«Мінери» поставили на вуха львівську міліцію - бомби на вокзалі не знайшли

Сьогодні у Львові на телефон оперативної служби «102» близько 16.30 надійшло чергове повідомлення про замінування приміщення супермаркету мережі «Арсен» на проспекті Червоної Калини.

Про це УНІАН повідомла начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, чоловічий голос анонімно сповістив про закладення вибухівки в львівському магазині.

Наразі роботу супермаркету припинено, розпочалася евакуація людей і персоналу з приміщень торговельного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні цілий день містом роз’їжджає велика кількість автомобілів міліції та автівок вибухо-технічної служби. Раніше невідомий чоловік повідомив про замінування двох супермаркетів, які розташовані у протилежних кінцях Львова, а також головного залізничного вокзалу. Тому в різних кінцях міста можна побачити значну кількість спецтехніки та правоохоронців.

За повідомленням прес-центру Львівської залізниці, після завершення обстеження території залізничного вокзалу вибухівки не виявлено і вже відновлено посадку пасажирів на поїзди.

У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області підтвердили, що робота залізничного вокзалу у Львові відновлено, завершується обстеження прилеглих до нього територій. Також триває перевірка у приміщенні супермаркеті «Арсен» на проспекті Чорновола, оскільки там велика кількість складських та закритих приміщень, що ускладнює огляд.

З приміщення супермаркету «Арсен» на проспекті Червоної калини наразі триває евакуація, фахівці вибухо-технічної служби наразі обстежують торговий центр.