Журналіст заявляє, що з ефіру зняли новини, в яких не згадали про Януковича

Виконуючий обов’язки генерального директора Державної телерадіокомпанії «Крим» Валерій Гуменюк 7 червня зняв з телеефіру денний випуск новин «Хаберлер», яку готує кримськотатарська редакція каналу, через відсутність у програмі повідомлень про Президента України Віктора Януковича.

Про це Радіо «Свобода» заявив редактор і ведучий цієї програми Шевкет Ганієв.

Він стверджує, що 5 червня В.Гуменюк погрожував «вжити заходів», якщо у новинах, що виходять кримськотатарською мовою, не буде сюжетів про В.Януковича.

За словами Ш.Ганієва, програма «Хаберлер» триває лише 13 хвилин, й у ній виходять переважно сюжети про місцеві події і проблеми, пов’язані з життям кримськотатарської громади. Про Президента там повідомляють лише в контексті кримськотатарської проблематики, повідомив журналіст.

На ДТРК «Крим» поки що не прокоментували заяву редактора програми «Хаберлер», відзначає Радіо «Свобода».