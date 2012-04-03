Учні, які ночували в квартирі Завадського, не вірять, що він педофіл

"Якщо хтось спілкувався з Ігорем Завадським просто як з людиною, один на один, він зрозуміє, що це просто наклеп. Такого немає і бути не може, це дуже хороша, чиста душею людина, проста, пряма. Він як дитина світиться зсередини, від нього виходить величезний позитив. Він не наживає мільйони на своєму таланті ", - зазначила мама одного з учнів Маріанна Зубко, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

Самі діти також розповіли, що вже довгий час спілкувалися з Завадським і не помічали нічого, що висунуто музикантові в обвинуваченні.

Так, Денис Снєгірьов розповів, що оскільки його батьки не в змозі були знімати для нього готель на час концертів, він кілька разів жив у квартирі свого вчителя.

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"Ми грали на комп`ютері, потім у хокей грали годину десь, потім дуже довго займалися, у нас було мало часу, тому ми лягли спати, дуже пізно лягали, пізно вставали, практично перед концертом, швидко проводили репетицію і їхали на концерт" , - розповів Денис. За словами хлопчика, Завадський жив в однокімнатній квартирі, але спали вони на різних диванах.

Крім того, учні розповіли, що Завадському погрожували перед конкурсами, в яких він брав участь і безпосередньо перед затриманням. "До нього прийшли додому і сказали, що якщо вони про нього ще хоч раз почують - в газеті, по телевізору, по радіо, то вони зроблять так, щоб про нього більше ніде не чули. Я їх не бачив, тільки чув", - розповів Денис.

Нагадаємо, раніше в Києві були затримані троє чоловіків, підозрюваних в здійсненні розпусних дій відносно неповнолітніх. За інформацією відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, попередньо встановлено, що ці чоловіки "знайомилися з дітьми, виключно хлопчиками переважно з неблагополучних сімей, входили до них в довіру, запрошували до себе за місцем проживання і здійснювали щодо них розпусні дії" . Пізніше ЗМІ назвали прізвище підозрюваного - це акордеоніст Ігор Завадський.

Порушено кримінальну справу за ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх).