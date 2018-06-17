Дівчину в Криму згодували зграї собак?

НП сталася на околиці Сімферополя, в районі, де страшно ходити після заходу сонця: звалище, алкаші, зграї бездомних тварин, бруд...

Другий день поспіль у топі кримських новин шокуюча історія з Сімферополя. У масиві Кам'янка, який знаходиться недалеко від міського звалища, вранці 15 березня знайшли понівечену дівчину. На тілі - безліч укушених ран. Поряд з кров'ю, що закінчується, Настею лежала купка її речей. 25-річна кримчаннка померла в реанімації.

У Криму, і зокрема в Сімферополі, дійсно гостро стоїть проблема бродячих собак (влада не вживає ніяких заходів зі стерилізації і прилаштуванню тварин, засмучуються любителі собак). Але чи пси вбили дівчину?..

«Cвої», - відповіла Настя на запитання матері й вітчима, хто їй дзвонить пів на першу ночі. Дівчина поспішала на зустріч. З нею хотіли побачитися двоє молодих чоловіків. «Ну, раз "свої", ми ніяк і не відреагували», - розповіла виданню "Крим. Коментарі" мама дівчини Людмила Салтанова.

Знайомі дівчата випили разом із нею. Після, як стверджують хлопці, провели подругу до зупинки і розпрощалися.

Жителі Кам'янки близько другої години ночі чули крики: «Допоможіть! Залиш мене у спокої. Я не можу більше, я втомилася», а близько п'ятої години - гавкіт собак і жіночі крики. Але ніхто не вийшов.

Бідолаху знайшли на узбіччі дорогі сімферопольці, що поспішали на роботу. На годиннику було близько сьомої. Через три години дівчина померла.

«Вранці жінка з місцевого кіоску покликала мене, щоб я пізнала речі, і далі я поїхала в лікарню... Були множинні укуси, була черепномозкова травма, і переохолодження тіла. Я хочу, щоб покарали винних, а не списали все на якісь випадковості», - каже мама дівчини.

Міліція наполягає на «собачій» версії. «У ході первинного медичного дослідження наявність інших тілесних ушкоджень, окрім тих, що виникли внаслідок дій зубів тварин, не встановлена. Інформація про скоєння відносно потерпілої інших неправомірних дій (у Сімферополі розпустили чутки: дівчину згвалтували - авт.) перевіряється», - заявили в кримському главку МВС.

Зоозахисники у версію міліції не вірять.

«Дівчина була гола. Собаки роздягати людей не вміють! Моє тверде переконання: як завжди по всій Україні міліція зіпхнула все на бездомних собак. Це улюблена тема», - говорить Ольга Рожкова, голова «Кримської асоціації захисників тварин».

Попередньою причиною смерті Насті правоохоронці називають сильну втрату крові і травматичний шок. Тіло направили на експертизу.

На хлопців, які останньою бачили молоду жінку, завели кримінальну справу за статтею «залишення в небезпеці». Її санкція - від трьох до восьми років в'язниці.

Мер Сімферополя заговорив про активізацію бездомних псів. «Громадськість і любителі тварин нас підтримують: необхідна стерилізація! У місті заплановані гроші на вилов і стерилізацію бродячих тварин. Пристойна сума - 400 тисяч. Проходить тендерна процедура, щоб можна було офіційно виплачувати ці гроші», - заявив Віктор Агєєв.

«Я прошу прокуратуру узяти цю справу під особливий контроль. Ми повинні відповісти родичам, близьким загиблої і всім кримчанам, як таке могло статися. За службовим обов'язком мені багато раз доводилося стикатися з людським горем. Повірте, до цього звикнути неможливо. Давайте чути один одного, не залишатимемося байдужими до чужого болю», - написав у зверненні до жителів півострова Анатолій Могильов, голова кримського уряду, екс-глава МВС України.

«Суки. Двічі чули крик, але ніхто не вийшов. У якій країні ми живемо!». «За останні двадцять років країну перетворили на зону, з правилами і поняттями, не сумісними для цивілізованого суспільства, діти не можуть спокійно ходити по вулицях, спілкуватися один з одним, людей перетворили на рабів мажорів, олігархів, бандитів...». «Чому люди, які чули крик "Допоможіть" не допомогли?! Якщо самі боялись, то викликати міліцію нічого не коштує...». «Це український менталітет: Моя хата з краю». Так обговорюють тему в інтернеті.

З останнім твердженням важко не погодитися, правда?

Віра Стриж, Крим