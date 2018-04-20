О.Омельченко: Кличко та Черновецький використовують проти мене технології Гебельса

- Олександре Олександровичу, чим, на Вашу думку, цьогорічна виборча кампанія відрізняється від кампаній попередніх років, зокрема 1999-го, коли навколо Вас об’єдналася більшість політичних сил?

- Я вважаю, що ця кампанія удвічі брудніша, ніж 1999 року, тому що тоді брудні технології застосував лише штаб Григорія Михайловича Суркіса (уперше), а на даному етапі – вони використовуються двома штабами. Один штаб - це І.Гринів, В.Бондаренко, В.Каськів, І.Салій, тобто “ПОРА-ПРП» В.Кличка, другий – Л.Черновецький. По суті, це подвійна технологія чорних піарів, і я вважаю таку технологію гебельсівською, бо технологія Гебельса була така: чим більше брехні, то більше надій (що їй повірять. - УНІАН). Ось така технологія ведеться щодо мене.

- Але ж бруд з’являється і щодо Ваших конкурентів. Його походження приписують Вашому штабові...

- По-перше, я хотів би заявити: у мене штабу нема, і це знають всі без винятку, знає штаб «ПОРА-ПРП» і знає штаб Черновецького.

- Але хтось же займається у Вас виборами...

- Виборами займаються три довірені особи з п’яти. Це Поживанов, Рибчинський і це Мазараті. Із п’яти три особи. Скажи мені, чи може Юрій Рибчинський, Поживанов, який практично в роз’їздах, не в Києві, і чи може Мазараті займатися подібними речами? Я категорично заперечую. Щодо всього бруду, усіх чорних піарів, які використовувалися проти мене з двох штабів - Кличка і Черновецького, - уже є близько 10 позовів до суду за образу, наклеп. У мене є запитання на запитання: чому штаби Черновецького і Кличка не завели жодну судову справу щодо розповсюджуваної невідомо ким інформації, якщо вона – дезінформація? Оце моя відповідь для їхніх штабів.

- Чи розглядаєте Ви можливість їхнього об’єднання? Скажімо, Черновецький знімає свою кандидатуру на користь Кличка...

- Вони мені програють, не об’єднуючись, і тим більше вони мені програють, об’єднуючись.

- Скажіть, будь ласка, що у вас відбулося з Віталієм? Ви ж зажди були друзями, підтримували його, уболівали за нього...

- Я не можу висловлювати позицію з цього питання, щось говорити про Віталія Кличка. Це питання моралі. Після виборів, я думаю, це буде більш доцільно і порядно з мого боку.