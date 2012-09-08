Акції на підтримку телеканалу ТВі пройшли в багатьох містах України

У Житомирі, незважаючи на заборону суду, організатори все таки провели акцію "Захисти ТВі - підтримай свободу слова!".

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася не в тому місці, де її планували провести раніше (Соборна площа, 1), а трохи далі - біля фонтану на Соборній площі.

Участь в акції взяло близько 100 осіб: студентів, активістів громадської організації «Демократичний альянс» та Житомирської обласної організації ВО “Свобода”.

Акція пройшла одночасно з урочистостями з нагоди відзначення у Житомирі 1128-ї річниці від дня заснування міста. Деякі учасники урочистостей, зокрема студенти в українських національних строях, приєдналися до учасників акції на підтримку ТВі.

У Харкові учасники мітингу на підтримку телеканалу ТВі закликали владу припинити репресії проти незалежних ЗМІ та тиск на журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, що відбулась біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі міста, взяли участь близько сотні осіб, серед яких студенти, представники партій та громадських організацій.

Активісти тримали в руках лише державні прапори, адже за домовленістю організаторів, партійна символіка не використовувалася. Члени ВО «Свобода», яким суд заборонив проводити подібну акцію на майданні Свободи, підкорилася вимозі.

На мітингу виступили представники «Демократичного альянсу», «Батьківщини», «Свободи», Харківської правозахисної групи, правозахисної групи «Прорвёмся!» та інших громадських організацій Харківщини.

У резолюції мітингу, крім заклику припинити репресії проти незалежних ЗМІ, пролунали вимоги «відновити мовлення ТВі у повному обсязі», «відправити у відставку членів Нацради з питань телерадіомовлення», «припинити цезуру у ЗМІ та забезпечити мовникам рівний доступ до поширення телесигналу».

Учасники мітингу закликали всіх небайдужих громадян України приєднатися до їхніх вимог.

У ході акції було зібрано близько 300 підписів на підтримку резолюції мітингу.

На тему: У Києві підтримати ТВі прийшло багато людей, але мало телекамер

У Донецьку акція на захист свободи слова і телеканалу TВі пройшла на центральній площі імені Леніна.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 100 людей, які прийшли з плакатами: «Маємо право знати», «Рота нам не затулити, треба TВі включити», «Поверніть чесний канал про безчесну владу», «Майбутнє нації в руках вільних телеканалів», «Ні цензурі!», «ТВі – простір свободи» й ін.

Протестувальники організували флеш-моб, учасники якого показали, як чиновник зав'язував очі тим, хто не згоден з цензурою; а також, як телеглядачі у своєму телевізорі не змогли знайти канал TВі, який був відключений операторами, після чого на знак протесту вони кинули телевізор на землю.

Організатори акції повідомили, що сценка з телевізором мала виглядати інакше – телевізор повинні були розбити кувалдою, але буквально перед початком акції «невідомі особи вкрали головний атрибут – кувалду, яка повинна була символізувати боротьбу із знищенням каналу і свободи слова в Україні». До того ж за декілька хвилин до початку акції, коли повинні були організувати телеміст з Києвом й іншими українськими містами, на площі імені Леніна «раптово відключили Wi-Fi», заявила організатори.

У Чернігові також відбулась акція проти обмеження трансляції телеканалу ТВі.

Як повідомив УНІАН організатор акції Ігор Андрійченко, близько сотні чернігівців – журналістів, громадських діячів і небайдужих мешканців міста – зібралися, щоб висловити свою незгоду із обмеженням трансляції ТВі.

Спочатку відбувся мітинг, під час якого усі бажаючі висловлювали незгоду з порушення права на свободу слова в Україні та перешкоджанням діяльності телеканалу ТВі, що прагне об’єктивно та неупереджено висвітлювати події.

Також мітингу у Чернігові було пряме включення з акції на підтримку ТВі у Києві.

«За підсумком акції протесту чернігівці підготували звернення до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Особливість звернення в тому, що написано воно на рулоні шпалер довжиною 5 метрів», - повідомив І.Андрійченко.

За його словами, у Чернігові телеканал ТВі зараз транслюється, проте кабельний оператор «Основа» перевів телеканал з аналогового у цифровий сигнал.

«Це обмежило доступ глядачів до телеканалу у Чернігові, оскільки кількість абонентів цифрового телебачення у рази менша, ніж аналогового», - пояснив громадський активіст.

І.Андрійченко також зазначив, що свої дії кабельний оператор мотивував виконанням рішення Нацради за №1033, хоча на сьогодні воно вже є нечинним.

У центрі Львова відбувся мітинг на підтримку телеканалу ТВі та захист свободи слова.

Як передає кореспондент УНІАН, в мітингу біля будівлі Львівської міськради під гаслом: «Геть руки від ТВі! Львів стає на його захист!» взяли участь близько 200 осіб, зокрема, провідні журналісти Львова, працівники більшості видань регіону, відомий історик Володимир В‘ятрович, відомий журналіст Вахтанг Кіпіані, а також велика кількість молоді.

Учасники мітингу не мали жодної партійної символіки, натомість тримали великий плакат з написом: «Геть банду Регіонів від влади! Янукович, геть руки від ТВі!» та транспарант «Прийди і захисти свободу!»

Один з організаторів акції, голова Львівського обласного осередку організації «Демократичний альянс» Ігор Гурняк у своєму виступі наголосив, що українці мають захистити своє право на свободу слова.

«Львів стає на захист ТВі, і сьогодні проходить перша акція. Наступна акція відбудеться у Львові 16 вересня в день зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, вбивці якого до цього часу не покарані, а справа – не розслідувана», - заявив І.Гурняк.

Він повідомив, що акцію у Львові організували громадський рух "Вільний простір", Асоціація громадських організацій малого та середнього бізнесу України, «Демократичний альянс».

На переконання І.Гурняка, «приєднання до сьогоднішньої акції великої кількості молоді надає впевненість, що почнеться протидія владі, яка тисне на свободу слова».

Незважаючи на дощ, львів’яни активно долучалися до акції, жваво обговорюючи між собою останні політичні події і відзначаючи важливість таких акцій, як «єдиного можливого способу протидії тиску на свободу».

Довідка УНІАН. Телеканал ТВі припинили транслювати в більш ніж 60 кабельних мережах у всій Україні.

Керівник телеканалу ТВі Микола Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу в регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У свою чергу голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмних послуг, які повинні транслювати телеканал ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяву, що канал відключають за вказівкою Нацради.

Сьогодні в багатьох містах України проходили акції на підтримку телеканалу ТВі.