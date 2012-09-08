У Києві підтримати ТВі прийшло багато людей, але мало телекамер

У центрі Києва, на Михайлівській площі, відбувається акція на підтримку телеканалу ТВі, трансляцію якого в різних регіонах України відключають оператори кабельних мереж.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час на площі зібрались близько 500 осіб.

Організатори акції встановили навпроти Михайлівського собору імпровізовану сцену. З неї перед людьми, які зібрались, на початку мітингу виступили музиканти, зокрема гурт «Тартак» та його лідер Олександр Положинський.

Люди, що стоять на площі, тримають прапори з написом «ТВі – останній рубіж свободи», також вони тримають транспаранти з лозунгами: «Влада боїться правди», «Жодна цензура не спасе режиму корупції», «Поверніть чесні новини».

На акцію також прийшли відомі опозиційні політики, зокрема Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, В’ячеслав Кириленко, Володимир Яворівський, Андрій Павловський та деякі інші.

На початку мітингу на сцену піднявся керівник ТВі Микола Княжицький, який запросив на сцену також інших журналістів телеканалу. У своєму виступі М.Княжицький зазначив, що організатори не запрошували на акцію політиків, разом з тим вони не проти їхньої присутності, але закликають не розгортати на площі партійні прапори. Керівник каналу також пообіцяв, що згодом дасть можливість політикам виступити зі сцени.

Крім самого М.Княжицького, перед людьми, які прийшли захистити ТВі, виступили мистецтвознавець Вадим Скуратівський, поет Дмитро Павличко, інші українські інтелектуали.

Також біля сцени, з якої виступають організатори та запрошені, вивішений банер з вимогами колективу телеканалу ТВі. Зокрема, телеканал вимагає припинити репресії проти незалежних ЗМІ та тиск на журналістів, відновити мовлення ТВі у повному обсязі в усіх регіонах.

Також колектив телеканалу вимагає відставки членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та припинення цензури у ЗМІ і при цьому забезпечення мовникам рівного доступу до поширення телепродукту.

Висвітлити акцію прийшли багато журналістів з інформагентств та інтернет-видань і фотокореспондентів. Натомість на площі не помітно знімальних груп українських телеканалів. Кореспондент УНІАН, крім камер ТВі, помітив лише знімальну групу «5-го каналу» та дві камери іноземних телеканалів.

В ході мітингу виступили журналісти телеканалу ТВі, а також А.Яценюк, народний депутат Ірина Геращенко, громадський діяч, журналіст Єгор Соболєв та інші. Між виступами політиків та громадських діячів на сцені співали українські гурти та виконавці.

Станом на 13.00 в акції беруть участь близько тисячі осіб.

Як повідомляв УНІАН, з кінця липня телеканал ТВі припинили транслювати у більш як 60 кабельних мережах по всій Україні.

Керівник телеканалу ТВі М.Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу у регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

У свою чергу голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмної послуги, які мають транслювати телеканал ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяви, що канал відключають за вказівкою Нацради.