Через теракти в Дніпропетровську перекрито міст і перебої з мобільним зв'язком (репортаж)

Дніпропетровськ приголомшений подіями, що відбулися сьогодні. Центр оточений міліцією, громадський транспорт центральним проспектом ім. Карла Маркса не ходить. Центральний міст через Дніпро, що зв'язує правий і лівий береги мегаполісу, перекритий. Люди пересуваються пішки і говорять лише про вибухи. Можливо через перевантаження, можливо - навмисно – відключений мобільний зв'язок у центрі міста. Не виключено, що вибухи здійснювалися дистанційно, за допомогою мобільних телефонів – це говорить на користь версії про «невипадкову» перебоїв зі зв'язком.

Кореспондент УНІАН опинилася на місці події через 10 хвилин після першого вибуху на зупинці трамвая №1 на перетині проспекту Карла Маркса і вул. Сєрова. Все вже було оточено міліцією. На зупинці стояв трамвай із розбитими вікнами. Огорожа зупинки була зруйнована. Навколо стояли машини швидкої допомоги. Літнього чоловіка садили в карету з перев’язаним ліктем.

У цей же час начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов дав перший коментар: «вибух стався о 11-тій годині 50 хвилин в урні для сміття на трамвайній зупинці. Трамвай уже від'їжджав, на зупинці людей не було. Але, в результаті вибуху осколкові поранення отримали 5 пасажирів, що сиділи в трамваї. Всі вони були госпіталізовані в обласну лікарню ім. Мечнікова».

Через кілька хвилин прозвучала гучний хлопок з боку залізничного вокзалу. Завили сирени карет швидкої допомоги. Журналісти пішки кинулися у бік другого вибуху. Він стався о 12.20 на наступній трамвайній зупинці - біля кінотеатру „Панорама”.

Спрацював вибуховий пристрій, також закладений в урні для сміття. У результаті осколкові тілесні ушкодження отримали троє людей, що сиділи на лавці біля пам'ятника „Закоханим”. О.Щербатов повідомив, що один постраждалий – молодий чоловік - від госпіталізації відмовився, двох забрали до лікарні.

На запитання кореспондента УНІАН, чи вірна інформація про те, що нібито телефонний анонім повідомив у міліцію про 9 вибухів, які відбудуться сьогодні в Дніпропетровську (ці чутки активно ходили з ранку по місту), Щербатов відповів, що такої інформації у нього немає.

Поки журналісти розпитували очевидців, неподалік, з боку проспекту ім. Карла Маркса прозвучала третій дуже гучний хлопок – приблизно о 12.40. Черговий вибуховий пристрій спрацював в урні, що стояла на пішохідній алеї проспекту, за 200 метрів від місця попереднього вибуху. Осколкові поранення отримав чоловік, який проходив у момент вибуху повз. У період між другим і третім вибухами і почалися збої мобільного зв'язку.

Потім місто облетіла чутка, що черговий вибух стався на лівому березі Дніпропетровська, на проспекті Правди.

Четвертий вибух дійсно пролунав невдовзі після третього, проте в іншому місці – на трамвайній на зупинці „вул. Сєрова”. Знов вибухнула урна для сміття.

За інформацією нашого джерела в правоохоронних органах, вибухотехніки знешкодили ще один, 5-ий вибухопакет - на проспекті Правди.

За останніми даними, в результаті вибухів постраждали 25 людей. Більшість звернулася за меддопомогою через деякий час після вибухів. 19 потерпілих знаходяться в різних лікарнях Дніпропетровська. Зокрема, в обласну лікарню ім. Мечнікова доставили 12 осіб, троє з яких після надання допомоги були відпущені додому, один – переведений у лікарню №6. За даними представника лікарні ім. Мечнікова, 8 людей зараз знаходяться в реанімаційному відділенні. Двоє постраждалих прооперовані, в однієї жертви теракту - жінки – довелося ампутувати ногу.

Раїса Юргель

Фото УНІАН