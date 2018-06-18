Скандал із співробітницею Капранових: піар чи «безпрєдєл»?

На початку тижня інтернет сколихнуло повідомлення про те, що співробітниця братів Капранових - арбітражний керуючий у справі про банкрутство ТОВ “Міжнародна книга” Галина Головачова зникла у понеділок після зустрічі із керівником управління культури КМДА Світланою Зоріною. Зоріна в минулому очолювала ТОВ "Міжнародна книга", що заборгувало компанії Капранових понад 300 тисяч гривень.

У понеділок, як повідомила сама Головачова, вона пішла на зустріч, на якій мала отримати гроші від Зоріної за борги ТОВ "Міжнародна книга" перед компанією Капранових.

Однак, при виході з офісу на вулиці Еспланадній на Галину налетіли кілька дужих чоловіків, скрутили руки, забрали сумку, гроші, телефон, ключі від машини та повезли до прокуратури. За словами Головачової, вони не дали зв’язатися з адвокатом, взагалі не дозволили зробити жодного дзвінка і, як стверджує жінка, погрожували, що три дні триматимуть в ізоляторі. Таким чином Галину примусили зізнатися, що вона займалася здирництвом, вимагала гроші у керівника управління культури КМДА.

Головачова каже – під таким тиском у прокуратурі вона погодилася підписати все, що їй сказали, після чого жінці вручили постанову про відкриття кримінальної справи. Як заявляє Галина, її наполегливо переконували обмовити Віталія Капранова, буцімто він вимагає хабаря від Зоріної, але вона відмовилася це зробити.

У понеділок вночі Галину Головачову відпустили.

Громадський діяч, письменник та директор ТОВ "Джерела М" Віталій Капранов впевнений, що Світлана Зоріна порушує закон, бо обіймає одночасно посаду держслужбовця і керівника ТОВ “Міжнародна книга”, і має перед ним борг, а щоб уникнути сплати цього боргу, заручилася підтримкою прокуратури. Між тим, сама пані Зоріна стверджує, що з 2005 року не має відношення до ТОВ “Міжнародна книга” (і, відповідно, не має жодних боргових зобов’язань перед Капрановим), про що у неї є всі відповідні документи.

Галина Головачова займається пошуками майна ТОВ “Міжнародна книга” та поверненням боргу «Джерелу М», за її словами, визнаного судовим рішенням. Але все ускладнюється тим, що жодних документів про діяльність «Міжнародної книги» не існує. Процедура банкрутства «Міжнародої книги», ініційована братами Капрановими, триває вже 2 роки, але на суди від компанії-боржника ніхто не з’являвся.

На думку Головачової, Зоріна суміщала посади керівників двох підприємств – «Міжнародної книги» і «Букви», щоб списувати гроші з банківських рахунків збанкрутілої «Міжнародної книги» - на «Букву», якою вона керувала.

Журналіст УНІАН попросила прокоментувати ситуацію безпосередніх учасників подій.

Арбітражний керуючий у справі про банкрутство ТОВ “Міжнародна книга” Галина Головачова:

«ТО БУВ НАЙСТРАШНІШИЙ ДЕНЬ У МОЄМУ ЖИТТІ»

У понеділок я зустрічалася із керівником управління культури КМДА Світланою Зоріною. У нас була попередня домовленість, що вона компенсує збитки кредитору «Джерела М», директором якого є Віталій Капранов. Ми зустрілися, вона передала мені ці гроші. Я вийшла з будівлі на вулиці Еспланадній, на мене налетіли декілька чоловіків, забрали всі мої особисті речі. У машині мене чекала моя подруга. У неї теж забрали всі особисті речі і ключ від автомобіля. Це так швидко відбувалося… Спочатку мене просто скрутили. Тримали мої руки. Це було біля четвертої години дня. Це бачили дуже багато чоловіків. Була якась відеокамера. Поряд проходили люди. Вони ніяк не реагували. Тільки один чоловік підійшов, показав посвідчення адвоката, запитав, чи потрібна допомога. Я сказала, що так, звичайно, потрібна. Але його відправили матюками…

Чи показали ті люди, які вас скрутили, якісь документи, посвідчення? Як вони відрекомендувались?

Спочатку ніхто ніяк не представлявся. Може, хтось чимось переді мною і махнув. Я не помітила, все відбувалося дуже швидко. Це був такий хаос. Підійшла людина, сказала, що я отримала хабар, дістали з моєї сумки гроші. У мене відразу відібрали телефон. Дуже була гнітюча ситуація: я мати-одиначка, прохаю: «У мене маленька дитина, 11 років, можна я відповім їй щось», - бо вона телефонувала багато разів, у дитини була паніка, відчуття, що щось відбувається, інакше я взяла б телефон. Я говорила, що тільки скажу дитині, що у мене все нормально, зайнята на роботі. Але не дозволили цього зробити. У подруги теж забрали телефон, вона теж не могла нікому подзвонити.

Потім вони почали процедуру… Гроші, які вони вийняли з моєї сумки, були помічені. Все відбувалося досить довго, на вулиці, біля кафе, було жахливо холодно... Я вам чесно скажу: то був найстрашніший день у моєму житті.

Поскладали протоколи, поняті… Там було дуже багато людей. Я відмовилась підписувати будь-які речі, сказала, що мені потрібен адвокат. Мені сказали: «Адвоката ти побачиш через три доби».

Що було у протоколі, який вам надали на підпис?

Здається, протокол про місце огляду події при вилученні коштів… Я точно не пам’ятаю.

І що було далі, вас все ж відпустили? Чому?

Потім відбулося повне беззаконня… Подрузі віддали телефон. Вона викликала чоловіка, щоб він її забрав. Ті люди мене посадили в автомобіль, і ми поїхали. Подруга зі своїм чоловіком хотіли дізнатися, куди мене везуть, щоб мені можна було надати правову допомогу. Про це ніхто нічого їм не відповів. Тоді вони сіли в машину і поїхали за нами, щоб побачити, куди мене повезли. Водій почав їхати з шаленою швидкістю, порушуючи всі правила дорожнього руху, на червоне світло. Хтось із чоловіків, що були в машині, комусь подзвонив, щоб «хвіст» відрізали. Я навіть не можу вам передати, що відбувалося… Машина моїх друзів відірвалася.

Куди вас привезли?

В прокуратуру. Мені запропонували підписати явку з провиною, що я взяла хабар. Або вони мене закривають на три доби, адвоката нададуть через три доби – не раніш. Якщо я напишу явку – мене відпустять під підписку додому… От як видумаєте, у мене донька, одинадцять років, я можу сидіти три доби?!

Ви підписали? Що саме?

У мене була страшна паніка. Це був страшний психологічний тиск. Скажіть будь ласка, це була таємниця, куди мене везуть?! Мене що, викрадають?! Так, я написала, що отримала від Зоріної кошти. Точніше, що отримала гроші за свої послуги, що їх надала.

Я потрапила додому близько першої ночі. До цього у мене не було можливості зателефонувати дитині.

Якими будуть ваші подальші дії?

Зоріна - дуже впливова людина… Я знайшла в інтернеті її статтю, про те, що поки є в Україні тюрми – доти є важіль впливу на людей.

Я консультуюсь з юристами, готую скаргу. Дякувати Богові, зі мною була подруга, і вона бачила як були порушені мої права.

У чому саме були порушені ваші права?

На мене напали на вулиці, не відрекомендувавшись, відібрали особисті речі, не дали можливості подзвонити – будь-яка людина має право на захист, на дзвінок. Коли мене везли в машині, я чула в свій бік такі речі… абсолютно грубі. Я зараз ще дуже сповнена емоцій. Це був «безпрєдєл». Коли провина людини не доведена, не можна з нею так чинити.

Чому ви потрапили у цю історію? Ви йшли на зустріч за дорученням Капранових?

Так. Я суб’єкт підприємницької діяльності, арбітражний керуючий. У мене є довіреність, я надаю послуги ТОВ «Джерела М» у ліквідації «Міжнародної книги». «Міжнародна книга» числиться у єдиному державному реєстрі, де вказано, що її директором досі є Зоріна Світлана Іванівна.

300 тисяч гривень боргу - чому ви мали забрати саме таку суму?

324 тисяч гривень – борг, визнаний судовим рішенням, що виник за договором постачання книжок ТОВ «Джерела М» - ТОВ «Міжнародна книга». «Міжнародна Книга» не оплатила ці книжки. Зоріна погодилася компенсувати 300 тисяч гривень як завдані збитки ТОВ «Джерела М». Потім з’явилася фірма «Буква». Але всюди фігурує Зоріна. Вона десь була засновник, десь керівник – «Інтеркниги», «Букви», «Міжнародної книги»…

При відсутності договорів важко зрозуміти, що там відбувалося, є тільки деякі банківські виписки, дублікати рахунків. Думаю, Зоріна суміщала посади керівників «Міжнародної книги» і «Букви», тому у неї немає якогось запису в трудовій книжці. З банківських рахунків «Міжнародної книги» гроші списувалися на «Букву». От уявляєте, підприємство може наробити боргів, і просто щезнути! У кого зараз печатка «Міжнародної книги» – не зрозуміло.

І от зараз Зоріна погодилася компенсувати 300 тисяч гривень зі своєї кишені. Але, за її словами, вона недолюблює Капранова, не хоче з ним спілкуватися. І запросила мене на зустріч, підкресливши, що хоче зустрітися саме зі мною.

Пані Зоріна сама запропонувала вам забрати гроші?

Так, вона сказала, що зі мною приємно спілкуватися, а Капранови їй не дуже подобаються. Вона сказала, що йдуть вибори, вона є держслужбовець, і не може одночасно бути директором «Міжнародної книги». Сказала, що у них там реструктуризація, і вона хоче передати гроші.

Тобто все, що з вами трапилося, на вашу думку, ініціювала пані Зоріна?

Звичайно… Ми зіткнулися з нею у дверях, коли я входила в прокуратуру, мені здається, що в цій структурі всі перед нею бігають. Це моє бачення ситуації. Я не отримувала хабара, не скоювала жодного злочину. Отримані гроші я б внесла на рахунок. Вчора у мене була одна мета – швидше повернутися додому.

За якою статтею порушено кримінальну справу?

За статтею 368-4, частина 4 кримінального кодексу… Отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Відпустили про підписку про невиїзд.

… Зоріна так заглядала мені у вічі, і так спілкувалася. Потім мені сказали, що мій телефон прослуховувався протягом тижня.

Директор ТОВ "Джерела М" Віталій Капранов:

«ЛОГІКУ ТУТ ТРЕБА ШУКАТИ КРИМІНАЛЬНУ»

Чи не вважаєте ви, що події, які відбулися з вашою співробітницею – «підстава»?

Сто відсотків. Але підстава неграмотна і тому груба. В діях Галини не було складу злочину, якщо навіть під лупою дивитися. Це нагадує 90-ті роки, коли квартиру продавали, а потім на виході хлопці підходили і забирали всі гроші.

У вас були напружені відносини з пані Зоріною протягом останнього часу? Чи можна було передбачати, що події розгорнуться за цим сценарієм?

Ми намагалися зустрітися з Зоріною дуже довго, але ж вона телефончик не бере, коли їй дзвонять. Ми були вимушені повідомити Попову (голова КМДА - УНІАН), що у нього працює людина, яка, по-перше, винна гроші, по-друге, сидить на двох посадах одночасно. Ось у мене в руках свіжі дані з реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, де написано, що керівником «Міжнародної книги» є Зоріна Світлана Іванівна. Ми повідомили Попову про це, і ось раптом вона подзвонила сама. Ми зустрілися з Зоріною, вона каже, що вона тут ні до чого. Потім вона подзвонила Галині та сказала, що хоче говорити тільки з нею. І запропонувала, щоб не було шуму перед виборами, погасити борг… «Ну я весь не зможу, давайте частину». Ми погодились. І не могли чекати цю підставу, тому що тут немає складу злочину. Галина ті гроші навіть не перерахувала, взяла у руки згорток.

Чому Галину Головачову звинувачують у тому, що вона взяла хабар?

Ліплять, бо не знають що ліпити. Зоріна - впливова людина. Вона використовує своє службове положення. Ось що могли, те й придумали. Яка може бути корупція в діях суб’єкта підприємницької діяльності?! Галина - арбітражний керуючий, і це її діяльність. В межах своєї роботи вона отримала у боржника гроші: де тут корупція, коли йдеться про комерційну структуру?!

Як ви кваліфікуєте цю ситуацію і ваші подальші дії, що будете робити?

Ми кваліфікуємо її як спробу тиску на нас. Галина розповідала, що на неї тиснули, щоб вона написала, що гроші вона передасть нам. Щоб порушити кримінальну справу за "груповою" статтею. Все з метою тиску на нас, щоб перед виборами ми не виступали, а дали Зоряній і далі бути в команді Попова, де їй зручно і затишно. Тому що скандал їй не вигідний, і вона про це сказала. Вона хотіла, щоб ми тихо закрили «Міжнародну книгу». Ми їй запропонували – погаси борг – і не буде скандалу. Вона вирішила йти іншим шляхом – через прокуратуру. Наша задача, щоб у неї це не вийшло, і ми будемо оскаржувати ці дії, відкриття кримінальної справи, тому що це «безпрєдєл». І будемо по- повному розбиратися з «Міжнародною книгою», порушувати кримінальну справу доведення до банкрутства. У нас є три томи виписок із банку, якщо покопатися, там можна багато цікавого знайти. Коротше кажучи, будемо робити все те, чого не хотіла Зоріна. Зоріна сьогодні, сидячи на двох стільцях – і директора і чиновника адміністрації, порушує закон. Йдуть вибори, набирається нова команда, і якщо Зоріну викличе Попов і скаже: «що ж ти робиш, ти мене підставляєш», вона цього боїться. Вона із Донецька, і почала свій бізнес в 90-ті роки, тому логіку тут треба шукати кримінальну.

Керівник управління культури КМДА Світлана Зоріна:

«КАПРАНОВУ ПОТРІБЕН ЯКИЙСЬ ПІАР-ХІД. ВІН ЙШОВ І ЙОГО ЗДИБАВ»

Чи маєте ви відношення до подій навколо пані Галини? Правоохоронці попросили вас передати марковані гроші. Це ви ініціювали?

Я нічого не ініціювала. Ситуація почалася з того, що Віталій Капранов і Галина Головачова прийшли до мене в кабінет і заявили мені, як на мою думку, абсолютно маразматичну річ. Це було місяць тому. Вони хотіли, що б хтось, я не можу казати, що це я… повернули їм 321 тисячу гривень.

Чому 321 тисячі боргу? Вони казали, що 324 тисячі.

Тоді казали 321 тисячу. Я не маю жодного відношення до цього підприємства, і в принципі не розуміла, що вони хочуть від мене. Пані Галина приходила до мене, і говорила, що будуть піднімати ЗМІ. Їм потрібен піар-хід. І знов вона зверталася до мене, що б я віддала гроші, незрозуміло за що. Я зустрічалася з нею рази чотири, і кожного разу питала: «Ви розумієте, що це ситуація маразматична?». Вона погоджувалася, але що робити…

Пан Капранов надіслав нам документи, згідно яких претензії мають висуватися саме до вас.

Я маю документи, які свідчать, що я не є директором «Міжнародної книги». (Світлана Зоріна надала документи – УНІАН). У мене є відповідний запис в трудовій книзі. Вони (Капранов і Головачова, - УНІАН) місяць тому мені про це (ситуацію з боргом - УНІАН) казали, я їм відповіла – звертайтесь, куди треба. Ніхто нікуди не звернувся.

У мене зараз День Києва – багато заходів, я розумію, що Капранову по життю просто нема чого робити. Я вже третій раз відповідаю на їхні запитання, що нічого їм не винна. І вони це добре розуміють. І Капранову потрібен якийсь піар-хід. Він йшов і його здибав. Мені пані Галина сказала, що піде в прокуратуру. Після цього вона почала торгуватися зі мною на цю суму. Вони ініціюють прес-конференцію, я розумію, що практично всі засоби у них закінчились.. Ніхто Капранова не хоче брати ні в яку команду, бо це просто смішно (очевидно, має на увазі, на час виборів. – УНІАН). Я так розумію, що вони порахували, що можна буде отримати якусь кількість грошей (у Зоріної. – УНІАН). Але я до цього відношення не маю, і вони не хочуть цього зрозуміти.

І все, що відбувалося надалі з пані Галиною, для вас несподіванка, тобто ви не знали, що буде, ви передали їй гроші і все?

Я маю юридичну освіту, і на мою думку, пані Галина… приходила займатися здирництвом і шантажем! Нікому не заважали звертатися в прокуратуру – тільки «за», або писати заяви в правоохоронні органи, чому цього з 2005 року по цей час ніхто не робив? (Галина Головачова стверджує, що вона до правоохоронців зверталася. – УНІАН). Чому люди місяць тому надумали, що тут можуть знайти гроші? Я дивлюсь виключно на це, як на піар-хід. Після того, як Брати Капранови піднімали тему про Тимошенко, про Януковича (має на увазі, заради власного піару. – УНІАН)…теми закінчилися. І уже пішли якісь брудні теми.

Я сказала, що з Капрановим зустрічатися не буду. З Галиною я говорила, що вона отримала ліцензію (арбітражного керуючого. – УНІАН) від держави, і не може шантажувати людину.

Ви зрозуміли в якийсь момент, що це шантаж?

Так, я зрозуміла, що це шантаж. Чому люди не йдуть законодавчим шляхом (задля повернення своїх грошей, - УНІАН)?! Я не маю ніякого відношення до цієї організації.

До «Міжнародної книги»?

Так.

Але ж борги залишились…

Але до чого тут я? Ліквідатор Головачова Галина – в тому ж і проблема. Вона нічного не зробила – не взяла ані печатку, ні баланс… Я пішла з підприємства ще в 2005 році. Потім там були інші директори. Уявіть, минуло 12 років і мені кажуть: «От колись ви щось у мене купляли і не доплатили…» Це нормально?! Зненацька вона впала мені на голову з цією ситуацією. Капранову потрібна ситуація, що на нього хтось тисне.

Юридично ви впевнені, що Брати Капранови не можуть мати претензій до вас? І те, що вас звинувачують у тому, що ви займаєте держпосаду незаконно – це безпідставно?

З юридичного боку, якщо б вони були хоча б на один відсоток праві – вони б вже кудись звернулись. Але ті документи (які є у розпорядженні Капранових, - УНІАН) у них ніхто не прийме. І вони, як я розумію, самі підставили оцю Галину, щоб був інформпривід про Капранових.

УНІАН також зв’язався з слідчим ВВС з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури міста Києва Олексієм Богомоловим, що спілкувався з Головачовою Галиною під час її затримання. Склалося враження, що він був надзвичайно здивований тим, що нам вдалося його знайти. Але спілкуватися з журналістами пан Богомолов відмовився, сказав лише: «Коментувати не буду, я зайнятий, скажіть, будь ласка, ще раз ваше прізвище, і, якщо буде треба, моє керівництво з вами зв’яжеться», після чого поклав слухавку.

Анна Хрустальова