Спроба самогубства з наслідками теракту?

Звичайна чернігівська “хрущовка” прогриміла на всю країну... Дехто чув вибух за кілька кілометрів від будинку... У навколишніх будинках розбито понад 230 вікон... Загалом постраждали 79 людей... Говорять про спробу самогубства...

Будинок номер 36 по вулиці 50 років ВЛКСМ у Чернігові нічим не відрізняється від сотень інших "хрущовок", збудованих у місті у 60-70-ті роки минулого століття. Але він "прогримів" у прямому і переносному значенні на всю країну.

26 березня о 21.10 у квартирі номер 3 на першому поверсі будинку стався вибух побутового газу. За 5 хвилин повідомлення було зафіксовано у диспетчерів рятувальних служб. Через 10-20 хвилин на місце події прибули підрозділи МНС, міліції, бригади "швидкої", газова служба та інші. Вони працювали майже до ранку: визволяли мешканців квартир, надавали першу допомогу, розгорнули пункт обігріву, постраждалих підтримували психологи. З 1-го та 2-го під`їздів рятувальники евакуювали 61 людину, які на той час перебували вдома. Всього від вибуху постраждали та втратили своє майно 79 чернігівців.

Як стверджують очевидці, сила вибухової хвилі була надзвичайно потужна. Дехто чув вибух за кілька кілометрів від будинку. Рятувальники вважають щасливою випадковістю, що поблизу на вулиці у цей час майже не було людей. Вибите скло з вікон травмувало двох чернігівців. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу. Загалом у навколишніх будинках внаслідок вибуху було розбито понад 230 вікон. Усього у двох під`їздах зруйновано й пошкоджено 30 квартир. Мешканці, квартири яких не були заблоковані обвалом, вибігли на вулицю в чому були вдома.

З-під уламків частково зруйнованого під`їзду рятувальники дістали тіло 44-річної жінки, яка проживала з родиною на другому поверсі над квартирою, де вибухнув газ. Галина Євтушенко працювала на Чернігівській станції переливання крові. Того вечора жінка дивилася телевізор, чоловік був у ванній, а син ще не повернувся додому. Необережність чи злий умисел сусіда обернувся для родини Євтушенків трагедією. Сьогодні жінку поховали на міському кладовищі. Батька разом із сином тимчасово відселено до іншої квартири.

Ще четверо мешканців будинку №36 перебувають у лікувальних закладах обласного центру Чернігівщини. У 9-річного хлопчика діагностовано забої в області живота та попереку, 25-річний чоловік отримав травми голови, а 93-річна жінка – переломи ребер. Лікарі говорять, що життю цих потерпілих нічого не загрожує. А ось власник квартири 32-річний Едуард Ільїн, де пролунав вибух, знаходиться на межі життя і смерті. Адже вибух, за попередніми висновками, стався не на кухні, а в житловій кімнаті, коли чоловік спробував запалити сигарету. Молодий чоловік отримав понад 90% опіків тіла і перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Він поки живий, хоча ЗМІ вже повідомили про його смерть.

За фактом вибуху побутового газу слідчий відділ УМВС України в Чернігівській області порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України умисне знищення, або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки). У справі триває слідство, за інформацією джерел у міліції, правоохоронці розглядають три версії – спроба суїциду, вибух через необережність та вибух небезпечних речовин. Найбільше у місті обговорюється тема зведення рахунків із життям. За інформацією сусідів, родину, у квартирі якої стався вибух, не можна вважати благополучною і ніби того вечора чоловік та його співмешканка сварилися. Говорять про надіслане смс із погрозою здійснити самогубство і навіть існування передсмертної записки. Хоча правоохоронці ці факти не підтверджують. У свою чергу, "Чернігівгаз" запевнив, що газова мережа була в порядку і причини вибуху пов`язані з людським фактором. За попередньою інформацією, конфорки газової плити на кухні на момент вибуху були відкриті.

Зараз більшість мешканців будинку №36 проживають у родичів, 16 родин поселені до готелю "Градецький". Учора людям дозволили зайти до своїх квартир, щоб забрати документи та цінні речі. Представники міської влади мають намір переселити постраждалих до гуртожитку, оскільки відновлення квартир триватиме не менше 4 місяців. Спеціальна комісія, що працювала на місці події, визнала будівлю придатною для проживання. Два під`їзди планують взяти у металевий каркас і поступово відновлювати квартири. Над цим завданням працюватимуть будівельники ВАТ "Домобудівник", які мають значний досвід будівництва панельного житла.

Джерела фінансування ліквідації наслідків вибуху газу у житловому будинку у міськраді поки що не називають. Відкрито благодійний рахунок. Про перерахування свого одноденного заробітку заявили колективи Чернігівської міської і Деснянської та Новозаводської у місті рад. Міський голова Олександр Соколов повідомив, що готується звернення до вищих органів влади щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків вибуху. Про виділення квартир постраждалим наразі не йдеться. Чи було в когось із мешканців застрахованим житло, також поки що невідомо.

Ярина Гагін