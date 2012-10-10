МЗС: старі паспорти "без чіпа" залишаться чинними
Паспорти, видані до ухвалення закону про електронні біометричні паспорти, залишаються дійсними.
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.
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«Згідно з існуючою міжнародною практикою, введення біометричних паспортів не означатиме автоматичної втрати дійсності паспортів, які були видані до набрання чинності цим законом. Раніше видані у встановленому порядку паспорти і надалі будуть дійсними протягом терміну, на який вони були оформлені», - сказав О.Дикусаров.
За його словами, відповідно до плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, введення українською стороною біометричних паспортів є однією з основних та обов’язкових передумов для скасування ЄС візового режиму для громадян України.
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Крім того, сказав О.Дикусаров, запровадження біометричних паспортів значно спростить ідентифікацію особи та забезпечить належний захист документів від підробки.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».