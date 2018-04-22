Тріщина на Оболоні (репортаж)

Взагалі зламаний будинок складає дивне враження. Я бачив житла, зруйновані землетрусами, і ті, що були понівечені ракетами і танковими снарядами. Але, здається, тільки в Києві можна побачити будинок, який зламався від... сусіднього будівництва. Правда, якщо врахувати те, наскільки по-варварськи забудовують столицю, дивовижним буде той факт, чому тут ще не звалилося все інше.

Якщо дивитися з вулиці, тріщина в будинку за адресою Макіївська, 10 не здається дуже великою, але відчуття у жителів квартир, через які вона проходить, зовсім інші.

- Бачите, вже долоня пролазить, - каже Євгеній Ігнатенко, житель квартири номер сімдесят. - А взагалі все почалося ще влітку, коли ми робили тут ремонт. Наклеїли шпалери, а потім дивимося: вони рвуться через тріщину.

- Вам не страшно?

- Мені ні, а ось дружина боїться. Ми вночі чуємо, як збільшується тріщина: стоїть такий звук, ніби хтось кусає свіже яблуко.

- Кажуть, людей хочуть переселяти.

- А як же. Нам сьогодні запропонували переселитися, навіть сказали, що ЖЕК допоможе перевезти наші речі... в однокімнатну квартиру. А у нас тут трикімнатна, в якій живе шість чоловік.

Місцевий ЖЕК поки виступає тільки як статист: його представники ставлять відмітки не стінах. Навпроти кожної тріщини роблять підписи: якого числа вони утворилися, намагалися, правда, ставити скоби, замазувати цементом - не допомагає, будівля все одно розповзається.

В аварійному будинку поки є електрика і вода, але в під`їзді не працює ліфт, на сходових клітках стоять підпори.

Ольга Терещенко, мешканка сімдесят сьомої квартири, теж показує «шрами» своєї квартири. Вони тут і на кухні, і в маленькій кімнаті.

- Як ви думаєте, від чого все це?

- Навколо нашого будинку два будівництва, обидві незаконні, ведуться з великими порушеннями. Роботи проводить "Київміськбуд-1". Ми виступали проти цих будівництв, але хіба їм щось доведеш?

Мешканці аварійного будинку не дуже схвально відгукуються про господарів місцевих будівництв.

- Хай би у них морди від жадібності так само трісли, як тріснув наш будинок, - говорять вони.

Проте роботи на будівництвах по сусідству поки тимчасово призупинені, а по аварійному під`їзду ходять здивовані чиновники різних відомств. Вони явно розгублені: все-таки будинки в Києві тріщать поки не щодня. Як з цим боротися і що буде далі, ніхто не знає. Хоча, в принципі, це неважко передбачити. Так, начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталій Пшеничний заявив, що проживання в цьому житловому будинку не становить небезпеки для його жителів. Надзвичайник спирався на дані Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій: «За добу розкриття тріщини не перевищує одного міліметра на день, що не є критичним".

Отже, один міліметр на день - десять днів уже сантиметр, сто днів - десять сантиметрів. За рік тріщина складе більше тридцяти сантиметрів: туди може цілком провалитися не дуже товстий чиновник МНС. А в тому, що тріщина тільки збільшуватиметься, мешканці аварійного будинку не сумніваються.

Антон Зікора

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