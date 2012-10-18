Жінка вбила чоловіка кувалдою і наділа йому на голову пакет

Як повідомили в оперативному зведенні у Відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в будинку в с. Артема Костянтинівського району з поліетиленовим пакетом на голові, синцями на носі, біля рота, вух виявлено труп 49-річного чоловіка.

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Працівниками слідчо-оперативної групи було встановлено і затримано 46-річна дружину потерпілого, яка в результаті сварки кувалдою ударила по голові чоловіка, заподіявши тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці. Після чого жінка наділа йому на голову пакет, щоб не забруднити житло кров'ю.

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Запобіжний захід обирається.