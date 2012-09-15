У львівському супермаркеті шукали вибухівку

Про це УНІАН повідомила сьогодні начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що будь-яких вимог, які могли б попередити вибух, анонім не висував.

«На місце події негайно прибули відповідні спецпідрозділи. З приміщення супермаркету, який розташований у густонаселеному мікрорайоні Львова поблизу житлових багатоповерхівок, було евакуйовано 98 осіб, з них 28 працівників торгівельного закладу. На місці події працювали 50 працівників міліції», - повідомила С.Добровольська.

Спеціалісти вибухотехнічної служби, які провели обстеження приміщення супермаркету та прилеглої території, вибухових пристроїв не виявили.

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Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи «аноніма» та мотивів, які його спонукали зірвати роботу закладу.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками), санкцією якої передбачено покарання позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Як зазначила речник обласного управління міліції, з початку року це вже 14 випадок неправдивого повідомлення про замінування приміщень у Львові.