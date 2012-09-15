У Львові пасажирів евакуюють з вокзалу - повідомили про вибухівку

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, чоловік, який зателефонував, не представився і не висував будь-яких вимог.

На даний час розпочинається евакуація пасажирів та персоналу залізничного вокзалу. Інформації щодо змін у русі потягів з огляду на повідомлення про замінування немає.

У Відділі зв’язків з громадськістю обласної міліції також повідомили, що триває обстеження приміщень і території супермаркету, про замінування якого надійшло повідомлення дещо раніше.

До залізничного вокзалу прибули фахівці вибухотехнічної служби та наряди міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Львові ввечері 14 вересня невідомий чоловік зателефонував на номер оперативної служби «102» і повідомив, що в приміщенні супермаркету на вулиці Науковій закладено вибухівку.

Спеціалісти вибухотехнічної служби, які провели обстеження приміщення супермаркету та прилеглої території, вибухових пристроїв не виявили.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи «аноніма» та мотивів, які його спонукали зірвати роботу закладу. Порушено кримінальну справу.

Сьогодні близько 13.30 на телефон оперативної служби «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування супермаркету на проспекті Чорновола у Львові.