МЗС: старі паспорти "без чіпа" залишаться чинними

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

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«Згідно з існуючою міжнародною практикою, введення біометричних паспортів не означатиме автоматичної втрати дійсності паспортів, які були видані до набрання чинності цим законом. Раніше видані у встановленому порядку паспорти і надалі будуть дійсними протягом терміну, на який вони були оформлені», - сказав О.Дикусаров.

За його словами, відповідно до плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, введення українською стороною біометричних паспортів є однією з основних та обов’язкових передумов для скасування ЄС візового режиму для громадян України.

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Крім того, сказав О.Дикусаров, запровадження біометричних паспортів значно спростить ідентифікацію особи та забезпечить належний захист документів від підробки.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».