Піднімали транспортний засіб за допомогою спецавтомобілів обласного МНС.

Снігові лавини на дорогах, відрізані села Значні опади призвели й до сходження лавин у Карпатах. В урочищі Бобровка Тячівського району снігова маса завширшки сім метрів перекрила дорогу місцевого значення «Усть-Чорна-Комсомольськ» (найбільш віддалені й найбільш високогірні села Закарпаття – на Тячівщині). Зрештою, майже до опівночі силами місцевого райавтодору завал розчистили.

Сильний сніг «відрізав» від зовнішнього світу й чотири населені пункти Воловецького району (Буковець, Розтока, Верб’яж і Щерьовець), засипавши під’їзні шляхи. За повідомленням МНСників, учора на допомогу гірському району з обласного центру вирушила важка інженерна техніка рятувальників. Загалом без сполучення «зі світом» перебувають майже 3 тисячі людей.

Для розчистки від снігу задіяли розквартировані на Закарпатті армійські частини.

«Зараз усі відповідні служби працюють в режимі підвищеної активності для забезпечення руху водіїв всупереч негоді. Учора, на приклад, роботи тривали до 2-ої ночі», - повідомив голова обласної комісії з надзвичайних ситуацій, перший заступник голови Закарпатської ОДА Іван Бушко.

Обласний центр ледве впорався зі снігом Проблеми з розчищенням від снігу відчув і Ужгород. З півтора десятка снігоприбиральних машин, які практично без перерви працювали цілу добу в місті, ледве справлялися із заметами. Міська влада просила і підприємців, і городян розчищати тротуари поблизу офісів та домівок. Мер Ужгорода Віктор Погорєлов наказав службам працювати цілодобово та зробити все, аби уникнути утворення льодової кірки.

Найбільше проблем, за інформацією прес-служби Ужгородської міської ради, завдали «безсовісні» водії, які залишали автівки абияк і бозна-де, і через це важко було працювати снігоприбиральним машинам. З огляду на це, цілодобове чергування запровадив мер Ужгорода і для співробітників муніципальної поліції, які мають допомагати снігоочисній техніці.

Попри сніг, в Ужгороді вже другий тиждень поспіль рятують… качок! Водолази знову рятували птахів, які потрапили у льодову пастку на річці Уж, під пішохідним мостом, що на пл. Петефі. Днів десять тому рятувальники Закарпаття вже проводили подібну операцію, тобто, фактично вирізали значну частину льоду й таким чином забезпечили птахам доступ до води. Цього разу так само «попрацювали», бо через сильні морози ополонка замерзла і близько 200 качок опинилися у небезпеці.

Закарпаття хоче попрощатися з зимою

Гідрометцентр повідомляє, що сніговий покрив на Закарпатті становить 30-62 см. На найближчі кілька днів опадів більше не передбачається. За даними синоптиків, циклон із території Закарпаття переміщується на Румунію. І, напевно, з огляду на такі прогнози в Ужгороді, не чекаючи офіційного завершення зими, на суботу, 18 лютого вже спланували свято Проводів зими і спалення найбільшого в Україні опудала Мари.

Наталія Петерварі