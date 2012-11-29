Депутат-регіонал обматюкав журналіста

Як свідчить відеозапис інциденту, конфлікт виник в коридорі ВР Криму. Ш.Ганієв попросив О.Мельника, який розмовляв по телефону неподалік від знімальної групи, що записувала стенд-ап із журналістом у кадрі, не заважати працювати.

Після цього парламентарій заявив, що журналісти зовсім знахабніли і зажадав поважати депутатів.

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"Ви куди прийшли? Свою дівчину так проситимеш... Чудо в пір'ї приїхало!", - заявив О.Мельник.

Після цього журналіст уточнив у депутата, чи погрожує він йому, на що у відповідь депутат заявив: "Ти що, дурник, бл..ь, долб...б, бл..ь! Хто тобі за це погрожуватиме?".

"Запиши ось це", - попросив журналіст оператора.

"Я тобі запишу! Писатимеш потім до кінця життя в своєму місці", - сказав на підвищених тонах О.Мельник, після чого обізвав журналіста "чувирлом".

Поведінку депутата, якого пов'язують з кримською компанією ІТВ, в даний момент журналісти півострова активно обговорюють в соціальній мережі Facebook.

"Колеги, в скандалі з депутатом ВР АРК О.Мельником я жодних коментарів не давав і давати не буду. Якщо свідками цього конфлікту стали журналісти інших інформагентств й інформація стрімко поширилася, скину посилання на відео для ваших об'єктивних коментарів у своїх матеріалах!", - написав журналіст Ш.Ганієв у Facebook.

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Зі свого боку гендиректор ДТРК "Крим" Степан Гулеватий вважає, що Шевкет Ганієв сам спровокував конфлікт: "Непрофесійна робота журналіста. Будь-яку людину можна вивести із себе, якщо постаратися, що в принципі і зробив журналіст ... Може бути, і були некоректні висловлювання, але людина перебувала на робочому місці. От якби ви знаходились на робочому місці і вам хтось заважав, як би ви до цього поставилися?".

Гулеватий розповів, що зустрічався з Мельником для з'ясування подробиць ситуації.

"Так, дійсно, я з ним зустрічався, але я йому сам подзвонив, бо хотів почути думку двох сторін. Я його попросив про зустріч, він приїхав, ми поспілкувалися. Але це я йому зателефонував, а не він мені", - цитує Українська правда.