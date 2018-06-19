Збройний напад у Харкові: вартовому Березюку завдали 7 ножових поранень

Повідомлення про збройний напад на військову частину у Харкові приголомшило все місто. Близько 12:00 в Харкові відбувся брифінг за участю заступника Генерального прокурора України Анатолія Пришка, прокурора Харківської області Геннадія Тюріна, начальника Головного управління МВС України в Харківській області Віктора Козицького та представника військової прокуратури. Учасники брифінгу розповіли представникам ЗМІ деталі зухвалого злочину.

Сьогодні близько 4:00 ранку двоє осіб, озброєних обрізом мисливської рушниці та ножами, під час перезміни вартових вчинили розбійний напад на караульне приміщення військової частини А 1451.

Судячи з усього, злочинці заздалегідь спланували свої дії. Вони за допомогою спеціальної драбини проникли спочатку на територію військової частини, потім увірвалися до караульного приміщення. Нападники діяли професійно та агресивно, були одягнені в маски та уніформу бійців спецпідрозділів, мали при собі радіостанції.

На момент нападу в приміщенні знаходилося двоє військовослужбовців. Потім до «караулки» увійшов ще один солдат, який і допоміг затримати злочинців.

Внаслідок розбійного нападу загинув військовослужбовець строкової служби 1991 року народження Володимир Березюк, якому залишилося до звільнення в запас 2 тижні. Злочинці, завдавши юнаку 7 ножових поранень, намагалися заволодіти його зброєю. Завадили цьому вже інші вартові. Невідомо, як могли обернутися події, якби нападники змогли заволодіти та використати автомат Калашникова, що був у Березюка.

Крім цього, постраждало двоє військовослужбовців. Начальник варти старший лейтенант Олег Гурін та солдат строкової служби Ігор Шило, обоє жителі Харківщини, отримали ножові поранення в область плеча та передпліччя. Потерпілі на цей час перебувають у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу, стан здоров’я – задовільний.

Завдяки самовідданим діям вартових злочинці не змогли використати обріз мисливської рушниці, який вони мали з собою, - одному з солдатів вдалося вибити зброю з рук нападника.

Під час затримання злочинців начальник караулу з табельного пістолета застрелив одного з нападників, іншого військові зв’язали ременем та утримували до приїзду правоохоронців.

Як з’ясували правоохоронці, напад на караульне приміщення військової частини здійснили двоє братів, 1970 та 1979 років народження. 42-річний нападник, колишній боєць спеціального підрозділу, проходив службу в Росії, залишився живим, молодший із братів загинув під час нападу. Обоє проживали в Харкові та, за попередніми даними, займалися підприємницькою діяльністю.

А.Пришко повідомив, що слідство висунуло та опрацьовує кілька версій, проте основна – напад вчинено з метою заволодіння зброєю, яка знаходилася в караульному приміщенні.

«Попередні дані, які зібрали, і покази затриманого злочинця, свідчать, що ніякого політичного чи релігійного підтексту в цьому злочині немає. Напад вчинявся з метою заволодіння зброєю, яку потім мали намір реалізувати», - сказав він.

Заступник генпрокурора наголосив, що караульні діяли «професійно, навіть, героїчно», завдяки чому вдалося відбити напад.

«Внаслідок професійних, я б сказав, героїчних дій військовослужбовців караулу напад було відбито. Буде проведена перевірка, чи військовослужбовці дотримувалися порядку несення караульної служби. Ніяких даних, що цей порядок був порушений, на даний час немає, але перевірка буде проведена і потім буде прийнято рішення», - сказав він.

За даними А.Пришка, наразі слідство перевіряє, чи в нападників були спільники, а також те, для чого злочинцям знадобилася зброя, якою вони намагалися заволодіти. На цей час проведено невідкладні слідчі та оперативні дії, закінчено огляд місця злочину. З місця події вилучені речові докази. Тривають допити нападника. Слідчі також перевіряють причетність братів до інших резонансних злочинів на території України.

Пришко та Козицький висловили співчуття батькам та рідним загиблого солдата. «Я знаю одне, що цей хлопець зробив героїчний вчинок. Він здійснив подвиг», - сказав Козицький.

На місці події працюють оперативні групи Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Міністерства внутрішніх справ та Військової прокуратури Харківського гарнізону.

За фактом нападу на караульне приміщення військової частини порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України (розбійний напад при обтяжливих обставинах) та ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство при обтяжливих обставинах). Справа знаходиться на контролі Президента України Віктора Януковича.

За останній місяць це вже другий резонансний злочин у Харкові. Нагадаємо, що 12 березня в центрі міста на подвір’ї будинку, де проживає екс-прокурор Харківської області Василь Синчук, пролунав вибух. Внаслідок розриву невідомого вибухового предмету постраждали В.Синчук і ще двоє його знайомих. Злочин на цей час не розкритий. Також залишаються нерозкритими значна частина найбільш резонансних злочинів, скоєних на Харківщині впродовж останніх років. Зокрема, можна згадати збройні напади та вбивства інкасаторів у Харкові. Також залишається невідомою доля харківського журналіста, головного редактора місцевої газети «Новий стиль» Василя Климентьєва, який за нез’ясованих обставин зник у серпні 2010 року.

Юрій Ларін