Україна: яка криза?

Попри неспокійну політичну обстановку, економіка активно зростає

Прогулюючись цими днями по Києву, важко не помітити ознаки зростання добробуту. Золочені куполи храмів сусідують з підйомними кранами і розкішними житловими комплексами. Величезні рекламні щити закликають вас купити МР3-плеєри Samsung або мобільні телефони Nokia. Кияни, пообідавши, виходять з шикарних ресторанів на Майдан Незалежності, де три роки тому сотні тисяч українців здійснили так звану "помаранчеву революцію", в результаті якої до влади прийшов Віктор Ющенко.

Споглядаючи все це, ви можете і не підозрювати, що Ющенко та його головний супротивник, прем`єр-міністр Віктор Янукович, ведуть запеклу боротьбу за владу, яка навряд чи припиниться навіть після виборів до парламенту, призначених на 30 вересня.

Висновок: політична нестабільність і економічна криза не завжди йдуть поряд, принаймні в колишньому Радянському Союзі. Попри конфлікти між українськими політиками, економіка зростає швидкими темпами і до країни течуть іноземні інвестиції.

Політика - поза бізнесом У першій половині 2007 року валовий внутрішній продукт зріс на вражаючі 8 відсотків, і економісти чекають подальшого посилення зростання, що підштовхується на подив диверсифікованою економікою, яка складається із сфери послуг, промисловості, видобутку копалин тощо. Метали, головним чином сталь, становлять близько 40 відсотків експорту, проте велика частина зростання припадає на виробництво і сферу послуг. Виробництво важкого устаткування в 2006 році зросло на 22 відсотки, а українські фірми з розробки програмного забезпечення збільшили минулого року свій експорт на 50 відсотків, до 250 мільйонів доларів США.

Інвестори вважають це зростання багатообіцяючим. Обсяги торгів на київській біржі цього року практично подвоїлися, досягнувши позначки в 76 мільярдів доларів США - в шість разів більше показників 2004 року. А через бум на ринку нерухомості ціни на житло за 12 місяців зросли на 60 відсотків. "Ми жартуємо, що поки точаться всі ті суперечки, політики просто не мають часу втручатися в справи бізнесу", - каже Тарас Кутовий, фінансовий директор інвестиційної компанії "XXI Сторіччя" - провідної компанії в галузі будівництва, яка розмістила в травні цього року євробонди на суму 175 мільйонів доларів, які підуть на фінансування будівництва нових будинків, готелів і супермаркетів.

Цьому буму сприяють і 46 мільйонів українських покупців, відкриваючи свої гаманці для купівлі всього: від будинків і квартир до пральних машин і телевізорів з великим екраном. Зростання споживання з 2003 року обчислюється двозначними цифрами, приблизно 70 відсотків українців (так в оригіналі. - УНІАН) можуть дозволити собі нові автомобілі, меблі та інші великі покупки, що на 40 відсотків більше, ніж в 2003 році, повідомляє компанія GFK Group, яка займається маркетинговими дослідженнями.

Розкішний торговельний центр

"Цілком очевидно, що на Україні зростає середній клас", - говорить Тетяна Ситник, провідний дослідник GFK в Києві. Це притягує багатонаціональні компанії, які хочуть продавати свої товари. У червні компанія PepsiCo виклала 542 мільйони доларів США за українського виробника соків "Сандору", на якого припадає 50 відсотків ринку соку. Ще на два місяці раніше французька мережа супермаркетів Auchan почала свою діяльність на Україні, створивши спільне підприємство з місцевою мережею роздрібної торгівлі "Фуршет". Компанія планує побудувати в найближчі два роки десять гіпермаркетів.

Новий добробут України добре помітний на прикладі "Арена-сіті" - шестиповерхового торговельно-розважального центру, відкритого в 2005 році. У шістдесяти бутіках даного центру можна купити дорогий французький і італійський одяг, меблі, ювелірні прикраси. У ньому розміщуються ділери автомобілів Porsche, Bentley і Mercedes. "Люди заробляють більше грошей, попит на дорогі машини і житло зростає. Це помітно скрізь", - каже Сергій Корольов, менеджер з продажу із виставкового залу Porsche. Компанія розраховує продати цього року 350 автомобілів проти ста в 2005 році, при цьому середня ціна однієї машини становить 140000 доларів.

При цьому зростання продажів торкнулося не тільки дорогих машин: минулого року кількість проданих нових автомобілів всіх марок зросла на 40 відсотків - це найвищий показник у Європі - до 370000 машин. Українці міняють дешевші російські автомобілі на дорожчі західні моделі. Очікується, що цього року зростання в цьому сегменті ринку становитиме 25 відсотків.

Зростає банківський сектор

Купівельний бум підживлюється різким збільшенням кількості виданих споживчих кредитів. В усьому місті відкриваються сяючі нові філіали банків. У центрі Києва ряди вуличних художників і літніх жінок, які продають сувеніри, поповнюються молодими людьми, одягненими в костюми, що зображають будинки. Вони рекламують один іпотечний банк. Торік обсяг виданих кредитів зріс на 137 відсотків, до 15,5 мільярдів доларів.

Банківський сектор України, що розвинувся практично з нуля і є нині найшвидшим щодо зростання в Європі - не залишився непоміченим на Заході. За останні два роки іноземці купили чотири з п`яти провідних банків України. У липні італійський банк UniCredit оголосив про свої плани купити "Укрсоцбанк", другу за розміром фінансову організацію України, за 2,2 мільярда доларів.

Звичайно, не всі виграють від економічного буму. "Ми думали, що ситуація поліпшиться, але тепер ми вже втратили всю надію", - каже 32-річна художниця Наталія Колесникова. Вона та її чоловік, фотограф, з ентузіазмом взяли участь в акціях протесту під час "помаранчевої революції". Проте, скаржаться вони, корумповані олігархи і чиновники залишаються на волі, тоді як пересічні громадяни борються за виживання і вимушені платити нескінченні хабарі поліцейським, лікарям і навіть вчителям.

Україна все ще значно відстає від розвиненіших економік регіону. Вона залишається однією з найбідніших країн Європи, середній річний дохід становить лише 3000 доларів - половину від російського або тільки 8 відсотків від англійського. Незважаючи на середнє щорічне зростання у розмірі більше 7 відсотків, що спостерігається з 2000 року, національне виробництво ще не виправилося від економічного хаосу перехідного періоду і ще не повернулося до рівня радянського періоду. "Якщо порівняти сьогоднішню ситуацію і ситуацію десятирічної давності, то прогрес буде абсолютно очевидний, - говорить міністр фінансів Микола Азаров. - Проте зростання недостатньо швидке для того, щоб люди були задоволені".

Сприятливе для бізнесу протистояння

Існує ризик того, що політичне протистояння, яке відбувається в Києві, почне негативно позначатися на зростанні, якщо почнуть виникати затримки з ухваленням важливих законів. "Політична криза вже завадила структурним економічним реформам: пенсійній, податковій, судовій - яких Україна, як пострадянська держава, дуже потребує", - сказав Азаров. Та все ж, в деяких сферах українська влада йде вперед.

На початку червня парламент ухвалив закон, який знижує тарифи на експорт металів і зміцнює захист авторських прав. Ці, а також інші вжиті в останній рік заходи, мають сприяти вступу України до Світової організації торгівлі, яке відбудеться, як очікується, наступного року.

Справді, за всієї ворожнечі, провідні політики України, судячи з усього, поділяють погляди, коли йдеться про поліпшення середовища для бізнесу. Це не дивно, оскільки багато хто з них тісно пов`язаний з інтересами "великого бізнесу". Хоч і державні, і приватні компанії як і раніше знаходяться під контролем багатих олігархів, ринкова економіка сприяє швидкому розвиткові нових компаній в сферах телекомунікацій, нерухомості та програмного забезпечення.

Водночас керівники підприємств дуже зайняті заробленням грошей, щоб піклуватися про такі необхідні податкову або пенсійну реформи. Продавець автомобілів Porsche Корольов зазначив щодо цього: "Мені здається, люди почали розуміти, що політика є політика, а бізнес є бізнес".