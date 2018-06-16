Новорічні vip-подарунки: продукція Apple і бюджет на кіно про декабристів

Микола Левченко, народний депутат України, Партія Регіонів:

Новий Рік ми будемо святкувати у Москві. Їду туди потягом із дружиною, чотирма дітьми та нянькою. Вирішили їхати потягом, бо за такої кількості дітей (молодшій нема трьох років) не дуже зручно бігати по аеропортах. Там, в Москві, дружина склала дитячу програму святкування: ляльковий театр, цирк, ялинка. Подарунки також маю: молодшим — іграшки та конструктори, одному старшому бутси та нову футбольну форму (він дуже любить футбол), другому — новий iPad. Дружині куплю сумочку.

Руслана Лижичко, співачка:

У мене буде другий Новий рік, коли я не випиваю жодної краплі алкоголю. Тож закликаю всіх провести новорічну ніч максимально по-здоровому. Вважаю, що новоріччям ви закладаєте сценарій всього року. І якщо всю ніч будете пити, а потім впадете, як свиня, то так і весь новий рік проведете. Новорічна ніч особлива, дуже символічна, потрібно фіксувати кожну хвилину, потрібно проводити кожну хвилину зі змістом, легко, святково та невимушено. Щоб таким був весь рік. Ми з мамою, як тільки надходить 12-та година, завжди так і робимо, фіксуємо події ночі, щоб скласти картину року. Цього року моя мама приїде та привезе три відра котлет, для всього колективу. Хоч як я впиралася, а вона переконана, що таких котлет ніде тут не купиш. Вона привезе мені намисто з напівдорогоцінного каміння, тих каменів, які є моїми оберегами. Я куплю їй білизну, вона дуже полюбила гарну білизну. Тато завжди намагається вслухати, почути моє бажання під час кожної зустрічі й дарує щось з того, що почув серед моїх таких бажань. А з чоловіком ми даруємо одне одному гарні листівки, ручної роботи, ексклюзивні, із побажанням, та іграшки. Ми даруємо одне одному іграшки, щоб не загубити одне в одному дитинство. У Саші прекрасна колекція ведемедиків, то я куплю йому ведмедика.

Руслан Кошулинський, віце-спікер Верховної Ради («Свобода»):

31 грудня Новий Рік як такий не святкуватиму – буду відсипатися. Можливо, в мене буде перший вихідний після виборів. Бо вихідних від початку виборчої кампанії і до цього часу не було. Швидше за все, буду вдома. Телевізор не вмикатиму, оскільки там – московська попса. На Різдвяні свята сподіваюсь потрапити до батьків дружини – в гори на Івано-Франківщині. Найкращим подарунком для мене буде те, що за багато місяців нарешті побачу всю родину, всіх дітей разом.

Юрій Стець, народний депутат України («Батьківщина»):

Новий рік дуже чекаю. Кінець світу не справдився, не справдився ані в масштабах світу, ані в масштабах країни, гадаю, що й наступний рік покаже позитивну тенденцію. Новий рік ми святкуємо. Але саму зустріч — годинникові нулі ми святкуємо десь не вдома, а вже через півгодини, о пів на першу 1-го січня їдемо додому та сідаємо за стіл. Те, куди ми вирушаємо 31-го — завжди експромт. Минулого року ми сіли з дітьми та поїхали в гості до Петра Порошенка. Позаминулого року зустрічали Новий рік біля Лук'янівського СІЗО. Цікаво, що діти дуже підтримали це наше бажання, бо для них важливе поняття дружби, совісті та честі. Щодо подарунків, які ми даруємо, то сини в мене проукраїнські, патріотичні, ще й футбольні фанати. На Новий рік їх чекає їхнього розміру футбольна форма збірної України. Все: бутси, гетри, форма, молодшому – ще й воротарські рукавиці. Донька в нас вже леді, тому для неї ми приготували коралові прикраси: намисто й браслет на руку. А найменшій – платтячко. Дружина отримає те, що вона хоче. Найвеселіше те, що вона знає, що я знаю, що вона хоче. Останні роки жилося важко, але ми в силах хоч якось робити життя більш оптимістичним.

Олег Царьов, народний депутат України (Партія Регіонів):

Я з родиною та друзями їду в Карлови Вари. Везу туди чотирьох дітей, маму та дружину. Будемо гуляти, кататися на лижах. Мамі дарую електорнну книгу, дружині та собі – iPhone 5, а два наших старих четвертих айфони даруємо на Новий рік двом старшим дітям. Іграшки доволі дорогі, тому вони легко переживуть, що апарати були якійсь час у батьківському користуванні. Так само старші діти передають свої електронні іграшки молодшим. Ми їдемо в товаристві друзів, а коли гарне коло друзів, то всі побутові питання стають другорядними, бо найкраще – коли поряд ті, з ким добре, хто тебе розуміє.

Олександр Волков, народний депутат України (фракція ПР):

Рік був успішним, бо я став депутатом Верховної Ради. Згадую його в боротьбі, бо в мене була дуже важка виборча компанія. А що Новий рік, Новий рік і є Новий рік. Може з жінкою вип’ємо по келиху шампанського, зустрінемо його у родинному колі. Я хочу поїхати до своїх виборців, до своїх друзів, зустрітися з ними і провести Новий рік у Сумах.

А з подарунками вже все готово. У мене ж троє діток, їм я вже все купив. Раніше, знаєте, ми просили під ялинку якісь цукерочки, щось таке незначне. А зараз таке нове слово є... я ледь вивчив, називається Лєго. Малий просить Лєго, де пожежні машини будуть. Старша дівчинка просить Лєго, щоб там коні були, вона коней полюбляє. Ну, а найстарша, їй вже 15 років, просить iPad.

А собі щось нічого не хочу. Завжди загадую бажання під куранти. В тому році загадував перемогти на виборах – ми це зробили. До того загадував дочку, потім сина – щоб жінка народила. От маю діток, і я - найщасливіший. Тепер для них свято будемо думати.

Микола Катеринчук, народний депутат України:

Я б хотів, щоб мені подарували добрий настрій. Матеріальні «хотєлкі» - це те, що може задовольнити на якусь мить, а от настрій святковий – це те, що треба дарувати. Але от якщо б мені хтось подарував бюджет, щоб зняти фільм «Декабрист», то це б мене дуже приємно здивувало б!

Олександр Ірванець, письменник:

Зустрічатиму, як завжди, вдома, в Ірпіні, з дружиною. Я вже літній чоловік, мені вже не пасує десь їздити, зависати. У мене все дуже стандартно, хіба що тільки олів’є не буде, бо ми його не готуємо. А що даруватиму дружині – вам не казатиму, бо ще вона візьме та й прочитає 

Володимир Яворівський, народний депутат України (“Батьківщина”):

Свята плануємо з дружиною. Хочу поїхати в Карпати на машині, поїхати на Різдво до друзів наших. І об’їхати Камянець-Подільський, Чернівці, Косів, Верховину, потім переїхати через перевал у Закарпаття, побути там кілька днів і потім через ще один – Валовецький перевал – заїхати до Львова, зі Львова – в Рівне, і повернутися вже в Київ. Як раз маємо вкластися в ті одинадцять днів, що маємо на канікули.

Для рідних вже подарунки купив. Але в мене ще є моя команда помічників, які виграли зі мною вибори на Троєщині, є друзі й знайомі, яких треба привітати, через те витрати виходять… тьху-тьху-тьху, я вам скажу!

Мене дуже важко подивувати подарунком, але можна. Тому хай думають, що мені дарувати. У мене хороша бібліотека, і якщо дружина, дочка чи зять, знаючи мої смаки, знайдуть щось таке, чого у мене в ній бракує, то я був би дуже приємно здивований.

Володимир Олійник, народний депутат (Партія Регіонів):

Новий рік я зустрічаю вдома, на Черкащині. Роблю невеличку ілюмінацію. Ми в будинку ставимо ялинку, я сам її купував, вона така, що крутиться в мене, висока. Витягаю Діда Мороза, я зробив йому підсвітку.

Ще я сам роблю домашню ковбасу дуже добре, це від мами-кухаря. На столі зазвичай все, що готують в українських родинах: холодець, вінегрет... Онукам я купив – одному — конструктор Лєго, другому — машину на радіокеруванні. А синам — сорочки.

Ми чекаємо на виступ президента, я вірю в те, що він каже й знаю, що наступний рік стане роком надії. По дванадцятій годині ми випиваємо по келиху шампанського, я — келих вина, і виходжу на вулицю робити салют. Також дуже чекаємо наступне свято — Різдво. На це свято до нас приходять куми, свати, співаємо колядок.

Олександра Кужель, народний депутат України (“Батьківщина”):

Без відпустки тяжкувато, відчуваю, бо рік важкий був дуже. Хочу якийсь спокійний відпочинок, щоб відновитися. Зараз чоловік вирішує, куди ми цьогоріч поїдемо.

Я більше завжди переймаюся тим, що я дарую. Але День Святого Миколая, що вже минув, для мене в цьому плані важливіший від Нового року і онучкам я вже найголовніші подарунки зробила. Та й собі нічого такого особливого не чекаю, бо Миколайчик мені вже приніс браслетика «Фрай Віллі» (відомий австрійський ювелірний дім, - УНІАН).

Ірина Геращенко, народний депутат України («Удар»):

У нас зимові свята розпочинаються від дня Святого Миколая. На це свято до нас приходять друзі із дітьми. Ми готуємо у великих шкарпетках подарунки від святого Миколая. Там є фрукти, солодощі, може бути якась іграшка, якась річ, й, книжка, звичайно. Я зазвичай узгоджую з батьками, що є в дитини, чого нема. З книжок у цьому році Миколай приніс «Пітера Пена», «Алісу в країні див», другий том «Улюблених віршів». Молодшій доньці – лише три роки, вона любить тварин. Дід Мороз принесе їй якусь м'яку іграшку-тваринку. Для старшої також маю подарунок, але вона – користувач Інтернету, може прочитати, тому, що саме – не скажу.

Вже десять років ми видаємо домашню газету напередодні Нового року, де пишемо смішні замітки, статті, віршики та визначаємо події року для нашої родини. Кожного року у нас завжди жива ялинка, яку ми завжди прикрашаємо по-новому.

Дід Мороз приходить завжди, причому деколи попереджає дзвінком про свій прихід. Колись донька замовила на Новий рік фортепіано, але воно не влазило в квартиру, тому Дід Мороз подарував їй синтезатор. А до того ж обклеїв його географічними картами із маршрутом своєї подорожі. У нас завжди для дитини є два пакунки, один – від Діда Мороза, інший — від батьків.

Наталія Сумська, артистка:

Для мене важливіший настрій і насиченість подіями, що їх несе Новий рік. Коли життя щедро підсипає події нам, акторам, ми завжди на це очікуємо, в глибині душі сподіваємося.

Я не ставила рідних і друзів в якісь таки рамки, що от хочу те, чи те. Новорічні подарунки – це все ж таки атрибутика дитинства, тому дітям треба робити свято…

Анастасія Багаліка