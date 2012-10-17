Бомжиха кочергою потрощила голови двом чоловікам

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, в ході слідства встановлено, що після спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками та їх спільною знайомою, місцевою 35-річною жінкою, без постійного місця проживання, виник конфлікт. В результаті сварки жінка нанесла 55-річному пенсіонеру та його 48-річному непрацюючому товаришу численні удари металевою кочергою по голові.

У підозрюваної вилучено особисті речі, які свідчать про причетність даної особи до скоєння цього злочину. Вони відправлені на експертизу. Також призначено експертизу психічного стану жінки.

«Скоєний злочин на грунті пиятики. Потерпілі не вели господарства, скоювали дрібні крадіжки металу, викрадали велосипеди, - прокоментував начальник УМВС України в області Василь Лазутко. - Справа наразі перебуває у провадженні слідчого управління УМВС. Вилучене знаряддя злочину, наявні покази підозрюваної. Протягом трьох днів ми доводили її причетність до скоєного злочину, опитуючи свідків та усіх очевидців їхнього зв’язку».

За фактом вбивства двох осіб порушено кримінальну справу за п.1 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб), карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Підозрювана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Зарічненського РВ УМВС.

У справі триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня до чергової частини райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в селі Крупове Дубровицького району на Рівненщині в одній із занедбаних сільських хат знайдено мертвими двох чоловіків з проламаними черепами. Слідчо-оперативна група з’ясувала, що потерпілими є господар помешкання 55-річний пенсіонер Олександр Ш. та його 48-річний непрацюючий односелець Василь Г. Згідно з показами односельців та сусідів, в даному будинку часто збиралися і розпивали спиртні напої. На думку правоохоронців, удари по голові загиблим чоловікам було завдано кочергою, яку знайшли поруч.