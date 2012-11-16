Прокуратура повернула до міліції скаргу журналіста, якого скинули зі сходів

07:36, 16 листопада 2012
Суспільство
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Броварська міжрайонна прокуратура скасувала постанову міліції про відмову у порушенні кримінальної справи за фактом можливого перешкоджання журналістській діяльності.

Заступник голови райдержадміністрації штовхнув зі сходів журналіста, кадр з відео

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, інцидент стався, коли журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала намагався отримати коментар в одного із керівників Броварської райдержадміністрації.

Під час проведення перевірки за заявою журналіста міліцією не встановлено обставин, які б свідчили про вказаний злочин.

Прокуратура, вивчивши матеріали перевірки, встановила необґрунтованість прийнятого рішення у зв’язку з неповнотою проведеної перевірки. Тому матеріали з відповідними вказівками, спрямовані до міськрайвідділу міліції для проведення додаткової перевірки.

Хід проведення додаткової перевірки контролюється Броварською міжрайонною прокуратурою.

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Заступник голови Броварської районної державної адміністрації Микола Миронець зіштовхнув зі сходів журналіста телеканалу «Інтер» Р.Бочкалу в приміщенні районної державної адміністрації. Журналіст скотився сходами, а чиновник сказав, що не чіпав його. Про це Р.Бочкала розповів «Телекритиці».

Інцидент стався 22 жовтня о 15-й годині. Журналіст знімав у Броварах матеріал про події в будинку культури «Прометей» 20 жовтня, коли представники місцевих чиновників перешкоджали роботі журналістів. Р.Бочкала намагався взяти коментар у осіб, які фігурують на відео, знятому місцевими журналістами на телефон 20 жовтня.

Після того, як Р.Бочкала представився, чиновник штовхнув його ліктем у спину зі словами «Вот и отлично». А після того, як журналіст скотився сходами і сказав: «Я упал, вы меня только что толкнули», відповів: «Я не толкал».

Із сюжету Р.Бочкали стало відомо, що місцеві журналісти Аліна Дяченко (інтернет-видання «Маєш право знати») та Андрій Качор (газета «Громадський захист Київщини») звернулися до Броварської прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за 171-ю статтею - перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Р.Бочкала повідомив, що теж має намір звернутися із заявою до прокуратури.

Водночас, керівник ЦГЗ ГУ МВС у Київській області Микола Жукович зазначив, що «слідчими Броварського відділу міліції не встановлено факту саме перешкоджання діяльності, був факт, що чиновник не захотів давати коментарі, не зміг давати ці коментарі».

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