«Газпром» втрачає монополію на газ у Європі

Вже за підсумками 2012 року країна змогла наростити продажі в Європі на 16%, тоді як російський "Газпром" знизив їх на 8%. У результаті обсяги поставок Росії та Норвегії на європейський ринок майже зрівнялися. Продажі "Газпрому" в ЄС можуть впасти і в цьому році, що може бути на руку Україні, відзначають експерти.

Норвезьке міністерство нафти і газу пропонує значно знизити тарифи на транспортування газу по трубопровідній системі країни при укладанні нових контрактів, цитує Reuters главу відомства Улу Бортена Му. На його думку, цей захід стимулює інвестиції в нові родовища норвезького шельфу для збільшення видобутку та експорту, повідомляє Комерсант.

Міністерство пропонує на 90% знизити в тарифі оплату капітальних витрат, при цьому операційні витрати для підтримки роботи системи залишаться на колишньому рівні. Наскільки в підсумку знизиться загальний тариф, не уточнюється.

У 2011 році оператор газотранспортної системи Норвегії Gassled виручив за транспортування газу $ 4,5 млрд, країна експортувала і спожила близько 97 млрд куб. м газу. Тобто в середньому споживачі платили за прокачування приблизно по $ 47 за 1 тис. куб. м.

Норвегія, на відміну від головного конкурента в Європі - російського "Газпрому", послідовно нарощує експорт газу, максимально скорочуючи витрати. За даними Eurostat, в 2012 році поставки збільшилися майже на 16%, до 107,6 млрд куб. м. "Це рекордний рівень, близький до обсягу експорту в Європу газу, видобутого на території Росії", - говорить Михайло Корчемкін, глава East European Gas Analysis. При цьому, додає він, експорт "Газпрому" в Європу в 2012 році впав до найнижчого рівня за останні десять років.

У вівторок глава "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що експорт компанії в далеке зарубіжжя (включає Європу і Туреччину) склав 138 млрд куб. м, що на 8% менше, ніж роком раніше. Туреччина споживає близько 25 млрд куб. м російського газу, тобто в Європу "Газпром" поставив приблизно 113 млрд куб. м.

В результаті "Газпром" скорочує свою частку не тільки на російському ринку (у цьому році вона може впасти нижче 50%), але і на ключовому для себе європейському, в напрямку якого монополія продовжує будувати потужні трубопровідні системи загальною ціною до 60 млрд євро. У цьому році експорт "Газпрому" продовжить знижуватися, вважають аналітики агентства Fitch.

Причому "Газпром" може поступитися домінуючим становищем на головному для себе ринку Європи - в Німеччині. Ця країна споживає близько 80 млрд куб. м газу на рік, з яких в 2011 році 30 млрд куб. м поставив "Газпром" і 28 млрд куб. м довелося на норвезький газ. У листопаді 2012 року норвезька Statoil (на неї припадає до 70% експорту газу з Норвегії) і німецька Wintershall підписали десятирічний контракт на постачання 45 млрд куб. м газу за спотовими цінами, які воліють споживачі. При цьому в портфелі Statoil вже близько половини контрактів укладено за спотовими цінами.