Газпром ще вірить, що зможе наростити поставки в Європу

ВАТ "Газпром" в 2013 році очікує зростання експорту газу в Європу до 151,8 мільярда кубометрів, в країни СНД і Балтії - до 74,5 мільярда кубометрів, йдеться в матеріалах компанії, представлених на дні інвестора, пише РІА "Новости".

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За підсумками 2012 року в Європу було поставлено 138,8 мільярда кубометрів газу за середньою ціною в 402 долари за тисячу кубів, в країни СНД і Балтії - 64,4 мільярда кубів за середньою ціною - 308 доларів за тисячу кубів.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст компанія «Газпром» у 2012 році зменшила видобуток газу до 488 млрд куб. м з 513 млрд в 2011 році, експорт до далекого зарубіжжя - до 138 млрд куб. м з 150 млрд.

Таким чином, «Газпром» зменшив видобуток у 2012 році на 4,9%, експорт - на 8%.